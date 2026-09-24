Yoo Yeon Seok và Go Ah Sung đảm nhận vai trò quan trọng tại 'Liên hoan phim Quốc tế Busan'

Hai diễn viên Yoo Yeon Seok và Go Ah Sung sẽ đảm nhận vai trò giám khảo để tìm kiếm những tài năng diễn xuất thế hệ mới của điện ảnh Hàn Quốc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF).

Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 đã công bố Yoo Yeon Seok và Go Ah Sung là giám khảo cho giải thưởng "Diễn viên của năm" (Actor of the Year). Giải thưởng này nhằm vinh danh những màn trình diễn xuất sắc trong các bộ phim thuộc hạng mục "Vision – Điện ảnh Hàn Quốc" (Vision – Korean Cinema).

Giải thưởng "Diễn viên của năm" được thành lập nhằm phát hiện những diễn viên vừa có khả năng diễn xuất ấn tượng, vừa sở hữu tiềm năng hứa hẹn. Ban giám khảo sẽ chọn ra một nam diễn viên và một nữ diễn viên xuất sắc nhất. Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu won (khoảng gần 100 triệu đồng). Hằng năm, hai diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc (một nam, một nữ) sẽ được mời làm giám khảo cho hạng mục này.

Năm nay, Yoo Yeon Seok và Go Ah Sung sẽ đảm nhận vai trò giám khảo. Yoo Yeon Seok có màn ra mắt trên màn ảnh vào năm 2003, với bộ phim Oldboy, trong đó anh thủ vai Lee Woo Jin thời trẻ. Kể từ đó, anh đã xây dựng một sự nghiệp diễn xuất đa dạng, trải dài từ điện ảnh, sân khấu kịch cho đến nhạc kịch.

Go Ah Sung ra mắt điện ảnh với bộ phim The Host vào năm 2006, qua đó giành giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) và giải "Nữ diễn viên của năm" tại lễ trao giải Director's Cut Awards.

Cô tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của mình qua các bộ phim như Snowpiercer (2013) và A Resistance (2019). Bộ phim Because I Hate Korea (2024) của cô cũng được chọn làm tác phẩm mở màn cho Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 28.

Những người chiến thắng giải "Diễn viên của năm" sẽ được công bố tại lễ trao giải Vision Awards trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15/10. Yoo Yeon Seok và Go Ah Sung cũng dự kiến ​​sẽ tham dự buổi lễ và trực tiếp trao giải cho những người chiến thắng.