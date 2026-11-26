Nhà máy Z181, thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, dự kiến mang đến triển lãm nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực quang điện tử, điện tử và vật liệu điện. Đây là lần thứ ba nhà máy tham gia sự kiện do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức.

Danh mục trưng bày gồm ống khuếch đại ánh sáng yếu, kính ngắm bắn nhanh cho súng bộ binh STV và súng ngắn, thiết bị gây nhiễu phương tiện bay không người lái cầm tay. Ngoài ra còn có kính quan sát cầm tay ngày đêm tích hợp ảnh nhiệt, đo xa laser và la bàn điện tử; kính ngắm kỹ thuật số CMOS; thiết bị hỗ trợ quy chính nhanh cho súng phóng lựu SPL-40.

Đại tá Đỗ Cao Kiên - Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z181 kiểm tra, đánh giá công tác triển khai và thực hiện quy trình công nghệ sản xuất kính ngắm bắn nhanh KBN-M1. Ảnh do đơn vị cung cấp

Theo Đại tá Đỗ Cao Kiên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z181, phần lớn sản phẩm là kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ. Một số đã được sản xuất hàng loạt, một số đang sản xuất loạt “0” và lần đầu được đưa đến trưng bày tại triển lãm.

Theo Đại tá Đỗ Cao Kiên, nhà máy kỳ vọng thông qua triển lãm sẽ tìm được đối tác cùng phát triển sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh và xuất khẩu, đồng thời tiếp cận các công nghệ quân sự mới.

Lãnh đạo Nhà máy Z181 trực tiếp kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm kính ngắm bắn nhanh KBN-M1 tại dây chuyền sản xuất. Ảnh do đơn vị cung cấp

Hiện tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của Z181 phổ biến ở mức 60-90%, một số sản phẩm đạt trên 90%. Để nâng tỷ lệ này, nhà máy chú trọng sử dụng chuỗi cung ứng trong nước, tính toán khả năng nội địa hóa ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo, sản xuất.

Các sản phẩm được phát triển từ ba nguồn: nhà máy tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo; tiếp nhận tài liệu thiết kế, công nghệ từ các viện nghiên cứu trong nước; tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác nước ngoài.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xem sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z181 sản xuất.

“Phương thức, hình thức hợp tác cũng có sự đổi mới, chuyển từ hợp tác chuyển giao công nghệ một chiều, sang khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng của đối tác chuyển giao hoặc hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm”, Đại tá Đỗ Cao Kiên cho biết.

Cùng với đầu tư công nghệ, Z181 tập trung xây dựng đội ngũ kỹ thuật. Theo Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc nhà máy, mỗi năm đội ngũ này thực hiện hàng chục nhiệm vụ khoa học, công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Kết quả được ứng dụng để phát triển sản phẩm mới, tự chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất, cải tiến máy móc và nâng năng suất.

Dây chuyền tổng lắp kính nhìn đêm tại Nhà máy Z181. Ảnh do đơn vị cung cấp

Với những thiết bị đặc thù, các kỹ sư đã làm chủ việc vận hành, chủ động sửa chữa hỏng hóc, góp phần duy trì hoạt động ổn định của dây chuyền.

Để thu hút và giữ chân nhân lực, nhà máy áp dụng phụ cấp thu hút, cải thiện điều kiện làm việc và tạo cơ hội tham gia các đề tài, dự án trọng điểm. Theo Đại tá Nguyễn Văn Thắng, nhà máy dự kiến thành lập giải thưởng Sao Mai trong năm 2026 nhằm ghi nhận các công trình khoa học, sáng kiến kỹ thuật và đóng góp về đổi mới sáng tạo của người lao động.