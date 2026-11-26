YouTuber Efficient Alex vừa thực hiện thí nghiệm sử dụng xe điện Leapmotor B10 để cung cấp điện cho toàn bộ ngôi nhà của mình trong 24 giờ. Kết quả cho thấy hệ thống Vehicle-to-Load (V2L) của xe có thể xuất điện lên đến 3.3 kW, đủ để vận hành các thiết bị thiết yếu như tủ lạnh, Wi-Fi, đèn và cả lò nướng. Sau 24 giờ, bao gồm cả chuyến đi 15 dặm, pin xe chỉ giảm từ 100% xuống còn 76%, tương đương 16.1 kWh (24% dung lượng pin).

Hình minh họa xe điện Leapmotor B10 cung cấp điện cho ngôi nhà trong 24 giờ, chỉ tiêu thụ 24% pin. Ảnh: Motorbiscuit

Trong thử thách này, Efficient Alex sử dụng tính năng V2L của Leapmotor B10, cho phép xuất điện qua cổng sạc Type 2. Anh duy trì hoạt động của các thiết bị gia đình như tủ lạnh, hệ thống Wi-Fi, đèn chiếu sáng và thậm chí cả việc nấu ăn bằng lò nướng.

Kết quả sau 24 giờ cho thấy xe điện không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn có thể đóng vai trò như nguồn điện dự phòng hiệu quả. Con số 24% pin tiêu thụ sau 24 giờ sử dụng, bao gồm cả việc lái xe 15 dặm, đã gây ấn tượng. Điều này chứng minh khả năng quản lý năng lượng hiệu quả của xe điện hiện đại, đồng thời mở ra ứng dụng mới trong bối cảnh nhu cầu dự trữ điện gia tăng.

Thí nghiệm của Efficient Alex không chỉ minh chứng công nghệ V2L mà còn cho thấy tiềm năng của xe điện trong việc hỗ trợ cung cấp điện gia đình, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi cần nguồn điện dự phòng đáng tin cậy.