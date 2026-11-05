YouTube lộ dự án mạng xã hội Tamba trong mã nguồn ứng dụng, nhiều tính năng giống Instagram

Google đang phát triển một dự án mạng xã hội mang tên mã Tamba bên trong ứng dụng YouTube. Dự án có nhiều tính năng tương tự Instagram, theo dữ liệu mã nguồn bản cập nhật YouTube trên Android. Theo phân tích kỹ thuật từ Android Authority, Tamba có thể là ứng dụng nhắn tin và chia sẻ nội dung độc lập, hoặc chỉ là môi trường thử nghiệm tính năng mới của Google.

Nền tảng YouTube thử nghiệm các tính năng tương tác mạng xã hội mới

Tamba cho phép người dùng làm gì ngoài việc xem video?

Thông tin được bóc tách từ phiên bản ứng dụng YouTube 21.44.534 cho thấy Tamba xoay quanh giao tiếp trực tiếp giữa người dùng, thay vì chỉ tập trung vào việc xem video truyền thống. Người dùng có thể theo dõi lẫn nhau, gửi tin nhắn riêng, tạo cuộc trò chuyện nhóm và chia sẻ hình ảnh hoặc video.

Android Authority đã tìm thấy 38 biểu tượng mới liên quan đến dự án. Các biểu tượng này gồm những công cụ hỗ trợ nhắn tin, tìm kiếm, sáng tạo nội dung và ghi âm.

Bộ biểu tượng giao diện của dự án Tamba trong mã nguồn ứng dụng YouTube

Điểm giống Instagram nằm ở cơ chế tương tác

Cơ chế hoạt động của Tamba có nhiều điểm tương đồng với Instagram. Người dùng có thể thiết lập tài khoản riêng tư và phê duyệt yêu cầu theo dõi.

Ngoài ra, người dùng còn có thể phản hồi bài đăng bằng tin nhắn thoại hoặc video Shorts. Họ cũng có thể dùng biểu tượng cảm xúc để tương tác với bình luận.

Logo nút Play nét vẽ tay và câu hỏi về cách phát hành

Bên cạnh hệ thống tính năng mới, Tamba còn xuất hiện với thiết kế logo riêng. Logo có hình nút Play theo phong cách nét vẽ tay.

Logo riêng của dự án Tamba lộ diện trong mã nguồn ứng dụng

Tuy nhiên, việc Tamba có được phát hành thành ứng dụng độc lập hay không vẫn chưa được xác nhận chính thức. Các đoạn mã tham chiếu đến tên gói com.google.android.youtube.sandbox cho thấy Google có thể chỉ dùng Tamba như một thử nghiệm nội bộ. Mục đích là đánh giá tính khả thi trước khi tích hợp vào ứng dụng YouTube chính thức.

Bối cảnh: YouTube mở rộng nhắn tin riêng và trò chuyện nhóm

Dữ liệu phân tích cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ cho cả hai hệ điều hành Android và iOS. Động thái này diễn ra khi YouTube tiếp tục mở rộng tính năng nhắn tin riêng và trò chuyện nhóm trên nền tảng. Mục tiêu là gia tăng sự kết nối giữa các tài khoản người dùng.

Cần lưu ý rằng các thông tin trên đến từ phân tích mã nguồn, chưa phải thông báo chính thức từ Google. Tính năng có thể thay đổi hoặc không được phát hành. Thông tin được tổng hợp từ Android Authority và Gizmochina.