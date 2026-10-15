Zalo thắng lớn với cú đúp giải thưởng sản phẩm công nghệ số xuất sắc

“Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ” và “Zalo Video - Nền tảng video dành cho người Việt” cùng được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc”. Theo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards - VDA 2026), giải thưởng này được trao cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số, ứng dụng công nghệ AI, công nghệ mới mang lại hiệu quả xuất sắc trên thực tế, giải quyết các vấn đề và nhu cầu thực tiễn trong cuộc sống.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Zalo đạt thành tích cao tại giải thưởng VDA. Trong năm 2025, Zalo được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” nhờ những đóng góp tích cực và hiệu quả cho hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam.

Việc tiếp tục đạt giải thưởng trong năm 2026 khẳng định định hướng nhất quán của Zalo: Đem công nghệ phục vụ người dùng, phụng sự xã hội. Trong đó, bộ giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận của Zalo đã giúp đưa công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng sâu rộng vào đời sống, Zalo Video góp phần xây dựng môi trường nội dung số an toàn, tích cực cho người dùng Việt.

Bộ giải pháp Zalo: Cầu nối công nghệ, cổng tiếp cận AI cho người Việt Nam trên Internet

Với 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, Zalo không chỉ là ứng dụng giao tiếp quen thuộc mà còn là cổng kết nối giúp người Việt tiếp cận và ứng dụng công nghệ AI trong đời sống hàng ngày. Thông qua việc tích hợp AI trực tiếp trên Zalo, nền tảng đã giúp giải quyết các nhu cầu thiết thực, từ liên lạc đến các trợ lý thông minh hỗ trợ cuộc sống.

Đặc biệt, công nghệ do Zalo xây dựng không chỉ hướng đến nhóm người dùng dễ tiếp cận các tiến bộ mới, mà còn chú trọng những đối tượng có thể gặp rào cản trong quá trình sử dụng công nghệ, như người cao tuổi, người khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị…), người dân ở vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2026, Zalo tiếp tục nghiên cứu, phát triển các tính năng ứng dụng AI nhằm hỗ trợ giao tiếp thuận tiện hơn, giảm bớt trở ngại trong các tình huống thường ngày.

Cụ thể, Zalo đã cho ra mắt 2 tính năng Phụ đề cho cuộc gọi video dành cho người dùng trên 60 tuổi, giúp những cuộc gọi với con cháu và gia đình thêm trọn vẹn và tính năng “Sao chép chữ từ ảnh” giúp trích xuất nhanh thông tin từ hình ảnh như số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ, hóa đơn và giấy tờ, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm sai sót.

Giao diện tính năng Phụ đề cho cuộc gọi video trên Zalo.

Trước đó, vào năm 2025, Dịch AI được giới thiệu giúp giao tiếp dễ dàng hơn dù không thông thạo cùng ngôn ngữ. Tháng 6/2026, tính năng được bổ sung tiếng Trung và tiếng Hàn bên cạnh tiếng Anh, đáp ứng đa dạng nhu cầu giao tiếp. Trong khi đó, Chuyển giọng nói thành văn bản và Chuyển văn bản thành giọng nói được nâng cấp để tăng độ chính xác, giúp việc trao đổi thuận tiện và liền mạch hơn.

Cũng trong năm 2025, Zalo ra mắt Soạn tin nhắn bằng giọng nói, cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản, tiết kiệm thời gian, thuận tiện khi cần rảnh tay và hỗ trợ những người chưa quen gõ phím trên điện thoại.

Đến tháng 6/2026, 38% người dùng thường xuyên hàng tháng của Zalo đang sử dụng các tính năng AI. Trong đó, Soạn tin nhắn bằng giọng nói ghi nhận 12,5 triệu người dùng hàng tháng; Chuyển giọng nói thành văn bản đạt 7,5 triệu và Dịch AI đạt 2,9 triệu người dùng hàng tháng. Đáng chú ý, hơn 400.000 người dùng trên 60 tuổi đang sử dụng tính năng Phụ đề cho cuộc gọi video...

