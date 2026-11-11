YouTube chính thức trở lại Billboard: BTS, BLACKPINK và Stray Kids đứng trước cơ hội lớn

Sau một năm vắng bóng vì bất đồng về cách tính điểm, dữ liệu phát trực tuyến từ YouTube sẽ chính thức được đưa trở lại hệ thống xếp hạng Billboard từ tháng 1/2027. Thay đổi này được kỳ vọng tạo thêm lợi thế cho những nghệ sĩ Kpop vốn sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên nền tảng video trực tuyến như BTS, BLACKPINK và Stray Kids.

Theo thông tin được TenAsia đăng tải ngày 10/11, Billboard đã công bố điều chỉnh phương thức tính điểm đối với lượt nghe trực tuyến miễn phí có quảng cáo và lượt nghe từ các nền tảng trả phí. Theo đó, dữ liệu YouTube sẽ được tích hợp trở lại vào hai bảng xếp hạng quan trọng là Billboard HOT 100 và Billboard 200, bắt đầu từ bảng xếp hạng công bố ngày 16/1/2027, với dữ liệu được tổng hợp trong giai đoạn từ ngày 1 đến 7/1.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Billboard giảm đáng kể số lượt phát trực tuyến miễn phí cần thiết để quy đổi thành một đơn vị doanh số album. Cụ thể, đối với Billboard 200, số lượt nghe miễn phí có quảng cáo cần thiết để tương đương một đơn vị album giảm từ 2.500 xuống còn 1.500 lượt. Trong khi đó, lượt nghe từ các dịch vụ trả phí vẫn được tính ở mức 1.000 lượt. Như vậy, khoảng cách về trọng số giữa hai hình thức nghe nhạc được thu hẹp đáng kể, từ tỷ lệ 2,5:1 xuống còn 1,5:1.

Động thái này được xem là kết quả sau một năm căng thẳng giữa YouTube và Billboard. Trước đó, vào tháng 1/2026, YouTube đã quyết định ngừng cung cấp dữ liệu cho Billboard vì không đồng tình với cách nền tảng này đánh giá thấp giá trị của lượt nghe miễn phí có quảng cáo. Việc hai bên đạt được tiếng nói chung và thống nhất điều chỉnh phương thức tính điểm đã mở đường cho sự trở lại của một trong những nguồn dữ liệu âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Lyor Cohen, Giám đốc toàn cầu phụ trách âm nhạc của YouTube, cho biết phương pháp tính toán mới của Billboard phản ánh tốt hơn cách người hâm mộ thực sự thưởng thức âm nhạc hiện nay, khi cả dịch vụ trả phí lẫn nền tảng miễn phí có quảng cáo đều đóng vai trò quan trọng.

Sự trở lại của YouTube được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với ngành công nghiệp Kpop. Khác với nhiều nghệ sĩ phương Tây vốn có lợi thế lớn từ phát thanh radio và các nền tảng nghe nhạc trả phí như Spotify hay Apple Music, các nhóm nhạc Hàn Quốc từ lâu đã xây dựng cộng đồng người hâm mộ đông đảo thông qua những sản phẩm âm nhạc có yếu tố hình ảnh nổi bật.

Với BTS, BLACKPINK hay Stray Kids, YouTube không đơn thuần là nơi quảng bá MV mà còn là một trong những nền tảng quan trọng để người hâm mộ trên toàn thế giới tiếp cận và thưởng thức âm nhạc. Mỗi lần phát hành sản phẩm mới, những nhóm nhạc này thường tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua lượt xem MV, video biểu diễn và các nội dung liên quan.

Trong bối cảnh dữ liệu YouTube không được tính vào Billboard suốt năm 2026, một phần hoạt động thưởng thức âm nhạc của người hâm mộ đã không được phản ánh trong hệ thống xếp hạng. Bởi vậy, việc nền tảng này trở lại có thể giúp các nghệ sĩ Kpop tận dụng tốt hơn sức mạnh cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt trong những tuần đầu phát hành album và đĩa đơn mới.

Không chỉ những tên tuổi hàng đầu, các nhóm nhạc tân binh và nghệ sĩ đến từ những công ty giải trí vừa và nhỏ cũng có thể hưởng lợi. Trong bối cảnh việc tiếp cận hệ thống phát thanh radio tại Mỹ vẫn là thách thức đối với nhiều nghệ sĩ Kpop, YouTube Shorts cùng các nội dung video trực quan có thể trở thành công cụ quan trọng giúp họ tiếp cận khán giả trẻ tại thị trường Bắc Mỹ. Nếu lượng người nghe thực tế tại Mỹ đủ lớn, sức nóng trên nền tảng trực tuyến hoàn toàn có thể được phản ánh rõ hơn trên bảng xếp hạng Billboard.

Dù được xem là một thay đổi đáng chú ý, việc YouTube trở lại hệ thống tính điểm không đồng nghĩa các nghệ sĩ Kpop sẽ tự động đạt thứ hạng cao hơn trên Billboard.

Một trong những giới hạn quan trọng là Billboard chỉ ghi nhận những lượt phát trực tuyến hợp lệ phát sinh tại Mỹ. Điều đó có nghĩa hàng trăm triệu lượt xem MV đến từ Hàn Quốc, Đông Nam Á hay những thị trường khác không thể tự động chuyển hóa thành điểm số trên Hot 100 và Billboard 200.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ hip-hop và Latin tại Mỹ cũng là những đối tượng có khả năng hưởng lợi từ việc điều chỉnh trọng số này, bởi YouTube vốn là nền tảng được đông đảo khán giả của những dòng nhạc này sử dụng. Do đó, cuộc cạnh tranh thứ hạng trong thời gian tới có thể trở nên gay gắt hơn thay vì dễ dàng hơn đối với Kpop.

Sau cùng, yếu tố quyết định vẫn nằm ở khả năng thu hút người nghe thực sự tại thị trường Mỹ. Lượt xem trực tuyến có thể tạo thêm lợi thế, nhưng để duy trì vị trí trên các bảng xếp hạng, nghệ sĩ vẫn cần xây dựng được lượng khán giả trung thành và sức tiêu thụ âm nhạc ổn định.

Với những điều chỉnh mới, tuần đầu tiên của tháng 1/2027 được dự đoán sẽ trở thành cột mốc đáng chú ý đối với thị trường âm nhạc quốc tế. Đây cũng là thời điểm BTS, BLACKPINK, Stray Kids cùng nhiều nghệ sĩ Kpop khác có cơ hội chứng minh sức mạnh của mình trong một cuộc cạnh tranh mà YouTube một lần nữa trở thành nhân tố quan trọng.