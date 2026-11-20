Cuộc họp tập trung đánh giá kết quả chế tạo, tổng lắp, làm rõ những mặt đã làm được và những hạn chế cần khắc phục. Kết quả đánh giá là cơ sở để Nhà máy Z189 cùng các đơn vị tham gia nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến để chuẩn bị cho các bước đánh giá, nghiệm thu trước khi đề xuất sản xuất hàng loạt.

Thiếu tướng Dương Văn Yên kiểm tra hoạt động tổng lắp pháo tự hành PTH-01 tại Nhà máy Z189. Ảnh: TUẤN HUY

Kết luận cuộc họp, Thiếu tướng Dương Văn Yên biểu dương Nhà máy Z189 đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong điều kiện thời gian gấp, nguồn cung ứng vật tư đặc chủng và nguồn nhân lực còn khó khăn. Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, trong đó có Binh chủng Pháo binh và Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy một số hệ thống cơ bản bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Dương Văn Yên chủ trì họp Hội đồng cấp Tổng cục. Ảnh: TUẤN HUY

Thiếu tướng Dương Văn Yên yêu cầu Nhà máy Z189 tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tiếp tục tham vấn chuyên gia trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Trong thời gian tới, nhà máy cần tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ tổng lắp, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ và chất lượng hoàn thiện. Đây cũng là dịp để đơn vị rà soát quy trình sản xuất, đưa những kinh nghiệm đã tích lũy được vào phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất.

Thượng tá Lê Quang Hợp, Phó giám đốc Nhà máy Z189 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TUẤN HUY

Nhà máy Z189 sẽ tiếp tục phối hợp với Nhà máy Z125, Viện Công nghệ và các đơn vị tham gia nhiệm vụ để hoàn thiện các sản phẩm tiếp theo. Cùng với việc tổ chức tổng lắp, nhà máy phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục CNQP, Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa và các đơn vị chức năng tiến hành đánh giá, nghiệm thu bảo đảm chặt chẽ.

Theo Thiếu tướng Dương Văn Yên, phát triển xe quân sự là một nội dung quan trọng trong thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển nền CNQP tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại của Việt Nam. Thực hiện chủ trương này, Tổng cục CNQP đã xây dựng, trình phê duyệt nhiều chương trình, dự án thiết kế, chế tạo xe quân sự. So với các phiên bản trước vốn lắp pháo mặt đất trên xe, pháo tự hành PTH-01 được thiết kế với đầy đủ các thành phần của một tổ hợp pháo tự hành.

Cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z189 khẩn trương hoàn thiện khâu tổng lắp pháo tự hành PTH-01. Ảnh: TUẤN HUY

Quang cảnh phân xưởng lắp ráp. Ảnh: TUẤN HUY

Một số tính năng ưu việt của pháo tự hành PTH-01 được thủ trưởng Tổng cục ghi nhận và đánh giá cao tại cuộc họp đó là: Động cơ được tăng công suất; tăng sức cơ động trên chiến trường; khả năng tự động điều khiển về tầm, về hướng của hệ thống điều khiển hoả lực, cũng như trang bị máy tính tự động tính toán phần tử bắn.

Sau các dự án xe chiến đấu bộ binh XCB-01 và XCB-2, quá trình thực hiện pháo tự hành PTH-01 giúp đội ngũ cán bộ, kỹ sư tiếp tục vận dụng kinh nghiệm tích lũy từ quá trình thiết kế đến chế tạo, tổng lắp. Từ thực tiễn đó, Thiếu tướng Dương Văn Yên nhấn mạnh tiềm năng của đội ngũ cán bộ khoa học trong nước là rất lớn và sự cần thiết phải có cơ chế, chính sách khuyến khích, đầu tư phù hợp để phát huy năng lực của đội ngũ này, để trên cơ sở trang thiết bị, công nghệ hiện có, tiếp tục nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm hoàn thiện, hiện đại hơn nữa.

Pháo tự hành PTH-01 dự kiến lần đầu tiên sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 sắp tới. Nhà máy Z189 đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tổng cục CNQP để bảo đảm cho nhiệm vụ trưng bày pháo tự hành PTH-01 tại Triển lãm, đồng thời cùng Viện Công nghệ kiểm tra tổng thể xe để bảo đảm cho các nhiệm vụ sản xuất tiếp theo.

Thiếu tướng Dương Văn Yên yêu cầu xây dựng kế hoạch vận chuyển cụ thể, kiểm tra tính đồng bộ và tình trạng hoạt động của xe trước khi đưa tới Triển lãm, vì đây là lần đầu tiên sản phẩm sẽ ra mắt tại sự kiện quan trọng này, nên cần tạo được những ấn tượng và ghi dấu ấn, nhằm khẳng định năng lực tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại theo định hướng chiến lược phát triển CNQP của Việt Nam. Việc giới thiệu pháo tự hành PTH-01 tại triển lãm là dịp để công chúng và bạn bè quốc tế thấy rõ hơn năng lực thiết kế, chế tạo sản phẩm công nghệ cao của CNQP Việt Nam.