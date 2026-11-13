Yuri (SNSD) gây thích thú với cuộc sống giản dị ở đảo Jeju

Theo MyDaily, ngày 13/11, Yuri đăng tải nhiều hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, ghi lại những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống tại đảo Jeju.

Đi kèm loạt ảnh, thành viên SNSD chia sẻ: "Tận hưởng những trải nghiệm đời thường đa dạng ở khắp các ngôi làng Jeju. Mọi người nhất định phải thử nhé, tôi cực kỳ đề xuất luôn!".

Yuri đăng tải nhiều hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, ghi lại những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống tại đảo Jeju.

Trong những bức ảnh được công bố, Yuri xuất hiện tại một khu vực ven biển, trực tiếp tham gia hoạt động bắt cua. Khác với hình ảnh nữ thần tượng thường xuyên diện trang phục thời trang, trang điểm chỉn chu, Yuri lần này lựa chọn phong cách vô cùng giản dị.

Cô đội chiếc mũ họa tiết hoa, mặc áo mưa và đeo đôi găng tay lao động màu đỏ để thuận tiện cho việc trải nghiệm. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không giấu được sự hào hứng khi khoe con cua vừa bắt được. Yuri liên tục nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy tâm trạng vui vẻ khi tham gia hoạt động ngoài trời.

Dù không diện trang phục cầu kỳ, thành viên SNSD vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên cùng thần thái tươi tắn. Không chỉ trải nghiệm bắt cua, Yuri còn dành thời gian khám phá cảnh sắc thiên nhiên trên đảo.

Dù không diện trang phục cầu kỳ, thành viên SNSD vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên cùng thần thái tươi tắn.

Trong một bức ảnh khác, nữ ca sĩ xuất hiện giữa khu rừng, tinh nghịch áp hai chiếc lá vàng lên má và tạo biểu cảm đáng yêu trước ống kính. Những khoảnh khắc đời thường này mang đến hình ảnh gần gũi, khác biệt so với vẻ ngoài quyến rũ, cá tính mà Yuri thường thể hiện trên sân khấu.

Đáng chú ý, cuộc sống tại đảo Jeju không còn là trải nghiệm ngắn ngày đối với nữ thần tượng. Theo truyền thông Hàn Quốc, từ năm 2024, Yuri đã bắt đầu duy trì cuộc sống giữa hai địa điểm là Seoul và Jeju.

Việc thường xuyên sinh hoạt tại hòn đảo nổi tiếng giúp nữ ca sĩ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm những hoạt động gắn liền với đời sống người dân.

Năm 2025, Yuri được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá cho tỉnh tự trị đặc biệt Jeju. Gần đây, cô còn được cho là đã trở thành đối tượng được xét trao danh hiệu công dân danh dự của Jeju, cho thấy sự gắn bó ngày càng sâu sắc với địa phương này.

Năm 2025, Yuri được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá cho tỉnh tự trị đặc biệt Jeju.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ và diễn viên, Yuri hiện vẫn duy trì sự kết nối với người hâm mộ thông qua những hình ảnh đời thường. Loạt khoảnh khắc mới nhất một lần nữa cho thấy một khía cạnh khác của thành viên SNSD: giản dị, năng động và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.