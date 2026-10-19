Yuanta khuyến nghị mua cổ phiếu SBT với giá mục tiêu 26.500 đồng

Ngày 15/10/2026, Công ty Chứng khoán Yuanta đã công bố báo cáo phân tích độc lập đối với cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (thương hiệu AgriS). Đặc biệt, công ty đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 17% so với thị giá hiện tại. Theo đó, Yuanta đã phân tích các lợi thế và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Về lợi thế của doanh nghiệp, SBT hiện giữ vững vị thế là công ty sản xuất đường niêm yết lớn nhất Việt Nam, chiếm tới 46% thị phần tiêu thụ đường trong nước. SBT hiện xuất khẩu ra cả những thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

Lợi thế cạnh tranh của SBT nằm ở việc sở hữu diện tích sản xuất lớn nhất ngành với hơn 78.000 ha trông mía cả trong và ngoài nước. Cùng với đó là năng lực sản xuất khoảng 4.740 tấn mía mỗi ngày và hệ thống kho bãi quy mô lớn. Ngoài ra, doanh thu còn đến từ các sản phẩm khác ngoài đường có giá trị cao như gạo và F&B.

Xét về triển vọng kinh doanh, Yuanta nhận định SBT là cơ hội đầu tư dài hạn bền vững nhờ vào tiềm năng mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm nhưng vẫn giữ được thị phần sản xuất đường cốt lõi.

Về sản xuất đường, SBT vẫn có thể duy trì đà tăng trưởng ổn định từ mảng này. Khoảng trống cung cầu đường lớn ở Việt Nam và trên thế giới đi kèm với chính sách phòng vệ thương mại và việc kiểm soát đường nhập lậu sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ vững chắc thị phần và biên lợi nhuận.

Dù sản lượng tiêu thụ đường trong 2027 dự báo giảm nhẹ 2% nhưng doanh thu toàn mảng vẫn sẽ được bù đắp bởi giá bán bình quân tăng khoảng 6%. Đồng thời, công ty cũng chủ động áp dụng các giải pháp canh tác công nghệ cao để cải thiện năng suất.

Trong khi đó, các sản phẩm khác ngoài đương đang bứt phá mạnh mẽ để trở thành động lực tăng trưởng trung và dài hạn của doanh nghiệp. Doanh thu mảng này trong 2027 được dự báo tăng trưởng vượt trội 47% lên mức 7.200 tỷ đồng, chiếm 25% tổng doanh thu.

Về khía cạnh tài chính doanh nghiệp, doanh thu hợp nhất của SBT trong 2027 được dự báo đạt 28.602 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ nhờ sự bứt phá từ mảng gạo và F&B.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp kỳ vọng cải thiện thêm 70 điểm cơ bản lên mức 10,7% nhờ giá bán bình quân tăng và sự dịch chuyển tích cực trong cơ cấu doanh thu. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ được dự kiến tăng trưởng 9,5% để đạt 922 tỷ đồng.

Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đang thực hiện các kế hoạch mở rộng hoạt động. Điển hình như tăng diện tích trồng mía lên 90ha, kế hoạch IPO Công ty Cổ phần Hàng Tiêu dùng Biên Hòa (BHC), thoái vốn khỏi các khoản đầu tư ngoài ngành và nâng tỉ lệ sở hữu tại Betrimex (BTM). Các kế hoạch trên sẽ hỗ trợ đà tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cũng như giá cổ phiếu trong tương lai của SBT.

Hoạt động kinh doanh của SBT dự kiến tăng trưởng tích cực trong năm 2027 (Ảnh: AgriS).

Dù vẫn tồn tại một số rủi ro cần lưu ý như tỉ lệ đòn bẩy tài chính cao hay áp lực cạnh tranh từ thị trường xuất khẩu gạo, Yuanta Vietnam tin rằng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu hóa chuỗi giá trị sẽ tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho cổ phiếu SBT trong dài hạn.

Về giá cổ phiếu Yuanta kiến nghị, con số 26.500 đồng/cổ phiếu được đưa ra nhờ phương pháp định giá kết hợp giữa mô hình dòng tiền chiết khấu doanh nghiệp và phương pháp so sánh hệ số P/E.