Manchester United gặp bất lợi bởi trọng tài. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên BBC Radio, cựu cầu thủ MU chỉ trích gay gắt trọng tài Szymon Marciniak: "Cách ra quyết định của ông ta hôm nay chẳng khác nào một nỗi ô nhục".

Công tác điều hành gây tranh cãi này tác động tiêu cực đến đại diện Premier League, khiến "Quỷ đỏ" mất cơ hội giành chiến thắng đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino.

Nhận xét về diễn biến trận đấu, Young nói: "Màn trình diễn của trọng tài thực sự chỉ khiến người ta phải ngỡ ngàng. Hãy nhìn những quyết định ông ta đưa ra. Youri Tielemans nhận thẻ vàng rồi bị truất quyền thi đấu sau đó, dù pha bóng ấy lẽ ra không bao giờ đáng bị phạt thẻ và phải là một bàn thắng gỡ hòa".

Bên cạnh thẻ phạt, Young cũng cho rằng bàn thắng thứ ba của MU đáng lẽ phải được công nhận: "Ông ấy nói Patrick Dorgu phạm lỗi với thủ môn. Nhưng thủ môn đối phương đã lao ra và xử lý bóng lóng ngóng ngay cả trước khi có va chạm. Làm sao tình huống đó lại được xử lý ở VAR như vậy là điều tôi không thể hiểu nổi".

Trận hòa trên đất Bồ Đào Nha khiến MU vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay dưới thời huấn luyện viên mới. Đội chủ sân Old Trafford tạm thời đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Champions League với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa, 2 thua).

Giờ đây, Pochettino và các học trò sẽ hướng đến cuộc chạm trán Brentford tại vòng 12 Premier League, diễn ra vào ngày 28/11.

Thông điệp đầu tiên của Pochettino Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.