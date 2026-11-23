●Ngoại hạng Anh

Liverpool

4-0

Man Utd

Szoboszlai 10’

Wirtz 13’

Ngumoha 66’

Munoz 82’

KẾT THÚC

Thống kê trận đấu

63%Kiểm soát bóng37%

28Sút10

11Sút trúng đích3

15Phạt góc5

1Thẻ vàng0

0Thẻ đỏ1

Sáng 23/11, Manchester United rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau khi thua Liverpool 0-4 trên sân vận động Anfield. Màn ra mắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành “ác mộng” từ sớm với tấm thẻ đỏ của Leny Yoro ở ngay phút thứ 7.

Video: Highlight Liverpool 4-0 Man Utd.

Trong thế thiếu người, Man Utd càng trở nên yếu đuối trước sức mạnh và sự hưng phấn của đội chủ nhà. Liverpool ghi liên tiếp 2 bàn khi trận đấu chưa trôi qua 15 phút. Dominik Szoboszlai mở tỷ số bằng pha sút phạt đẹp mắt, trước khi Florian Wirtz nhân đôi cách biệt.

Liverpool kiểm soát bóng 60% trong hiệp một, tung ra tới 12 pha dứt điểm, một nửa trong số đó trúng đích. Sau 2 bàn thua, HLV Pochettino tung Harry Maguire vào sân. Man Utd chơi với 3 trung vệ và cải thiện được phần nào khả năng chống đỡ và không thủng lưới thêm trong hiệp một.

Liverpool thắng dễ Man Utd khi được chơi hơn người. (Ảnh: Reuters)

Đội khách vẫn tạo ra được một số tình huống tấn công đáng chú ý. Dù vậy, những cú sút xa của Bruno Fernandes và Youri Tielemans chỉ tạo ra những khoảnh khắc tiếc nuối cho cổ động viên Man Utd.

Bước sang hiệp 2, Man Utd chỉ chơi tốt trong khoảng 15 phút trước khi quay về tình thế chịu trận. Liverpool tiếp tục áp đảo với những thống kê vượt trội: Kiểm soát bóng 66%, 16 pha dứt điểm, 5 lần trúng đích và 2,71 bàn thắng kỳ vọng.

Liverpool trở lại top 4 và đẩy Man Utd xuống vị trí 19. (Ảnh: Reuters)

Các tiền đạo của Liverpool có nhiều tình huống xử lý không tốt, đặc biệt là Alexander Isak. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có thêm 2 bàn thắng.

Phút 66, Bradley Barcola dùng tốc độ vượt qua một cầu thủ Man Utd trước khi căng ngang thuận lợi cho Rio Ngumoha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0. Cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Victor Munoz ấn định tỷ số 4-0.

Chiến thắng này đưa Liverpool trở lại top 4 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Liverpool

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Alisson Becker

7,5

4

Virgil van Dijk

7,8

5

Jérémy Jacquet

7,0

6

Milos Kerkez

7,8

7

Florian Wirtz

9,7

8

Dominik Szoboszlai

8,7

9

Alexander Isak

↓

7,2

10

Alexis Mac Allister

↓

7,8

29

Bradley Barcola

▮

↓

7,0

33

Ronald Araújo

↓

7,1

73

Rio Ngumoha

↓

9,2

DỰ BỊ VÀO SÂN

2

Joe Gomez

↑

23

Víctor Muñoz

↑

7,7

30

Jeremie Frimpong

↑

6,3

42

Trey Nyoni

↑

6,6

67

Lewis Koumas

↑

Man Utd

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Senne Lammens

6,6

2

Diogo Dalot

5,5

4

Mathijs de Ligt

6,1

6

Lisandro Martínez

5,6

8

Bruno Fernandes

7,1

10

Matheus Cunha

↓

6,0

13

Patrick Dorgu

↓

6,5

15

Leny Yoro

▮

18

Youri Tielemans

↓

6,7

19

Bryan Mbeumo

6,2

37

Kobbie Mainoo

↓

6,3

DỰ BỊ VÀO SÂN

3

Noussair Mazraoui

↑

6,1

5

Harry Maguire

↑

7,0

7

Mason Mount

↑

6,2

11

Joshua Zirkzee

↑

6,6

17

Andrey Santos

↑

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu. Kết thúc trận Liverpool 4-0 Man Utd, thứ hạng các đội như sau:

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Arsenal

11

17

7

28

2

Brighton

11

26

9

22

3

Manchester City

11

22

14

22

4

Liverpool

11

18

10

21

5

Bournemouth

11

18

14

18

6

Chelsea

11

20

20

16

7

Everton

10

12

10

16

8

Brentford

10

16

11

14

9

Leeds United

11

14

9

17

10

Tottenham

11

12

11

15

11

Hull City

11

13

11

14

12

Aston Villa

11

14

17

14

13

Newcastle United

11

15

18

13

14

Coventry City

11

13

21

12

15

Fulham

11

11

13

11

16

Ipswich Town

11

15

22

11

17

Nottingham Forest

11

9

15

9

18

Sunderland

11

8

17

9

19

Manchester United

11

14

23

8

20

Crystal Palace

11

12

27

7

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB.