Young K (DAY6) giành 5 giải thưởng tại Korea Grand Music Awards 2026

Lễ trao giải Korea Grand Music Awards (KGMA) 2026 diễn ra ngày 7/11 tại nhà thi đấu Gocheok Sky Dome, Seoul, Hàn Quốc. Trong đêm Artist Day đầu tiên, Young K gây chú ý khi liên tiếp được xướng tên ở 5 hạng mục, trở thành một trong những nghệ sĩ có thành tích nổi bật nhất sự kiện.

Theo Edaily, nam ca sĩ nhận các giải gồm Grand Artist, Best Artist, Best Male Solo Artist, Best OST và Kugung Most Popular Award. Đặc biệt, Grand Artist là danh hiệu lớn nhất trong đêm trao giải đầu tiên, ghi nhận dấu ấn của Young K trong hoạt động âm nhạc.

Young K chia sẻ cảm xúc, đồng thời gởi lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ anh. Ảnh: Koreaboo

Khi lên sân khấu nhận giải Grand Artist, nam ca sĩ xúc động gửi lời cảm ơn cha mẹ. Anh chia sẻ niềm tự hào khi được gia đình yêu thương và ủng hộ trên hành trình theo đuổi âm nhạc. Young K cũng nhắc đến các thành viên DAY6, bày tỏ tình cảm dành cho nhóm và gửi lời tri ân cộng đồng người hâm mộ My Day.

Nam ca sĩ cho biết chính sự đồng hành của người hâm mộ đã giúp anh có thể tiếp tục sống với âm nhạc và theo đuổi những ước mơ của mình. Anh cũng hứa sẽ tiếp tục hát những ca khúc mà khán giả muốn nghe.

Young K, tên thật Kang Young-hyun, ra mắt năm 2015 với vai trò thành viên ban nhạc DAY6 thuộc JYP Entertainment. Anh đảm nhận vị trí bass, hát và tham gia sáng tác nhiều ca khúc của nhóm. DAY6 được biết đến với phong cách kết hợp pop rock, alternative rock và những giai điệu giàu cảm xúc qua các sản phẩm như “You Were Beautiful”, “Time of Our Life” và “Welcome to the Show”.

Bên cạnh hoạt động cùng DAY6, Young K còn phát triển sự nghiệp cá nhân, phát hành các sản phẩm solo và tham gia sáng tác cho nhiều nghệ sĩ. Anh cũng từng được khán giả chú ý qua các chương trình phát thanh và hoạt động âm nhạc đa dạng.

Young K hạnh phúc khoe 5 giải thưởng của mình. Ảnh: Koreaboo

KGMA là giải thưởng âm nhạc được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc từ năm 2024, nhằm tôn vinh các nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật. Năm nay, sự kiện diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11 tại Seoul với Artist Day và Music Day.

Thành tích 5 giải thưởng của Young K tiếp tục đánh dấu một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của nam ca sĩ, đồng thời cho thấy sức hút của nghệ sĩ hoạt động song song ở cả lĩnh vực ban nhạc và solo.