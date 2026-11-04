Zalo giữ vững vị thế nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam

"The Connected Consumer" là báo cáo nghiên cứu hàng quý do Decision Lab thực hiện và công bố. Tập trung vào thói quen trực tuyến cùng những xu hướng mới của người tiêu dùng, báo cáo công bố những chỉ số quan trọng về thị trường nền tảng số (Digital platforms) tại Việt Nam.

Theo đó, ở hạng mục Nền tảng giao tiếp và mạng xã hội (Communication & Social platforms), Zalo dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (penetration rate) với 81%, tiếp theo là Facebook (61%) và Messenger (48%); các nền tảng còn lại đều dưới 25% (TikTok 24%, Instagram 11%, WhatsApp 7%, Viber 7%). Theo Decision Lab, bức tranh nền tảng giao tiếp tại Việt Nam duy trì sự ổn định trong năm vừa qua, các nền tảng dẫn đầu có tỷ lệ sử dụng đều đặn, trong đó Zalo - ứng dụng nhắn tin của hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tính đến hết tháng 9/2026) - liên tục giữ vị trí số 1 với khoảng cách khá xa so với các nền tảng quốc tế.

Vượt qua hàng loạt nền tảng quốc tế, Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi, với đa dạng nhóm người dùng tại Việt Nam.

Không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng, Zalo còn tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 về tỷ lệ yêu thích (Preference rate). Đây là chỉ số đo nền tảng được người dùng sử dụng thường xuyên nhất để kết nối với bạn bè và gia đình. Zalo đạt 54% (tăng 1% so với quý trước), cách biệt so với Facebook (21%) và Messenger (16%).

Đây cũng là quý thứ 23 liên tiếp (kể từ năm 2020) Zalo giữ vị trí số 1 ở cả hai chỉ số về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích trong hạng mục nền tảng nhắn tin.

Thống kê về mức độ yêu thích các nền tảng giao tiếp và kết nối xã hội, theo báo cáo quý II/2026 của Decision Lab.

Báo cáo quý II/2026 của Decision Lab cũng cho thấy Zalo được cả 3 thế hệ ưu tiên lựa chọn để nhắn tin hàng ngày. 71% người dùng thuộc thế hệ X (sinh từ năm 1960 đến 1980) chọn Zalo để giao tiếp, gấp gần 4,5 lần nền tảng xếp thứ hai là Facebook (16%) và cao hơn hẳn Messenger (8%). Tương tự, nhóm thế hệ Y (sinh từ năm 1981 đến 1996) ghi nhận tỷ lệ 55%, so với Facebook là 22% và Messenger là 13%.

Khoảng cách này có phần thu hẹp ở nhóm thế hệ Z (sinh từ năm 1997 đến 2008). Tuy thế hệ Z có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều nền tảng, Zalo vẫn đứng đầu với 34% người dùng ưu tiên lựa chọn, trên Messenger (29%) và Facebook (23%). Điều này cho thấy Zalo đáp ứng được nhu cầu giao tiếp của người dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Biểu đồ thể hiện mức độ ưu tiên lựa chọn nền tảng để nhắn tin hàng ngày giữa 3 nhóm người dùng thuộc thế hệ X, Y và Z.

Với 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, vượt qua nhiều nền tảng quốc tế, Zalo tiếp tục là ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Thành tích này là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ của một sản phẩm "make in Viet Nam". Không chỉ dừng lại ở ứng dụng nhắn tin, Zalo còn củng cố vai trò cổng tiếp cận AI cho người Việt.

Zalo tập trung phát triển và ứng dụng AI để hỗ trợ các nhu cầu thiết thực trong cuộc sống, với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho đa dạng nhóm người dùng. Đến hết tháng 9/2026, Zalo ghi nhận 41% người dùng đang sử dụng các tính năng AI được tích hợp trong nền tảng. Trong đó, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói, cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản, có 14 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Các tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản và Dịch AI lần lượt đạt 8,8 triệu và 3,4 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Riêng tính năng Sao chép chữ từ ảnh ra mắt trong năm 2026 cũng đạt hơn 2,9 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.

Song song với việc phát triển và tích hợp các tính năng AI trong nền tảng, Zalo cũng chú trọng tăng cường bảo mật cho tài khoản, thông qua các biện pháp giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư và an toàn. Chỉ với vài thao tác thiết lập đơn giản, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra, kích hoạt 3 tính năng an toàn trong ứng dụng gồm: Bảo mật 2 lớp, Báo xấu và Quyền riêng tư.

Nhiều tính năng được Zalo tích hợp trong ứng dụng và giao diện nhắn tin, giúp người dùng chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Những nỗ lực trong việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của Zalo được ghi nhận bằng chứng nhận quốc tế. Tháng 01/2026, Zalo được BSI (British Standards Institution) - tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh - đánh giá và cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS). Chứng nhận được áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Tiêu chuẩn này yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.