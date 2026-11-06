Zalo đạt giải Doanh nghiệp AI tiêu biểu tại AI4VN

Theo Ban tổ chức AI4VN, hạng mục này ghi nhận các doanh nghiệp trực tiếp phát triển và sở hữu công nghệ AI, được đánh giá dựa trên năng lực công nghệ, hiệu quả ứng dụng, tốc độ phát triển và những đóng góp cho hệ sinh thái AI Việt Nam.

Giải thưởng này chính là sự ghi nhận những nỗ lực của Zalo trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong suốt gần 10 năm qua. Là nền tảng giao tiếp quen thuộc của 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tính đến hết tháng 9/2026), Zalo đã sớm xác định AI là trụ cột công nghệ chiến lược cốt lõi, đón đầu làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ

Điển hình cho quá trình tiên phong nghiên cứu và phát triển AI tại Zalo chính là việc phát triển Mô hình Ngôn ngữ Lớn Tiếng Việt Zalo LLM - KiLM. Mô hình do các kỹ sư Việt Nam tại Zalo phát triển và chính thức ra mắt công chúng vào cuối năm 2023, dựa trên kỹ thuật huấn luyện từ đầu (from-scratch model).

Thay vì chọn giải pháp nhanh chóng hơn như tinh chỉnh (fine-tune model) lại các mô hình nước ngoài, Zalo kiên trì theo đuổi hướng đi tự huấn luyện mô hình từ số 0. Đến năm 2024, mô hình ngôn ngữ lớn của Zalo đã có 13 tỷ tham số, được tối ưu cho tiếng Việt. Mô hình sở hữu dữ liệu huấn luyện hơn 1.000 tỷ tokens đa lĩnh vực, trong đó 15% là dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao do đội ngũ tự xây dựng và tuyển chọn.

Với việc tự chủ toàn bộ quy trình, từ khởi tạo tham số, thiết kế kiến trúc đến thuật toán huấn luyện, Zalo là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam phát triển thành công mô hình ngôn ngữ lớn theo phương thức tự huấn luyện từ đầu. Đây là hướng đi đòi hỏi nhiều nỗ lực, khi nguồn GPU chuyên dụng cho huấn luyện AI còn khan hiếm trên toàn cầu và dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao còn hạn chế. Bằng việc tối ưu quy trình huấn luyện, đội ngũ đã rút ngắn thời gian phát triển và công bố mô hình đầu tiên từ 18 tháng xuống còn 6 tháng, đạt hiệu năng bằng 150% so với GPT-3.5 của OpenAI trên bộ đánh giá VMLU.

Ứng dụng AI vào đời sống - cổng tiếp cận AI cho hàng chục triệu người Việt

Từ năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ, Zalo đưa AI vào các sản phẩm phục vụ trực tiếp đời sống người Việt. Với 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày (tháng 9/2026), Zalo không chỉ là ứng dụng giao tiếp mà còn là cổng kết nối giúp người Việt tiếp cận và ứng dụng công nghệ AI trong đời sống hàng ngày.

Không xây dựng để phô diễn năng lực công nghệ, AI tại Zalo được phát triển để giải quyết những rào cản rất cụ thể của người dùng, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị…), đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông. Đến tháng 9/2026, nền tảng ghi nhận 41% người dùng thường xuyên hàng tháng đang sử dụng các tính năng AI trên Zalo.

Với 14 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói - hỗ trợ người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản - là một trong những tính năng AI được sử dụng nhiều nhất. Các tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản và Dịch AI lần lượt đạt 8,8 triệu và 3,4 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Riêng tính năng Sao chép chữ từ ảnh ra mắt trong năm 2026 cũng đạt hơn 2,9 triệu người dùng hàng tháng. Cũng trong năm 2026, tính năng Phụ đề cuộc gọi video ra mắt giúp chuyển lời nói thành văn bản theo thời gian thực cho người trên 60 tuổi và người bị giảm thính lực. Đến hết tháng 6/2026, tính năng này đã có hơn 400.000 người dùng trên 60 tuổi sử dụng.

Nền tảng hỏi đáp tổng hợp Trợ lý Kiki Info là một trong những sản phẩm được ứng dụng mô hình LLM từ Zalo.

Thông qua mô hình ngôn ngữ lớn do Zalo làm chủ, nền tảng phát triển Trợ lý Công dân số - chatbot tra cứu thủ tục hành chính dựa trên các nguồn dữ liệu tin cậy, vận hành trên kênh Zalo Official Account. Trong 6 tháng đầu triển khai, Trợ lý Công dân số đã phục vụ hơn 660.000 người dùng và giải đáp gần 1 triệu câu hỏi, giúp người dân ở mọi độ tuổi và vùng miền có thể tiếp cận thông tin tức thời. Song song đó, Trợ lý AI dành cho người Việt Kiki Info - ứng dụng tích hợp để phục vụ các tác vụ hữu ích như hỏi đáp kiến thức xã hội, hỏi đáp thông tin về luật giao thông, tạo thiệp AI… đạt 1 triệu người dùng sau một năm ra mắt.

Không chỉ ứng dụng AI vào nền tảng nhắn tin, Zalo còn chứng tỏ năng lực trong nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm AI độc lập. Kiki Auto - trợ lý tiếng Việt trên ôtô do Zalo ra mắt hiện đã có hơn 1,6 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam (tính đến tháng 6/2026). Ước tính cứ 5 ôtô đang chạy trên đường tại Việt Nam, có 1 xe đang sử dụng Kiki Auto.

