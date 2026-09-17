Youngjae (GOT7) quyên góp 10 triệu won cho trại cứu hộ chó nhân dịp sinh nhật

Thành viên Youngjae của nhóm GOT7 đã kỷ niệm sinh nhật ngày 17/9 một cách cực kỳ ý nghĩa bằng cách quyên góp 10 triệu won cho một trại cứu hộ chó bị bỏ rơi.

Theo bài báo của Maeil Business Newspaper ngày 17/9, công ty quản lý của Youngjae cho biết khoản quyên góp đã được chuyển đến Rainbow Shelter, một tổ chức phi lợi nhuận do Korean Dogs điều hành.

Ảnh: YOUNGJAExArs

Công ty cho biết Youngjae muốn biến ngày sinh nhật của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng cách giúp đỡ những động vật đang cần được chăm sóc. Đây không phải lần đầu Youngjae hỗ trợ trại cứu hộ động vật này.

Cuối năm 2025, nam ca sĩ từng quyên góp 30 triệu won cho Rainbow Shelter dưới danh nghĩa chú chó quá cố Coco của mình. Youngjae cũng trực tiếp đến cơ sở này làm tình nguyện, trong đó có các công việc như dọn dẹp chuồng trại.

Khoản đóng góp trước được thực hiện vào tháng 12/2025, trong khi khoản quyên góp 10 triệu won mới được công bố nhân dịp sinh nhật Youngjae năm nay.

Mối liên hệ của Youngjae với mái ấm không chỉ thể hiện qua những khoản hỗ trợ tài chính mà còn ở việc nam ca sĩ trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện tại cơ sở.

Hiện tại, Youngjae hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với vai trò nhân viên công tác xã hội. Công ty quản lý của nam ca sĩ cho biết Youngjae bắt đầu thực hiện nghĩa vụ vào ngày 27/11/2025.

Youngjae ra mắt cùng GOT7 vào năm 2014 với mini album đầu tay của nhóm mang tên Got It?. Kể từ khi ra mắt, Youngjae hoạt động cùng GOT7, đồng thời phát triển sự nghiệp cá nhân trong lĩnh vực âm nhạc.