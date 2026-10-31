Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin rơi vào lưới tình trong The Perfect Lie

Đài MBC vừa công bố loạt hình ảnh mới của Lời Nói Dối Hoàn Hảo, hé lộ cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy ngọt ngào giữa Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin. Tác phẩm thuộc thể loại giật gân tâm lý, xoay quanh một người đàn ông và một người phụ nữ đưa ra hai lời kể hoàn toàn trái ngược về cùng một ký ức. Trong hành trình tìm kiếm sự thật, cả hai liên tục đối đầu và nghi ngờ lẫn nhau. Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin sau 10 năm kể từ khi cùng tham gia Người Thầy Y Đức (Dr. Romantic).

Trong phim, Yoo Yeon Seok đảm nhận vai Min Joon Ho, còn Seo Hyun Jin vào vai Kang Ji Sun. Sau lần đầu gặp gỡ, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và có buổi hẹn hò tưởng chừng hoàn hảo. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ khiến mối quan hệ của họ thay đổi hoàn toàn. Từ những người dành cho nhau sự quan tâm, hai nhân vật dần rơi vào tình thế nghi ngờ, thậm chí quay lưng với đối phương. Đặc biệt, câu chuyện đặt ra một câu hỏi xuyên suốt: Trong hai người, ai mới là người đang nói dối?

Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin trong lần tái hợp sau 10 năm.

Loạt ảnh mới tập trung vào khoảnh khắc Min Joon Ho và Kang Ji Sun lần đầu gặp nhau trên bãi biển. Giữa khung cảnh sóng biển vỗ bờ, Min Joon Ho mỉm cười và đưa cho Kang Ji Sun một lon cà phê. Trong khi đó, Kang Ji Sun vừa kết thúc buổi lướt sóng vừa trìu mến nhìn anh. Những hình ảnh cũng hé lộ sở thích đặc biệt của nhân vật nữ, góp phần khắc họa một Kang Ji Sun trẻ trung và giàu năng lượng.

Bên cạnh khung cảnh lãng mạn, sự tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên cũng thu hút sự chú ý. Ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ quan tâm khiến cuộc gặp gỡ đầu tiên của Min Joon Ho và Kang Ji Sun mang màu sắc của một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chính sự đối lập giữa bầu không khí ngọt ngào ấy với màn đối đầu căng thẳng về sau lại tạo nên sức tò mò cho bộ phim. Khán giả được đặt trước câu hỏi về biến cố nào đã khiến hai người từng dành tình cảm cho nhau trở nên nghi kỵ.

Theo ê-kíp sản xuất, tập đầu tiên sẽ lần lượt tái hiện hành trình của hai nhân vật chính, từ lần đầu gặp gỡ, quá trình nảy sinh tình cảm đến buổi hẹn hò tưởng chừng hoàn hảo và những sự kiện bất ngờ tiếp theo. Ê-kíp cũng dành nhiều kỳ vọng cho màn thể hiện của Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin, đặc biệt là khả năng khắc họa những chuyển biến cảm xúc phức tạp khi mối quan hệ giữa hai nhân vật thay đổi.

Yoo Yeon Seok tiếp tục thử sức với thể loại giật gân tâm lý.

Sau 10 năm kể từ Người Thầy Y Đức, màn tái hợp của Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin là một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự án. Thay vì tiếp tục khai thác câu chuyện tình cảm đơn thuần, cả hai sẽ cùng bước vào một thế giới mà niềm tin và sự thật liên tục bị đặt dấu hỏi. Những khoảnh khắc ngọt ngào vừa được hé lộ có thể chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy biến động trong Lời Nói Dối Hoàn Hảo.