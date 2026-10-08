Yoo Seung Ho bí mật hẹn hò bạn diễn 6 năm

Ngày 8/10, Edaily đưa tin Yoo Seung Ho và Lim Se Joo hẹn hò. Hai diễn viên bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau khi hợp tác trong phim truyền hình Memorist của tvN năm 2020. Theo nguồn tin, họ đã hẹn hò khoảng 6 năm.

Trước thông tin trên, công ty quản lý 333 của Yoo Seung Ho không đưa ra phản hồi chính thức ngay lập tức. Trao đổi với tờ DongA, phía công ty cho biết đang xác minh các chi tiết liên quan và sẽ sớm đưa ra thông báo.

Mối quan hệ của 2 nghệ sĩ đang được chú ý. Từ khi ra mắt, họ rất kín tiếng và hiếm khi vướng tin hẹn hò.

Truyền thông Hàn cho biết Yoo Seung Ho hẹn hò nữ diễn viên Lim Se Joo trong 6 năm. Ảnh: DongA.

Yoo Seung Ho và Lim Se Joo từng hợp tác trong Memorist, phim truyền hình được tvN phát sóng từ tháng 3 đến tháng 4/2020. Tác phẩm chuyển thể từ webtoon cùng tên của Jae Hoo. Phim kể về Dong Baek (do Yoo Seung Ho đảm nhận) - thám tử có khả năng đọc ký ức của người khác.

Trong phim, Dong Baek phối hợp với Han Sun Mi (Lim Se Joo), chuyên gia phân tích tội phạm, để truy tìm thủ phạm đứng sau một loạt vụ giết người. Quá trình điều tra dần hé lộ những bí mật trong quá khứ của hai nhân vật, đồng thời khiến vụ án trở nên phức tạp hơn.

Yoo Seung Ho sinh năm 1993, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi còn nhỏ với bộ phim truyền hình MBC The Stickleback Father and Son năm 2000. Anh được khán giả biết đến rộng rãi sau thành công của phim điện ảnh The Way Home.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Yoo Seung Ho đảm nhận nhiều dạng vai trong cả điện ảnh lẫn truyền hình. Một số tác phẩm đáng chú ý của anh gồm Blind, Cao thủ học đường, The Magician, Queen Seondeok, Missing You, Remember: The War of the Son, Revenge Is Back, Mặt nạ quân chủ…

Gần đây, Yoo Seung Ho xuất hiện trong phim truyền hình SBS Chaebol X Detective 2. Anh vào vai Yoo Sung Won, người thừa kế đời thứ ba của một tập đoàn tài phiệt, đồng thời là kẻ giết người hàng loạt mắc chứng rối loạn tâm thần.

Lim Se Joo sinh năm 1991, hơn Yoo Seung Ho hai tuổi. Cô ra mắt trong vai trò ca sĩ vào năm 2011 với nghệ danh Haera, trước khi chuyển hướng tập trung vào diễn xuất từ 2014. Nữ diễn viên từng góp mặt trong các phim điện ảnh như Salut d'Amour, Watching và các phim truyền hình Mother, The Murderer, Riding Life… Năm 2025, cô phát hành ca khúc tự sáng tác mang tên I Want to Be Loved. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Lim Se Joo sau 16 năm.

Theo tin tức mới nhất từ truyền thông Hàn Quốc, công ty quản lý của hai diễn viên đều đưa ra phản hồi rằng họ hẹn hò trong 6 năm nhưng đã chia tay gần đây.