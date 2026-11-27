Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dấu ấn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 là một trong những điểm nhấn của khu trưng bày ngoài trời, ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Mẫu xe do Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) nghiên cứu, phát triển và chế tạo đã đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra ở giai đoạn đầu của dự án sản xuất thử nghiệm.

Sang giai đoạn hai, đội ngũ thiết kế tiếp tục hoàn thiện một số cụm chi tiết để phù hợp với sản xuất loạt, đồng thời chăm chút hình thức công nghiệp của xe. Phiên bản hoàn chỉnh hơn sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 tại buổi nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng tại Trường bắn quốc gia TB1.

Theo Thượng tá Lê Quang Hợp, Phó Giám đốc Nhà máy Z189, việc chuyển từ chế tạo một xe thử nghiệm sang sản xuất loạt nhỏ 18 xe là bước tiến đáng kể nhất kể từ khi XCB-01 ra mắt. Để làm được điều đó, nhà máy phải nắm vững thiết kế, chủ động nguồn vật tư và tổ chức đội ngũ đủ kinh nghiệm cho các công đoạn sản xuất. Kết quả này cũng tạo nền tảng để nhà máy chuẩn bị cho những loạt xe tiếp theo.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 có khối lượng chiến đấu 14,85 tấn, sử dụng bánh xích, có khả năng cơ động trên nhiều dạng địa hình và bơi nước. Xe có kíp xe 3 người, chở được 8 chiến sĩ cùng trang bị. Kính tiềm vọng cho phép lái xe quan sát khi cửa đóng kín. Cửa đổ quân bố trí phía đuôi xe, tạo khoảng che chắn cho bộ đội khi rời khoang. Xe còn có hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị phòng, chống tác nhân hóa học, hạt nhân.

Điểm đặc biệt của XCB-01 là hệ thống điều hòa không khí, giúp duy trì nhiệt độ dễ chịu trong khoang xe kể cả trong điều kiện nắng nóng đặc trưng của Việt Nam. Trong quá trình thiết kế, yêu cầu cơ động luôn được đặt song hành với điều kiện làm việc và an toàn của bộ đội trong xe.

Pháo tự hành PTH-01 được kết hợp pháo cỡ nòng 122mm với khả năng cơ động của khung gầm bánh xích.

Lần đầu ra mắt pháo tự hành PTH-01

Trên cơ sở thành công của XCB-01, tại triển lãm năm nay, Nhà máy Z189 giới thiệu thêm pháo tự hành PTH-01, sản phẩm mới do đơn vị chủ trì. Nếu XCB-01 là bước đột phá trong lĩnh vực xe thiết giáp chở quân, thì PTH-01 là bước tiến mới về hỏa lực pháo binh cơ động. Hai sản phẩm phản ánh sự phát triển đa dạng, đồng bộ trong năng lực nghiên cứu, chế tạo vũ khí, trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Pháo tự hành PTH-01 kết hợp pháo cỡ nòng 122 mm với khả năng cơ động của khung gầm bánh xích. Pháo có khối lượng chiến đấu 15,7 tấn, sử dụng động cơ diesel công suất 330 mã lực, vận tốc tối đa 60 km/giờ, có khả năng bơi nước và di chuyển trên địa hình phức tạp. Khoang lái và khoang tháp pháo được trang bị hệ thống thông gió, điều hòa; khí tài còn có hệ thống phòng chống tác nhân hóa học.

Hoàn thiện tổng lắp pháo tự hành PTH-01 tại Nhà máy Z189.

Việc trưng bày PTH-01 giúp Nhà máy Z189 khẳng định năng lực làm chủ từ khâu thiết kế tổng thể, tính toán động lực học, kết cấu cơ khí chịu lực, hệ thống thủy lực đến tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực. Nhà máy kỳ vọng ý kiến đánh giá của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sẽ góp thêm căn cứ để hoàn thiện sản phẩm, tiến tới nghiệm thu, sản xuất loạt và từng bước đưa vào trang bị.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm

Nhà máy Z189 coi mỗi kỳ triển lãm là thước đo thực tế, khách quan để kiểm chứng năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo của đơn vị. Những yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ công nghiệp, độ tin cậy và tính năng hiện đại của sản phẩm thúc đẩy đội ngũ cán bộ kỹ thuật đổi mới sáng tạo, rút ngắn thời gian nghiên cứu và nâng cao chất lượng hoàn thiện sản phẩm.

Có khối lượng chiến đấu 15,7 tấn, pháo tự hành PTH-01 sử dụng động cơ diesel công suất 330 mã lực.

Đằng sau XCB-01 và PTH-01 là những đổi mới trong công việc hằng ngày ở nhà máy. Robot hàn, máy cắt laser và thiết bị gia công hiện đại được đưa vào sản xuất, cùng với đồ gá và dụng cụ chuyên dùng do nhà máy chế tạo, giúp nâng độ chính xác, rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm vật tư. Những cải tiến ở khâu nâng hạ, vận chuyển, tháo lắp giảm sức lao động thủ công và giúp công nhân làm việc an toàn hơn. Kinh nghiệm tích lũy từ đóng mới, sửa chữa tàu và sản xuất xe quân sự góp phần mở rộng năng lực chế tạo của Z189.

Cũng như nhiều đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Z189 coi triển lãm là dịp giới thiệu sản phẩm và tiếp thu ý kiến trực tiếp từ các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và đối tác. Trao đổi với chuyên gia và các tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng hàng đầu thế giới giúp đội ngũ kỹ thuật của nhà máy tiếp cận nhanh các xu hướng phát triển vũ khí hiện đại, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với đối tác quốc tế nhằm tiếp tục tối ưu tính năng chiến, kỹ thuật của sản phẩm.

Qua các kỳ triển lãm, vị thế và uy tín của Z189 ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò là một trong những cơ sở Công nghiệp Quốc phòng nòng cốt, đa năng.

Khoang lái và khoang tháp pháo của pháo tự hành PTH-01 được trang bị hệ thống thông gió, điều hòa. Pháo tự hành PTH-01 được thiết kế có khả năng bơi dưới nước và di chuyển trên địa hình phức tạp.

Với mỗi kỳ triển lãm, Nhà máy Z189 đều đặt ra những mục tiêu cụ thể: nâng cao chất lượng các sản phẩm đã ra mắt như XCB-01, PTH-01 theo hướng đồng bộ, tự động hóa cao hơn, tăng độ tin cậy và tính năng chiến đấu; nghiên cứu, chế tạo, giới thiệu các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới có tính đột phá, hàm lượng trí tuệ và tỷ lệ nội địa hóa cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại quân sự, tìm kiếm đối tác hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng thế mạnh của nhà máy.

Để thực hiện các mục tiêu cho mỗi kỳ triển lãm, Z189 tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết, hợp tác với các đối tác chủ chốt trong và ngoài nước.