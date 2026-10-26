Zalo AI Challenge 2026 khởi tranh với hai bài toán về AI tác nhân

Zalo AI Challenge 2026 chính thức khởi tranh mùa giải thứ 8 từ ngày 26/10/2026. Năm nay, phần thưởng cho mỗi đội quán quân là 3.500 USD và mỗi đội á quân là 2.500 USD. Bên cạnh giải thưởng tiền mặt, các đội chiến thắng còn có cơ hội nhận những phần quà hiện vật từ ban tổ chức.

Lịch trình cuộc thi Zalo AI Challenge 2026.

Hai bài toán đưa AI tác nhân giải quyết các vấn đề thực tiễn đời sống

AI tác nhân (Agentic AI) đang là xu hướng phát triển nổi trội của trí tuệ nhân tạo. Khác với AI tạo sinh (Generative AI) vốn được biết đến rộng rãi qua khả năng trả lời câu hỏi và sáng tạo nội dung, AI tác nhân có thể tự lập kế hoạch, sử dụng các công cụ và thực hiện chuỗi hành động để hoàn thành công việc theo yêu cầu của con người.

Nắm bắt xu hướng này, Zalo AI Challenge 2026 -“Advancing AI Agents for Real Life” lựa chọn hai bài toán thuộc hai hướng phát triển có tiềm năng ứng dụng thực tiễn và đang được quan tâm nhất: AI tác nhân giọng nói (Voice Agents) và AI tác nhân dữ liệu (Data Agents). Cả hai đều hướng đến những nhu cầu thiết thực tại Việt Nam, từ việc giúp người dùng điều khiển thiết bị, hỗ trợ cuộc sống hàng ngày đến ra quyết định dựa trên dữ liệu phục vụ công việc và kinh doanh.

LifeMate: Đơn giản hóa thao tác với trợ lý AI thực hiện yêu cầu bằng giọng nói

Ngày nay, giọng nói đang trở thành phương thức tương tác ngày càng quan trọng giữa con người và AI khi công nghệ hiện diện trên nhiều thiết bị như điện thoại, ôtô, loa và thiết bị gia dụng thông minh. Với AI tác nhân giọng nói (Voice Agents), người dùng không chỉ trò chuyện hay đặt câu hỏi, mà còn trực tiếp giao việc cho AI bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Chẳng hạn, thay vì phải mở nhiều ứng dụng để đặt xe, điều khiển thiết bị trong nhà hoặc tạo lịch nhắc, người dùng có thể đưa ra một yêu cầu như “Tôi sắp về nhà, bật điều hòa phòng khách và đặt xe đón tôi” và để AI thực hiện các thao tác cần thiết.

Từ nhu cầu này, bảng đấu LifeMate đặt ra thử thách xây dựng một AI tác nhân có khả năng tiếp nhận các yêu cầu bằng giọng nói của người dùng và thực hiện hành động tương ứng. Đích đến của bài toán là phát triển những trợ lý AI có thể hỗ trợ con người trong sinh hoạt hàng ngày, từ điều khiển thiết bị nhà thông minh, đặt xe, gọi đồ ăn đến thực hiện các công việc trên những ứng dụng được kết nối. Thay vì phải tự thao tác qua nhiều bước, người dùng có thể giao việc cho AI bằng lời nói, giúp việc sử dụng công nghệ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Để hiện thực hóa khả năng này, các đội thi cần phát triển AI tác nhân có khả năng hiểu những cách phát âm, diễn đạt đa dạng của tiếng Việt, xác định các bước cần thực hiện và hoàn thành chính xác công việc được giao. Nếu thiếu thông tin, hệ thống phải biết hỏi lại người dùng; nếu không có ứng dụng phù hợp, AI không được tự ý thực hiện hành động.

Đề thi sử dụng bộ dữ liệu huấn luyện từ những tình huống quen thuộc trong đời sống người Việt, với các yêu cầu được thể hiện bằng cả giọng nói tổng hợp và giọng người thật từ ba miền Bắc, Trung, Nam.

Thông qua bảng đấu LifeMate, Zalo AI Challenge 2026 kỳ vọng thúc đẩy những hướng nghiên cứu giúp người Việt tương tác với công nghệ thuận tiện và tự nhiên hơn. Khả năng giao việc cho AI bằng giọng nói có tiềm năng hỗ trợ người cao tuổi, người hạn chế về kỹ năng sử dụng thiết bị số, cũng như những người cần thao tác rảnh tay khi lái xe, nấu ăn hoặc làm việc nhà. Hướng tiếp cận này cũng gắn với nỗ lực của Zalo trong việc đưa AI đến với đa dạng nhóm người dùng thông qua các tính năng được tích hợp ngay trong khung trò chuyện và những tiện ích quen thuộc.

2 đề thi tương ứng 2 bảng đấu của Zalo AI Challenge 2026.

DataMate: Hỗ trợ người kinh doanh nhỏ lẻ phân tích số liệu và ra quyết định

Trong hoạt động kinh doanh và quản lý, bảng tính và số liệu đã trở thành công cụ quen thuộc. Chủ cửa hàng dùng excel để theo dõi doanh thu, hàng tồn kho; giáo viên lưu trữ điểm số và tình hình học tập; nhân viên văn phòng thống kê phục vụ công việc.

Tuy nhiên, có dữ liệu không đồng nghĩa với việc đưa ra quyết định hiệu quả. Để biết mặt hàng nào bán chạy nhất tháng, khách hàng nào còn công nợ quá hạn hay khoản chi phí nào tăng bất thường, người dùng đôi khi phải mất nhiều thời gian tìm kiếm, lọc, tổng hợp và phân tích số liệu.

