Yunho của TVXQ gây tranh cãi vì chất vấn người hâm mộ

Thành viên Yunho của nhóm TVXQ đã thu hút sự chú ý dữ dội của công chúng sau một cuộc tranh luận gay gắt trên nền tảng giao tiếp trả phí với người hâm mộ Bubble, nơi anh trực tiếp đối chất với một người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về việc anh vắng mặt quá lâu trên ứng dụng này.

Vụ tranh cãi bắt đầu sau khi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được chia sẻ trên nhiều cộng đồng trực tuyến và kênh truyền thông xã hội. Theo đoạn hội thoại bị rò rỉ, một người hâm mộ lâu năm đã gửi tin nhắn chỉ ra sự vắng mặt của anh ấy kể từ đầu tháng Năm: "Nếu anh ghé thăm dù chỉ một lần mỗi tháng, người hâm mộ sẽ không khó chịu đến vậy. Vì anh biết đây là ứng dụng trả phí, ít nhất anh cũng nên thể hiện sự nỗ lực tối thiểu. Tôi vô cùng thất vọng vì anh đang coi sự thất vọng của chúng tôi là một sự khiêu khích trong khi lấy lịch trình bận rộn của mình làm lý do biện minh".

Đáp lại, Yunho đã trực tiếp trích dẫn tin nhắn của người hâm mộ và trả lời: "Xin đừng nói như vậy. Những người chọn cách nói chuyện khiêu khích thì không cần phải ở lại. Tôi tôn trọng việc bạn có thể cảm thấy thất vọng, nhưng thể hiện theo cách này cho thấy sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn thiếu tôn trọng, xin hãy rời đi". Trong một tin nhắn khác, anh viết: "Tôi xin lỗi vì đã không làm bạn hài lòng, nhưng tôi tin rằng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. Xin đừng khiêu khích tôi một cách vô cớ".

Cuộc trao đổi này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi giữa người hâm mộ K-pop và cư dân mạng về trách nhiệm của nghệ sĩ trên các nền tảng trả phí. Những người chỉ trích cho rằng vì Bubble là dịch vụ trả phí, người đăng ký có quyền mong đợi được liên lạc thường xuyên và những phản hồi thiếu tôn trọng đối với người hâm mộ trả phí là không phù hợp. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng, các nghệ sĩ phải đối mặt với áp lực rất lớn và việc yêu cầu lịch trình hoạt động cứng nhắc có thể vượt quá giới hạn của sự đòi hỏi không công bằng.