Hiện nay, công nghệ AI cũng được Zalo áp dụng trong khâu phát triển và vận hành sản phẩm. Từ giai đoạn lập trình, quản lý chất lượng dự án, kiểm duyệt, đến phân phối nội dung trên trang nhật ký Zalo hay Zalo Video, AI được vận dụng để tăng cường hiệu suất công việc cho đội ngũ kỹ sư, đồng thời nâng cao trải nghiệm trực tuyến liền mạch cho người dùng.

Đóng góp cho cộng đồng AI Việt Nam

Song song phát triển sản phẩm, Zalo còn chia sẻ năng lực công nghệ với cộng đồng nghiên cứu và phát triển AI trong nước. Tháng 11/2023, Zalo AI phối hợp cùng Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) công bố VMLU - bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện năng lực hiểu và vận dụng tiếng Việt của các mô hình trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Được cung cấp hoàn toàn miễn phí với bộ dữ liệu gồm 10.880 câu hỏi trắc nghiệm chuẩn hóa thuộc 58 chủ đề, VMLU sau đó được bổ sung các bộ đánh giá đọc hiểu, suy luận và hội thoại, giúp các nhà phát triển so sánh năng lực mô hình của mình với các LLM hiện có trên thị trường để thúc đẩy việc huấn luyện ngày một hoàn thiện hơn. Đến tháng 10/2026, VMLU ghi nhận 2.576 lượt tải bộ dữ liệu, hơn 20.000 lượt đánh giá và công bố kết quả của 77 mô hình ngôn ngữ lớn trong nước và quốc tế, trong đó 25 mô hình thuộc bảng huấn luyện từ đầu.

Trong gần 10 năm qua, Zalo cũng tiên phong tổ chức các cuộc thi, diễn đàn chuyên môn nhằm truyền cảm hứng, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực AI cho đất nước. Được tổ chức từ năm 2018, Zalo AI Challenge - đấu trường trí tuệ nhân tạo đã trải qua 7 mùa giải với 20 bài toán thực tiễn, thu hút hàng nghìn đội thi mỗi năm. Ở mùa giải thứ 8, Zalo AI Challenge 2026 với chủ đề “Advancing AI Agents for Real Life” (Đưa AI tác nhân vào đời sống) đã thu hút hơn 1.000 đội thi chỉ sau chưa đầy 72 giờ mở cổng đăng ký, vượt con số 740 đội sau 7 ngày của mùa giải 2025.

Zalo AI Summit là diễn đàn thường niên do Zalo tổ chức, quy tụ cộng đồng nghiên cứu, kỹ sư và doanh nghiệp quan tâm đến trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Không chỉ thúc đẩy các tài năng AI trẻ tuổi, Zalo còn tạo ra không gian để cộng đồng công nghệ chia sẻ nghiên cứu, kiến thức hay kinh nghiệm triển khai AI với hội nghị công nghệ Zalo AI Summit. Được tổ chức thường niên, Zalo AI Summit là một trong những sự kiện về trí tuệ nhân tạo có lịch sử lâu năm và quy mô hàng đầu tại Việt Nam, góp phần mang đến một bức tranh toàn cảnh về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, sự kiện thúc đẩy việc đưa AI vào giải quyết những bài toán thực tiễn, gần gũi với đời sống và nhu cầu của con người.

Tháng 6/2025, Zalo gia nhập Liên minh AI Âu Lạc cùng hơn 20 cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học, tập trung vào nghiên cứu phát triển, xây dựng quy chuẩn và chính sách về AI, cũng như đào tạo nhân lực. Từ bộ tiêu chuẩn đánh giá đến đấu trường và diễn đàn chuyên môn, Zalo góp phần xây dựng một hệ sinh thái AI Việt Nam cởi mở, nơi tri thức và kinh nghiệm được chia sẻ để cùng phát triển.

Việc được vinh danh tại AI Awards 2026 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Zalo trong hành trình làm chủ và phổ cập trí tuệ nhân tạo. Từ mô hình ngôn ngữ lớn do kỹ sư Việt Nam tự huấn luyện, các ứng dụng AI phục vụ hàng chục triệu người dùng đến những đóng góp cho cộng đồng, Zalo tiếp tục khẳng định vai trò cổng tiếp cận AI cho người Việt. Đây cũng là một phần trong hành trình “Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam” mà Zalo không ngừng theo đuổi.

Bằng khen và cúp vinh danh Doanh nghiệp AI tiêu biểu dành cho Zalo Platforms tại AI Awards 2026.

AI4VN 2026 là sự kiện thường niên từ năm 2018, do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, báo VnExpress phối hợp tổ chức. Năm nay, chương trình phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm truyền cảm hứng, khuyến khích tinh thần nghiên cứu và thúc đẩy định hướng ứng dụng AI trong thế hệ trẻ. Thuộc khuôn khổ ngày hội, Lễ trao giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026 (AI Awards 2026) được tổ chức nhằm vinh danh các giải pháp AI xuất sắc, sản phẩm AI xuất sắc, tài năng AI Việt và doanh nghiệp phát triển AI tiêu biểu.