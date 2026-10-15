YouTube lấn sân thị trường sách nói

YouTube đang cân nhắc tích hợp dịch vụ này vào gói YouTube Premium.

YouTube đang tìm cách mở rộng hoạt động sang thị trường sách nói, sau khi làm thay đổi cách người dùng xem video trực tuyến.

Theo các nguồn tin thân cận cho WSJ biết, nền tảng thuộc Google, công ty mẹ Alphabet, đã thảo luận với các nhà xuất bản trong những tháng gần đây về việc phát triển tính năng sách nói. Sản phẩm có thể ra mắt vào năm tới.

YouTube đang cân nhắc tích hợp dịch vụ này vào gói YouTube Premium, có giá khởi điểm 15,99 USD mỗi tháng, vốn cung cấp quyền truy cập không quảng cáo vào video và âm nhạc. Tương tự các đối thủ phát trực tuyến, công ty đang kết hợp nhiều dịch vụ để tăng sức hấp dẫn của các gói thuê bao.

Hiện chưa rõ YouTube sẽ phân phối sách nói như thế nào và có thu phí riêng cho từng cuốn hay không. Công ty từ chối bình luận.

Gia nhập thị trường này, YouTube sẽ cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Spotify và Audible của Amazon. Tuy nhiên, các nhà xuất bản nhìn thấy cơ hội tiếp cận lượng khán giả khổng lồ của YouTube, đồng thời kỳ vọng nền tảng này giúp hạn chế tình trạng sách nói trái phép tràn lan trên dịch vụ.

Sách nói là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh của ngành xuất bản những năm gần đây. Theo Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, doanh thu sách nói kỹ thuật số vượt 1 tỷ USD vào năm 2025, tăng mạnh so với mức 265 triệu USD năm 2016.