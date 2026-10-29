Zalo AI Challenge 2026 vượt mốc 1000 đội thi sau 72 giờ khởi tranh

Đánh dấu khởi đầu ấn tượng của mùa giải thứ 8, kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Zalo AI Challenge và sự quan tâm của cộng đồng với AI tác nhân giọng nói và dữ liệu. Đây cũng là mức tăng ấn tượng, so với cuộc thi vào năm 2025 ghi nhận 740 đội trong 7 ngày.

Sau chưa đầy 72 giờ công bố đề thi, từ 26/10 đến 29/10, cuộc thi Zalo AI Challenge 2026 ghi nhận hơn 1.000 đội đăng ký tham gia.

Thành viên đội dự thi năm nay khá đa dạng, gồm sinh viên các trường đại học, kỹ sư, lập trình viên, nhân viên văn phòng và những người yêu thích AI. Đáng chú ý, cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự tham gia của các thí sinh là học sinh trung học phổ thông. Tại mùa giải 2025, nhóm học sinh trung học phổ thông cũng từng lọt vào top 5 đội có điểm số cao nhất, cho thấy Zalo AI Challenge là nơi các tài năng trẻ có cơ hội thử sức với những bài toán thực tiễn. Số lượng đội dự thi của hai bảng đấu tương đối đồng đều cho thấy cả AI tác nhân giọng nói và AI tác nhân dữ liệu đều nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Bên cạnh các đội thi, cuộc thi cũng nhận được sự quan tâm, theo dõi của báo giới và các cộng đồng đam mê công nghệ trên cả nước.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sức hút của mùa giải năm nay đến từ chủ đề AI tác nhân (Agentic AI), xu hướng phát triển nổi trội của trí tuệ nhân tạo. Khác với AI tạo sinh (Generative AI) vốn được biết đến rộng rãi qua khả năng trả lời câu hỏi và sáng tạo nội dung, AI tác nhân có thể tự lập kế hoạch, sử dụng các công cụ và thực hiện chuỗi hành động để hoàn thành công việc theo yêu cầu của con người. Đây cũng là chủ đề của hai đề thi LifeMate và DataMate, đưa AI tác nhân từ hỗ trợ người dùng trong cuộc sống hàng ngày đến phục vụ công việc và kinh doanh.

Hai bộ đề thi tương ứng với hai bảng đấu tại cuộc thi Zalo AI Challenge năm nay.

Ở bảng đấu LifeMate, các đội thi cần phát triển AI tác nhân có khả năng tiếp nhận các yêu cầu bằng giọng nói của người dùng và thực hiện chuỗi hành động tương ứng. Để làm được điều này, AI tác nhân phải hiểu những cách phát âm, diễn đạt đa dạng của tiếng Việt, xác định các bước cần thực hiện và hoàn thành chính xác công việc được giao. Đối với bảng đấu DataMate, AI tác nhân cần trả lời chính xác những câu hỏi bằng tiếng Việt dựa trên dữ liệu có sẵn, trong khi dữ liệu thực tế của hộ kinh doanh hay tổ chức nhỏ thường bị phân mảnh, chưa được chuẩn hóa.

Bên cạnh khả năng phân tích và tự động thao tác, cả hai đề thi đều đặt ra yêu cầu cao về tính chính xác. Với LifeMate, nếu thiếu thông tin, hệ thống phải biết hỏi lại người dùng; nếu không có ứng dụng phù hợp, AI không được tự ý thực hiện hành động. Với DataMate, khi không có đủ thông tin để đưa ra kết luận, hệ thống phải biết từ chối thay vì tự đưa ra suy đoán. Những yêu cầu này tạo nên thử thách hấp dẫn đối với cộng đồng AI khi tiếp cận hai hướng phát triển đầy tiềm năng, có tính ứng dụng thực tiễn là AI tác nhân giọng nói (Voice Agents) và AI tác nhân dữ liệu (Data Agents).

Số lượng đội dự thi của hai bảng đấu tương đối đồng đều cho thấy AI tác nhân giọng nói và AI tác nhân dữ liệu đều nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Với quy mô hàng nghìn đội thi đấu trên khắp cả nước, cuộc thi chú trọng tìm kiếm các giải pháp chất lượng, có tính ứng dụng cao. Tiếp nối các mùa giải trước, Zalo AI Challenge 2026 duy trì cơ chế chấm điểm tự động cùng bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực, hướng đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng, tương tự hình thức tranh tài trên những nền tảng thi đấu AI quốc tế. Cuộc thi tiếp nhận bài dự thi từ 26/10 đến 23/11.

Ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc Công nghệ cấp cao Zalo, Trưởng Ban tổ chức Zalo AI Challenge 2026, cho biết: “Zalo AI Challenge 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi đưa trí tuệ nhân tạo từ vai trò hỗ trợ sang thực thi thông qua hai thử thách AI tác nhân LifeMate và DataMate. Cuộc thi không chỉ đặt ra những thách thức về công nghệ mà còn hướng đến nhu cầu thực tiễn của người Việt, từ việc giao nhiệm vụ bằng giọng nói đến bình dân hóa công nghệ phân tích dữ liệu. Qua đó, Zalo mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng công nghệ trong nước, thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống và góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam”.

Hơn 1.000 đội tham gia dự thi chỉ sau 72 giờ cho thấy cộng đồng AI Việt Nam không chỉ quan tâm đến công nghệ mới, mà còn muốn thử sức với những bài toán gắn với nhu cầu thực tiễn của người Việt. Trải qua 7 mùa giải, ban tổ chức cuộc thi Zalo AI Challenge cho biết yếu tố quyết định kết quả tại cuộc thi luôn là chất lượng của các giải pháp. Ở mùa giải thứ 8 này, với hai bài toán AI tác nhân đòi hỏi tính chính xác cao, Ban tổ chức khuyến khích các đội thi tiếp tục đầu tư vào chất lượng, tạo ra những giải pháp có tiềm năng ứng dụng vào đời sống, hướng đến giải quyết những nhu cầu cụ thể của người Việt.

Đấu trường trí tuệ nhân tạo Zalo AI Challenge 2026 tiếp nhận bài dự thi từ 26/10 đến 23/11.

Zalo AI Challenge 2026 được tổ chức từ 26/10, với tổng giải thưởng 12.000 USD. Năm nay, phần thưởng cho mỗi đội quán quân là 3.500 USD và mỗi đội á quân là 2.500 USD. Bên cạnh giải thưởng tiền mặt, các đội chiến thắng còn có cơ hội nhận những phần quà hiện vật từ nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam và ban tổ chức.

Zalo AI Challenge là cuộc thi thường niên được Zalo tổ chức với mục đích tạo điều kiện thúc đẩy việc nghiên cứu AI trên quy mô rộng, khuyến khích các bạn trẻ tài năng trong lĩnh vực AI tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn nhằm đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ cuộc sống con người. Cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2018, mỗi năm thu hút hàng nghìn đội trong và ngoài nước tham gia thử sức, chứng thực năng lực. Cuộc thi Zalo AI Challenge 2026 được tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam, đối tác truyền thông Znews, cùng đội ngũ ban cố vấn uy tín là những chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Độc giả xem thông tin đầy đủ về Zalo AI Challenge 2026 tại đây.