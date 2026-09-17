Youngjae (GOT7) thể hiện tình cảm với những chú chó bị bỏ rơi

Công ty quản lý của nam ca sĩ cho biết, khoản quyên góp đã được gửi đến Rainbow Shelter, cơ sở do tổ chức phi lợi nhuận Korean Dogs điều hành. Phía công ty chia sẻ rằng, anh muốn biến ngày sinh nhật của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng cách giúp đỡ các loài động vật.

Nam ca sĩ từng hỗ trợ cơ sở này trước đây. Vào cuối năm 2025, anh đã quyên góp 30 triệu won (khoảng gần 565 triệu đồng) dưới tên chú chó quá cố Coco của mình, đồng thời trực tiếp đến cơ sở để hoạt động tình nguyện, bao gồm cả việc dọn dẹp chuồng trại.

Khoản đóng góp trước đó đã được công bố vào tháng 12/2025, trong khi khoản quyên góp 10 triệu won mới được thông báo gần đây là để kỷ niệm sinh nhật năm nay của anh. Mối gắn kết giữa anh và trạm cứu hộ này bao gồm cả việc hỗ trợ tài chính lẫn trực tiếp tham gia công việc tại cơ sở.

Trong khi đó, Youngjae hiện đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng. Công ty quản lý của anh trước đó đã thông báo rằng anh bắt đầu thực hiện nghĩa vụ này vào ngày 27/11/2025.

Youngjae ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc GOT7 vào năm 2014 thông qua mini album đầu tay của nhóm mang tên Got It?.