Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút thứ 8 trong trận ra mắt MU của HLV Mauricio Pochettino.

Hai hội đồng độc lập đưa ra kết luận khác nhau về pha phạm lỗi của Yoro với Alexander Isak trong trận MU thua Liverpool 0-4 tại Anfield ngày 22/11. Hội đồng kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), gồm ba cựu cầu thủ, chấp nhận đơn kháng cáo của MU và xóa án treo giò một trận. Hậu vệ người Pháp vì thế có thể ra sân trước Brentford vào thứ bảy.

Trong khi đó, theo Daily Mail, Hội đồng đánh giá các tình huống then chốt của Premier League (KMI) bỏ phiếu 5-0 ủng hộ quyết định truất quyền thi đấu của trọng tài Sam Barrott. Cả 5 thành viên cũng đồng tình với việc VAR giữ nguyên phán quyết trên sân. Kết quả bỏ phiếu dự kiến được công bố vào thứ tư tuần tới.

Tranh cãi tập trung vào cú chạm bóng cuối của Isak ở phút thứ 8. Tiền đạo Liverpool đẩy bóng về phía khung thành rồi bị Yoro phạm lỗi. Ông Barrott rút thẻ đỏ vì xác định hậu vệ MU đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. MU cho rằng Isak đẩy bóng quá dài và thủ môn Senne Lammens sẽ đến trước.

Howard Webb, người đứng đầu cơ quan quản lý trọng tài Pro Ref, bảo vệ cách xử lý của tổ trọng tài. Theo ông, tốc độ của Isak đủ để trọng tài chính nhận định tiền đạo Liverpool có thể đón bóng. Khả năng Lammens đến trước vẫn còn gây tranh cãi, nên VAR chưa có căn cứ kết luận ông Barrott mắc sai sót rõ ràng.

Phía MU phản bác lập luận này. Theo các nguồn tin của Daily Mail tại CLB, MU cho rằng dữ liệu tốc độ có thể chứng minh Isak không thể đến bóng trước Lammens, kể cả khi chạy hết tốc lực. CLB cũng cho rằng đoạn ghi âm trao đổi giữa các trọng tài cho thấy VAR chưa xem xét kỹ khả năng ông Barrott phán đoán sai.

Daily Mail cho biết nhiều trọng tài Premier League bất bình và muốn biết vì sao thẻ đỏ bị hủy. Premier League và Pro Ref chưa bình luận về kết quả kháng cáo.