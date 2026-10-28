Yoo Jae Suk sẽ nhận Huân chương văn hóa cao quý sau 35 năm hoạt động trong ngành giải trí

Ngày 27/10, theo TenAsia đưa tin, Yoo Jae Suk đã được chọn là người nhận Huân chương Văn hóa năm nay. Đây là danh hiệu cao quý nhất được trao tặng trong hệ thống Giải thưởng Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc.

Nghị quyết liên quan đã được thông qua tại cuộc họp vào sáng cùng ngày, sau khi Tổng thống Lee Jae Myung phê duyệt. Cấp bậc cụ thể của huân chương vẫn chưa được tiết lộ.

Ảnh: Antenna Music

Giải thưởng Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc là chương trình vinh danh cấp chính phủ dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật cho nền văn hóa đại chúng. Giải thưởng này tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ và các nhân vật văn hóa khác, đồng thời nâng cao vị thế xã hội của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đại chúng.

Năm nay, khoảng 31 giải thưởng sẽ được trao tặng ở bốn hạng mục: Huân chương Văn hóa, Bằng khen của Tổng thống, Bằng khen của Thủ tướng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Yoo Jae Suk ra mắt khán giả vào năm 1991 thông qua Liên hoan hài kịch sinh viên đầu tiên của đài KBS. Từ đó đến nay, anh đã có 35 năm hoạt động trong ngành giải trí, dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách, bao gồm 'Infinite Challenge', 'Running Man', 'How Do You Play?' và 'You Quiz on the Block'.

Ảnh: KBS

Trong số các nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp từ hài kịch, Lee Kyung Kyu đã nhận được Huân chương Văn hóa hạng ba vào năm 2017, trong khi Lim Ha Ryong nhận được vinh dự tương tự vào năm 2020. Năm ngoái, cố nghệ sĩ hài Jeon Yoo Sung đã được truy tặng Huân chương Văn hóa hạng tư.

Việc Yoo Jae Suk được lựa chọn trao tặng Huân chương Văn hóa đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài 35 năm của nam MC. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những thành tựu cá nhân mà còn khẳng định những đóng góp bền bỉ của anh đối với sự phát triển và sức ảnh hưởng của ngành giải trí Hàn Quốc.