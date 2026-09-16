Yoon Eun Hye: 'Tôi đổ mồ hôi, khó thở khi ở đám đông'

Yoon Eun Hye là nữ diễn viên cũng như từng là thành viên nhóm nhạc Baby V.O.X. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, mới đây cô chia sẻ về những khó khăn bản thân từng trải qua khi ở nơi đông người.

Cụ thể, Yoon Eun Hye chia sẻ câu chuyện này trong video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Trong chương trình, nữ nghệ sĩ trực tiếp đọc và đưa ra lời khuyên cho những tâm sự được người hâm mộ gửi đến.

Yoon Eun Hye chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân trên kênh YouTube.

Trước một trường hợp cho biết đã nhiều năm không thể thực hiện một việc nào đó, Yoon Eun Hye khuyên người này nên mạnh dạn thử sức. Cô cho rằng nếu một việc thực sự cần làm thì việc trì hoãn trong thời gian dài đôi khi có thể trở thành cái cớ để bản thân không bắt đầu.

"Nếu đã không làm trong vài năm, tôi nghĩ thực tế đó là một cái cớ. Khoảng thời gian ấy quá đáng tiếc. Dù thất bại, tôi vẫn nghĩ tốt hơn là để vài năm đó trở thành quãng thời gian mình đã thất bại. Nếu bạn có thể thu nhận được điều gì đó thì vẫn còn ý nghĩa", Yoon Eun Hye chia sẻ.

Đáng chú ý, khi một khán giả cho biết mắc chứng hoảng loạn, không thể đến những nơi đông người và chuẩn bị trở lại Seoul sau 20 năm, Yoon Eun Hye cũng đồng cảm bằng trải nghiệm của chính mình.

Nữ diễn viên cho biết cô cũng từng gặp khó khăn khi phải xuất hiện ở những địa điểm đông người. "Tôi cũng không hẳn là bị hoảng loạn nhưng tôi thực sự rất khó chịu khi ở nơi có quá nhiều người. Tôi toát mồ hôi lạnh", cô nói.

Yoon Eun Hye kể rằng mỗi khi phải đến sân bay hoặc những địa điểm cần xếp hàng giữa đám đông, cô từng cảm thấy rất khó chịu, thậm chí khó thở. Theo nữ nghệ sĩ, tình trạng này đã kéo dài trong một thời gian khá lâu.

"Tôi đã trải qua điều đó trong thời gian dài. Khi ấy chưa có khái niệm chứng hoảng loạn, cũng không có từ ngữ hay cách diễn đạt để gọi tên nó", Yoon Eun Hye bộc bạch.

Từ kinh nghiệm cá nhân, Yoon Eun Hye đưa ra một số gợi ý cho khán giả đang gặp tình trạng tương tự. Cô cho rằng thay vì lập tức đến những địa điểm quá đông đúc, mọi người có thể lựa chọn các triển lãm ít người hoặc đi dạo bên sông Hàn vào thời điểm muộn hơn.

Nữ nghệ sĩ cũng gợi ý đội mũ khi ra ngoài nếu điều đó giúp giảm cảm giác bị người khác chú ý. Theo cô, việc quá ý thức về ánh nhìn xung quanh đôi khi khiến cảm giác khó chịu xuất hiện mạnh hơn. Với Yoon Eun Hye, lựa chọn không gian thoáng đãng, ít người và hạn chế phải giao tiếp bằng ánh mắt có thể giúp bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Yoon Eun Hye duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Yoon Eun Hye là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Hoàng Cung, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử... Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút và thường xuyên kết nối với người hâm mộ thông qua các nền tảng mạng xã hội.