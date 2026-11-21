Theo MyDaily, ngày 20/11, giới tư pháp Hàn Quốc cho biết Viện Công tố Trung ương Seoul đã truy tố bổ sung Kim Se Ui vào ngày 3/11 với các cáo buộc phỉ báng theo Luật Mạng thông tin và truyền thông, đe dọa và xúc phạm theo Bộ luật Hình sự.

Danh sách 13 người được xác định là nạn nhân trong vụ án bao gồm Eun Hyun Jang, người điều hành kênh YouTube Jangsa-ui Sin; chính trị gia Park Sun Won thuộc Đảng Dân chủ; nghị sĩ Kwon Young Se thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân; mục sư Jeon Kwang Hoon và Shin Hye Sik, người đứng đầu kênh YouTube Shinui Hansu.

Viện Công tố Trung ương Seoul đã truy tố bổ sung Kim Se Ui.

Theo cáo buộc, Kim Se Ui từng đưa ra thông tin cho rằng nghị sĩ Park Sun Won đã gặp cựu Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Lục quân Kwak Jong Keun sau sự kiện thiết quân luật ngày 3/12/2024, đồng thời ép người này đưa ra lời khai bất lợi cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định đây là thông tin sai sự thật. Đáng chú ý, Kim Se Ui còn bị cáo buộc sử dụng những lời lẽ xúc phạm nhằm vào các nhân vật từng có cùng quan điểm chính trị với mình, trong đó có mục sư Jeon Kwang Hoon và YouTuber Shin Hye Sik.

Người này được cho là đã gọi họ bằng những cụm từ mang tính miệt thị như "khối ung thư của phe cánh hữu" hay "những kẻ rác rưởi".

Trước vụ việc mới nhất, Kim Se Ui đã bị bắt tạm giam và truy tố vào tháng 6/2026 vì cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron.

Theo hồ sơ truy tố, Kim Se Ui bị cáo buộc sử dụng tệp ghi âm đã qua chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để lan truyền thông tin cho rằng Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên, sau đó gây áp lực buộc nữ diễn viên trả nợ, dẫn đến cái chết của cô.

Tại phiên xét xử đầu tiên diễn ra ngày 11/11, Kim Se Ui bác bỏ cáo buộc và khẳng định: "Việc hai người hẹn hò là sự thật và tệp ghi âm cũng không bị làm giả". Trong quá trình trình bày, người này liên tục lớn tiếng khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở: "Đừng hét lên. Nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ có biện pháp ngăn chặn". Kim Se Ui còn tuyên bố muốn trực tiếp đặt câu hỏi cho Kim Soo Hyun tại tòa.

Kim Se Ui từng tuyên bố muốn trực tiếp đặt câu hỏi cho Kim Soo Hyun tại tòa.

Ngoài những vụ việc kể trên, người đứng đầu Garo Sero Institute cũng đang phải đối diện các phiên tòa riêng biệt liên quan đến cáo buộc phỉ báng YouTuber Tzuyang, tên thật Park Jung Won, cùng nghị sĩ Ko Min Jung thuộc Đảng Dân chủ.

Việc liên tiếp bị truy tố khiến Kim Se Ui đối mặt với nhiều vụ án pháp lý cùng lúc. Tuy nhiên, các cáo buộc vẫn cần được xem xét và kết luận thông qua quá trình xét xử của tòa án.