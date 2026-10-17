Yunho (TVXQ) gây tranh cãi dữ dội sau màn đáp trả với fan lâu năm

Vụ tranh cãi bắt đầu sau khi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được chia sẻ trên nhiều cộng đồng trực tuyến và kênh truyền thông xã hội.

Theo đoạn hội thoại bị rò rỉ, một người hâm mộ lâu năm đã gửi tin nhắn chỉ ra sự vắng mặt của anh ấy trên nền tảng này kể từ đầu tháng 5: "Nếu anh ghé thăm dù chỉ một lần mỗi tháng, người hâm mộ sẽ không khó chịu đến vậy. Vì anh biết đây là ứng dụng trả phí, ít nhất anh cũng nên thể hiện sự nỗ lực tối thiểu".

Người hâm mộ này nói thêm: "Tôi vô cùng thất vọng vì anh đang coi sự thất vọng của chúng tôi là một sự khiêu khích trong khi lấy lịch trình bận rộn của mình làm lý do biện minh".

Ảnh: SM Entertainment

Đáp lại, Yunho đã trích dẫn trực tiếp tin nhắn của người hâm mộ và trả lời: "Xin đừng nói như vậy", và "Những người chọn cách nói năng khiêu khích thì không cần phải ở lại".

Anh tiếp tục: "Tôi tôn trọng việc bạn có thể cảm thấy thất vọng, nhưng thể hiện theo cách này cho thấy sự thiếu tôn trọng lẫn nhau", "Nếu bạn thiếu tôn trọng, xin hãy rời đi".

Trong một tin nhắn khác, anh viết: "Tôi xin lỗi vì đã không làm bạn hài lòng, nhưng tôi tin rằng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. Xin đừng khiêu khích tôi một cách vô cớ ".

Vụ việc đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt giữa người hâm mộ K-pop và cư dân mạng về trách nhiệm của nghệ sĩ trên các nền tảng trả phí.

Những người chỉ trích cho rằng vì Bubble là dịch vụ trả phí, người đăng ký có quyền mong đợi được liên lạc thường xuyên với thần tượng mà họ ủng hộ và những phản hồi thiếu tôn trọng đối với người hâm mộ trả phí là không phù hợp.

Ngược lại, những người ủng hộ lập luận rằng nghệ sĩ phải đối mặt với áp lực rất lớn và việc yêu cầu lịch trình hoạt động cứng nhắc có thể vượt quá giới hạn và sự đòi hỏi này là không công bằng.