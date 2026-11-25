Theo MyDaily ngày 24/11, Yoona đã chuẩn bị những phần quà có tổng giá trị lên đến hàng chục triệu won (tương đương hàng trăm triệu đồng) dành tặng khoảng 200 diễn viên và nhân viên đoàn phim Unnatural của đài tvN, dự án mà cô đang đảm nhận vai chính.

Biết các thành viên trong đoàn phim phải làm việc ngoài trời giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông, Yoona đã tinh tế lựa chọn áo khoác gile lông cừu giữ ấm làm quà tặng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn dành cho mọi người.

Yoona đã chuẩn bị những phần quà dành tặng khoảng 200 diễn viên và nhân viên đoàn phim.

Hành động đẹp của Yoona được biết đến thông qua những hình ảnh do các đồng nghiệp và nhân viên đoàn phim chia sẻ trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên Ok Ja Yeon đăng tải hình ảnh những phần quà cùng bữa ăn do Yoona chuẩn bị, kèm dòng trạng thái đầy tình cảm: "Phúc lành từ công chúa Yoona thật không có điểm dừng".

Cô cũng chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng Yoona và nam diễn viên Kim Won Hae. Cả ba đứng cạnh nhau, nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy bầu không khí thân thiết giữa các diễn viên trên phim trường.

Một nhân viên đoàn phim khác cũng đăng tải hình ảnh những phần quà, đồng thời gắn thẻ tài khoản cá nhân của Yoona với lời nhắn: "Lại được giữ ấm trong dự án lần này. Cảm ơn chị".

Trong những hình ảnh được công bố, hàng chục túi giấy được chuẩn bị chỉn chu, bên trong là những chiếc áo gile giữ ấm màu xanh navy đến từ một thương hiệu thời trang ngoài trời quốc tế. Với số lượng thành viên đoàn phim lên đến khoảng 200 người, MyDaily ước tính riêng chi phí quà tặng đã lên tới hàng chục triệu won.

Đáng chú ý, Yoona còn gửi kèm những tấm thiệp chứa đựng lời nhắn đầy tình cảm dành cho các đồng nghiệp. "Gửi tất cả các thành viên ê-kíp sản xuất, nhân viên và diễn viên đang cùng nhau nỗ lực để tạo nên một bộ phim Unnatural thật tuyệt vời. Tôi đã chuẩn bị món quà này với hy vọng có thể tiếp thêm một chút sức mạnh ấm áp cho mọi người giữa thời tiết lạnh giá", Yoona viết.

Nữ diễn viên còn khéo léo chơi chữ với tên bộ phim: "Hãy mặc thật 'tự nhiên' nhé, chúc tất cả mọi người luôn bình an, khỏe mạnh và cố gắng đến phút cuối cùng! Tháng 11/2026, Do Eun (Yoona) gửi tặng".

Bên cạnh lời nhắn, thành viên SNSD còn đính kèm chữ ký tay, thể hiện sự chu đáo trong từng phần quà dành cho những người đang đồng hành cùng mình.

Bên cạnh lời nhắn, thành viên SNSD còn đính kèm chữ ký tay.

Sau thành công của Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty), Yoona tiếp tục thử sức với một hình tượng hoàn toàn mới trong Unnatural, bộ phim truyền hình thuộc thể loại y khoa, trinh thám dự kiến lên sóng vào năm 2027.

Tác phẩm xoay quanh những bác sĩ pháp y làm việc tại U.D.I, một cơ quan giám định và khám nghiệm tử thi giả tưởng trực thuộc Viện Khoa học Pháp y Quốc gia, với nhiệm vụ tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau những cái chết bất thường.

Trong phim, Yoona đảm nhận vai bác sĩ pháp y Song Do Eun, một nhân vật có vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là lòng trắc ẩn và sự kiên trì theo đuổi sự thật.

Không chỉ được kỳ vọng sẽ mang đến bước chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất với dự án mới, Yoona còn tiếp tục ghi điểm bởi sự tử tế và tinh thần trân trọng những người đứng sau mỗi tác phẩm mà cô tham gia.