Sự phát triển của AI tác nhân dữ liệu (Data Agents) đang mở ra khả năng đơn giản hóa những quy trình này. Thay vì phải thành thạo các công thức phức tạp hay công cụ phân tích chuyên sâu, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự tìm kiếm, xử lý dữ liệu và đưa ra thông tin cần thiết. Khả năng này đặc biệt hữu ích với các hộ kinh doanh, trường học, phòng khám và những tổ chức nhỏ vốn không có đội ngũ chuyên trách về phân tích dữ liệu.

Đón đầu xu hướng đó, bảng đấu DataMate tại Zalo AI Challenge 2026 thử thách các đội thi xây dựng một AI tác nhân có khả năng trả lời chính xác những câu hỏi bằng tiếng Việt dựa trên dữ liệu có sẵn. Hệ thống phải tự xác định và tổng hợp thông tin liên quan, thực hiện những bước phân tích cần thiết và đưa ra kết quả phù hợp.

Mặt khác, dữ liệu trong thực tế không phải lúc nào cũng được sắp xếp rõ ràng và thống nhất. Đối với hộ kinh doanh hay tổ chức nhỏ, dữ liệu hay số liệu thường bị phân mảnh, chưa được chuẩn hóa. Điều này đòi hỏi AI phải hiểu đúng câu hỏi, tìm được dữ liệu phù hợp và bảo đảm tính chính xác của câu trả lời. Đặc biệt, khi không có đủ thông tin để đưa ra kết luận, hệ thống phải biết từ chối thay vì tự đưa ra suy đoán.

Bảng đấu DataMate hy vọng tạo ra những tác nhân AI có thể hỗ trợ hộ kinh doanh theo dõi hoạt động bán hàng, giáo viên phân tích kết quả học tập, nhân viên văn phòng tổng hợp số liệu hoặc các tổ chức nhỏ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mà không cần kiến thức phức tạp.

Lễ trao giải cuộc thi Zalo AI Challenge 2025.

Tiếp nối hành trình phát triển cộng đồng AI Việt Nam

Trải qua 7 mùa giải với 20 bài toán thực tiễn, thu hút hàng nghìn đội thi tham gia, Zalo AI Challenge đã và đang trở thành sân chơi quen thuộc của cộng đồng AI Việt Nam, nơi các kỹ sư, nhà nghiên cứu và tài năng trẻ có cơ hội thử sức, trao đổi kinh nghiệm và phát triển những ý tưởng công nghệ mới.

Thông qua hai thử thách LifeMate và DataMate, Zalo AI Challenge 2026 tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các giải pháp AI mang tính ứng dụng cao, giải quyết những nhu cầu cụ thể của người Việt.

Chia sẻ về điểm mới của mùa giải năm nay, ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc Công nghệ cấp cao Zalo, Trưởng Ban tổ chức Zalo AI Challenge 2026, cho biết: “Zalo AI Challenge 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi đưa trí tuệ nhân tạo từ vai trò hỗ trợ sang thực thi thông qua hai thử thách AI tác nhân LifeMate và DataMate. Cuộc thi không chỉ đặt ra những thách thức về công nghệ mà còn hướng đến nhu cầu thực tiễn của người Việt, từ việc giao nhiệm vụ bằng giọng nói đến bình dân hóa công nghệ phân tích dữ liệu. Qua đó, Zalo mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng công nghệ trong nước, thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống và góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam”.

Tiếp nối các mùa giải trước, Zalo AI Challenge 2026 duy trì cơ chế chấm điểm tự động cùng bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực. Trong quá trình tranh tài, các đội có thể liên tục gửi lại giải pháp, kiểm tra kết quả và theo dõi thứ hạng để điều chỉnh chiến thuật, tối ưu thuật toán. Với cơ chế đánh giá dựa trên các tiêu chí và bộ dữ liệu được thiết kế thống nhất, cuộc thi hướng đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng, tương tự hình thức tranh tài trên những nền tảng thi đấu AI quốc tế.

Ban cố vấn của Zalo AI Challenge 2026 quy tụ nhiều chuyên gia nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong, ngoài nước. Hội đồng có sự tham gia của Giáo sư Nguyễn Lê Minh, Trưởng phòng thí nghiệm Học máy và Hiểu ngôn ngữ tự nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST); cùng Phó giáo sư, Tiến sĩ Quản Thành Thơ, Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Bên cạnh đó, các chuyên gia đến từ Zalo AI gồm Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Khoa học; Thạc sĩ Nguyễn Cảnh Hưng, Giám đốc Kỹ thuật; và Thạc sĩ Trần Văn Hòa, Trưởng bộ phận AI.

Ban cố vấn của Zalo AI Challenge 2026 quy tụ nhiều chuyên gia nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, Zalo AI Challenge tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Zalo trong việc đồng hành phát triển nguồn lực AI trong nước, tạo môi trường để cộng đồng công nghệ thử sức với những bài toán thực tiễn, qua đó đóng góp vào mục tiêu nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và xây dựng chủ quyền AI của Việt Nam.

Zalo AI Challenge là cuộc thi thường niên được Zalo tổ chức với mục đích tạo điều kiện thúc đẩy việc nghiên cứu AI trên quy mô rộng, khuyến khích các bạn trẻ tài năng trong lĩnh vực AI tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn nhằm đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ cuộc sống con người. Cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2018, mỗi năm thu hút hàng nghìn đội trong và ngoài nước tham gia thử sức, chứng thực năng lực. Cuộc thi Zalo AI Challenge 2026 được tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam, đối tác truyền thông Znews, cùng đội ngũ ban cố vấn uy tín là những chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Độc giả xem thông tin đầy đủ về Zalo AI Challenge 2026 tại đây.