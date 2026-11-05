YouTube lộ dự án mạng xã hội Tamba với tính năng giống Instagram trong mã nguồn ứng dụng Android

Mã nguồn bản cập nhật ứng dụng YouTube trên Android vừa hé lộ một dự án mạng xã hội mới mang tên mã Tamba. Theo phân tích kỹ thuật của Android Authority, đây có thể là ứng dụng nhắn tin và chia sẻ nội dung độc lập, hoặc chỉ là môi trường thử nghiệm tính năng mới của Google. Nhiều chức năng được phát hiện có điểm tương đồng với Instagram.

Nền tảng YouTube thử nghiệm các tính năng tương tác mạng xã hội mới

Bên trong Tamba: từ xem video sang giao tiếp trực tiếp giữa người dùng

Theo thông tin bóc tách từ phiên bản ứng dụng YouTube 21.44.534, Tamba được thiết kế xoay quanh việc giao tiếp trực tiếp giữa người dùng, thay vì chỉ tập trung vào xem video truyền thống. Người dùng có thể theo dõi lẫn nhau, gửi tin nhắn riêng, tạo cuộc trò chuyện nhóm và chia sẻ hình ảnh hoặc video.

Android Authority cũng tìm thấy 38 biểu tượng mới liên quan đến dự án. Các biểu tượng này phục vụ những công cụ nhắn tin, tìm kiếm, sáng tạo nội dung và ghi âm.

Bộ biểu tượng giao diện của dự án Tamba trong mã nguồn ứng dụng YouTube

Đáng chú ý, cơ chế hoạt động của Tamba có nhiều điểm giống Instagram. Người dùng có thể thiết lập tài khoản riêng tư và phê duyệt yêu cầu theo dõi. Ngoài ra, họ có thể phản hồi bài đăng bằng tin nhắn thoại hoặc video Shorts, cũng như dùng biểu tượng cảm xúc để tương tác với bình luận.

Logo riêng và dấu hiệu của một thử nghiệm nội bộ

Bên cạnh hệ thống tính năng, Tamba còn xuất hiện với thiết kế logo riêng. Logo có hình nút Play theo phong cách nét vẽ tay.

Logo riêng của dự án Tamba lộ diện trong mã nguồn ứng dụng

Tuy nhiên, việc Tamba có được phát hành thành ứng dụng độc lập hay không vẫn chưa được xác nhận chính thức. Các đoạn mã tham chiếu đến tên gói com.google.android.youtube.sandbox cho thấy Google có thể chỉ dùng Tamba như một thử nghiệm nội bộ. Mục đích là đánh giá tính khả thi trước khi tích hợp vào ứng dụng YouTube chính thức.

Bối cảnh và những điều còn bỏ ngỏ

Dữ liệu phân tích cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ cho cả hai hệ điều hành Android và iOS. Động thái này diễn ra khi YouTube đang tiếp tục mở rộng tính năng nhắn tin riêng và trò chuyện nhóm trên nền tảng. Mục tiêu là gia tăng sự kết nối giữa các tài khoản người dùng.

Cần lưu ý rằng các thông tin trên được suy ra từ mã nguồn ứng dụng, chưa phải thông báo từ Google. Các tính năng trong giai đoạn thử nghiệm có thể thay đổi, hoặc không bao giờ đến tay người dùng. Do đó, việc Tamba có thực sự đối đầu trực tiếp Instagram hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Nguồn: Android Authority, Gizmochina