Ca sĩ kiêm diễn viên Yoon Eun Hye vừa chia sẻ những hình ảnh mới, khoe vẻ ngoài vừa trong sáng vừa thanh lịch. Các bức ảnh được chụp trong quá trình quay một video trực tiếp cho ca khúc mới của cô, A Night Where the Light Spreads.

Trong các bức ảnh, Yoon Eun-hye toát lên vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết khi diện trang phục ren sáng màu. Cô thu hút sự chú ý nhờ những đường nét gương mặt thanh tú cùng vẻ ngoài trẻ trung dường như chẳng hề thay đổi theo thời gianóc. Vóc dáng mảnh mai của cô cũng là minh chứng cho việc cô luôn chăm chút bản thân một cách kỹ lưỡng.

Dù đã bước sang tuổi 40, Yoon Eun Hye vẫn duy trì được vóc dáng nhờ chế độ ăn uống điều độ và lối sống lành mạnh. Trước đây, cô từng chia sẻ một số bí quyết cá nhân trên kênh YouTube của mình, bao gồm việc ngủ đủ giấc, uống đủ nước và bổ sung dầu ô liu vào chế độ sinh hoạt hằng ngày.

Cụ thể, thông qua việc chia sẻ về chế độ ăn uống bao gồm các món như salad, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ và yến mạch, cô ấy cho thấy sự chú trọng vào dinh dưỡng cân bằng thay vì áp dụng các phương pháp nhịn ăn thiếu kiểm soát. Gần đây, cô ấy cũng chia sẻ rằng mình kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào bằng cách chia nhỏ khẩu phần, ngay cả với những món mình yêu thích, thay vì loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi thực đơn.

Duy trì cân nặng hợp lý đòi hỏi cam kết về một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Chất đạm giúp bảo toàn khối lượng cơ bắp trong quá trình giảm cân, trong khi chất xơ có nhiều trong rau củ và ngũ cốc nguyên hạt, giúp tạo cảm giác no, từ đó ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều. Vì chất bột đường (carbohydrate) và chất béo cũng là những dưỡng chất thiết yếu cho các hoạt động thể chất và duy trì các chức năng sinh lý, nên việc bổ sung đa dạng các nhóm chất sẽ tốt hơn là cắt giảm quá mức bất kỳ thành phần nào.

Việc duy trì khẩu phần ăn phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Thói quen chia nhỏ khẩu phần giúp ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều và hạn chế lượng calo dư thừa không cần thiết. Thay vì cắt giảm mạnh khẩu phần ăn, cách hiệu quả hơn để quản lý cân nặng lâu dài chính là đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, đồng thời duy trì một khẩu phần ăn phù hợp với nhu cầu của bản thân.