Những con số trên cho thấy AI đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm tự nhiên và gần gũi trong đời sống hàng ngày của người dùng Zalo. Điều này cũng cho thấy hướng tiếp cận đúng đắn của nền tảng trong việc mang công nghệ phục vụ cuộc sống. Đây cũng là một phần trong hành trình theo đuổi sứ mệnh “Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam”.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Zalo không chỉ là nền tảng kết nối mọi người, mà còn là cầu nối đưa AI đến gần hơn với người Việt. Với Zalo, AI không phải là công nghệ xa vời, mà cần hiện diện trong tình huống sử dụng cụ thể, giải quyết nhu cầu thực tiễn và giảm bớt các rào cản trong đời sống. Qua đó, mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả công nghệ cho nhiều nhóm người dùng, bất kể tuổi tác hay năng lực công nghệ”.

Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo Việt Nam, đại diện Zalo nhận cúp vinh danh cho “Bộ giải pháp Zalo mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ”.

Zalo Video: Lan tỏa nội dung hữu ích, tích cực và gần gũi với người Việt

Với Zalo, việc mở rộng khả năng tiếp cận không chỉ giúp người dùng sử dụng công nghệ thuận tiện hơn, mà còn tạo điều kiện để họ tiếp cận thông tin và nội dung hữu ích thông qua công nghệ đó. Zalo Video tiếp nối định hướng này ở khía cạnh nội dung, hướng đến một không gian giải trí và cập nhật thông tin an toàn, tích cực, phù hợp với nhu cầu của người Việt.

Ra đời năm 2023, Zalo Video là nền tảng video dành cho người Việt, được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Zalo, cho phép người dùng cập nhật tin tức và giải trí ngay trong ứng dụng liên lạc hàng ngày mà không cần chuyển sang nền tảng khác. Sản phẩm này hiện có 40 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.

Sự đón nhận của người dùng tạo nền tảng để Zalo Video tiếp tục phát triển hệ sinh thái nội dung có chọn lọc, kết hợp giữa nhu cầu giải trí và khả năng tiếp cận thông tin đáng tin cậy. Bên cạnh cộng đồng nhà sáng tạo và người xem, nền tảng còn hợp tác với nhiều đối tác nội dung, bao gồm các đài truyền hình và cơ quan báo chí như VTV Nam Bộ, HTV, Báo VOV, Báo Nhân Dân, VnExpress, Thanh Niên; các đơn vị phát sóng thể thao, chương trình truyền hình và đơn vị sản xuất phim, nội dung giải trí.

Zalo Video cung cấp nội dung đa dạng từ tin tức, giải trí, phim ảnh đến đời sống, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cập nhật thông tin và thư giãn của người dùng Việt.

Không chỉ là điểm đến của nội dung hữu ích và gần gũi, Zalo Video còn từng bước trở thành không gian truyền cảm hứng cho cộng đồng sáng tạo và lan tỏa giá trị tích cực. Từ giữa năm 2024, nền tảng liên tục triển khai các chiến dịch nội dung theo chủ đề và dịp lễ lớn như #TuHaoVietNam hay #VietnamTuoiDep, tôn vinh vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Gần đây nhất, chiến dịch “Khoảnh khắc Trung thu” thu hút hàng nghìn video chỉ trong 3 ngày, đưa những câu chuyện văn hóa truyền thống đến gần hơn với người xem.

Ông Nguyễn Khánh Duy, Tổng giám đốc VNG Online kiêm Giám đốc Zalo Video, cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi phút giây giải trí của người dùng trên Zalo Video không chỉ đem lại niềm vui, mà còn có ý nghĩa. Sự ghi nhận tại giải thưởng VDA 2026 là động lực để Zalo Video tiếp tục theo đuổi định hướng tập trung vào các nội dung chất lượng cao, tích cực và gần gũi với người Việt, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam”.

Ông Nguyễn Khánh Duy, Tổng giám đốc VNG Online kiêm Giám đốc Zalo Video, đại diện Zalo Video nhận cúp vinh danh cho “Zalo Video - Nền tảng video dành cho người Việt”.

Việc Bộ giải pháp Zalo và Zalo Video cùng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Zalo trong việc đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống. Từ mang AI đến cho người Việt đến nền tảng video phát triển nội dung hữu ích, tích cực, các giải pháp cùng hướng đến mục tiêu giúp người dùng tiếp cận công nghệ và nội dung số thuận tiện hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Giải thưởng năm nay được trao ở 5 hạng mục, bao gồm: Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.