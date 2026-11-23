Yoro bị đuổi sau 7 phút, Man Utd thảm bại 0-4 trước Liverpool
Liverpool đánh bại Man Utd với tỷ số 4-0 ở vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh, trong đó đội khách phải chơi thiếu người ngay ở phút thứ 7 do thẻ đỏ của Leny Yoro.
●Ngoại hạng Anh
4-0
Szoboszlai 10’
Wirtz 13’
Ngumoha 66’
Munoz 82’
KẾT THÚC
Thống kê trận đấu
63%Kiểm soát bóng37%
28Sút10
11Sút trúng đích3
15Phạt góc5
1Thẻ vàng0
0Thẻ đỏ1
Sáng 23/11, Manchester United rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau khi thua Liverpool 0-4 trên sân vận động Anfield. Màn ra mắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành “ác mộng” từ sớm với tấm thẻ đỏ của Leny Yoro ở ngay phút thứ 7.
Trong thế thiếu người, Man Utd càng trở nên yếu đuối trước sức mạnh và sự hưng phấn của đội chủ nhà. Liverpool ghi liên tiếp 2 bàn khi trận đấu chưa trôi qua 15 phút. Dominik Szoboszlai mở tỷ số bằng pha sút phạt đẹp mắt, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt.
Liverpool kiểm soát bóng 60% trong hiệp một, tung ra tới 12 pha dứt điểm, một nửa trong số đó trúng đích. Sau 2 bàn thua, HLV Pochettino tung Harry Maguire vào sân. Man Utd chơi với 3 trung vệ và cải thiện được phần nào khả năng chống đỡ và không thủng lưới thêm trong hiệp một.
Đội khách vẫn tạo ra được một số tình huống tấn công đáng chú ý. Dù vậy, những cú sút xa của Bruno Fernandes và Youri Tielemans chỉ tạo ra những khoảnh khắc tiếc nuối cho cổ động viên Man Utd.
Bước sang hiệp 2, Man Utd chỉ chơi tốt trong khoảng 15 phút trước khi quay về tình thế chịu trận. Liverpool tiếp tục áp đảo với những thống kê vượt trội: Kiểm soát bóng 66%, 16 pha dứt điểm, 5 lần trúng đích và 2,71 bàn thắng kỳ vọng.
Các tiền đạo của Liverpool có nhiều tình huống xử lý không tốt, đặc biệt là Alexander Isak. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có thêm 2 bàn thắng.
Phút 66, Bradley Barcola dùng tốc độ vượt qua một cầu thủ Man Utd trước khi căng ngang thuận lợi cho Rio Ngumoha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0. Cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Victor Munoz ấn định tỷ số 4-0.
Chiến thắng này đưa Liverpool trở lại top 4 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.
Liverpool
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Alisson Becker
7,5
4
Virgil van Dijk
7,8
5
7,0
6
Milos Kerkez
7,8
7
Florian Wirtz
9,7
8
Dominik Szoboszlai
8,7
9
Alexander Isak
↓
7,2
10
Alexis Mac Allister
↓
7,8
29
Bradley Barcola
▮
↓
7,0
33
Ronald Araújo
↓
7,1
73
Rio Ngumoha
↓
9,2
DỰ BỊ VÀO SÂN
2
Joe Gomez
↑
23
Víctor Muñoz
↑
7,7
30
Jeremie Frimpong
↑
6,3
42
Trey Nyoni
↑
6,6
67
Lewis Koumas
↑
Man Utd
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Senne Lammens
6,6
2
Diogo Dalot
5,5
4
Mathijs de Ligt
6,1
6
Lisandro Martínez
5,6
8
Bruno Fernandes
7,1
10
Matheus Cunha
↓
6,0
13
Patrick Dorgu
↓
6,5
15
▮
18
Youri Tielemans
↓
6,7
19
Bryan Mbeumo
6,2
37
Kobbie Mainoo
↓
6,3
DỰ BỊ VÀO SÂN
3
Noussair Mazraoui
↑
6,1
5
Harry Maguire
↑
7,0
7
Mason Mount
↑
6,2
11
Joshua Zirkzee
↑
6,6
17
Andrey Santos
↑
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu. Kết thúc trận Liverpool 4-0 Man Utd, thứ hạng các đội như sau:
BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
XH
Đội
TĐ
BT
BB
Đ
1
11
17
7
28
2
Brighton
11
26
9
22
3
11
22
14
22
4
Liverpool
11
18
10
21
5
Bournemouth
11
18
14
18
6
11
20
20
16
7
Everton
10
12
10
16
8
Brentford
10
16
11
14
9
Leeds United
11
14
9
17
10
Tottenham
11
12
11
15
11
Hull City
11
13
11
14
12
Aston Villa
11
14
17
14
13
Newcastle United
11
15
18
13
14
Coventry City
11
13
21
12
15
Fulham
11
11
13
11
16
Ipswich Town
11
15
22
11
17
Nottingham Forest
11
9
15
9
18
Sunderland
11
8
17
9
19
Manchester United
11
14
23
8
20
Crystal Palace
11
12
27
7
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
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Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/yoro-bi-duoi-sau-7-phut-man-utd-tham-bai-0-4-truoc-liverpool-ar1053085.html