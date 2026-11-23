Không chỉ tái hiện mối tình kéo dài 15 năm của Kai và Akimi trong tiểu thuyết, bộ phim còn được xây dựng như một hành trình trưởng thành, nơi mỗi giai đoạn trong cuộc đời nhân vật được thể hiện bằng một “thế giới” điện ảnh riêng.

Đằng sau câu chuyện tình yêu ấy là gần hai năm phát triển và chỉnh sửa kịch bản, những lựa chọn táo bạo về ngôn ngữ hình ảnh, cùng sự dấn thân của dàn diễn viên để đưa các nhân vật từ tuổi 17 đến 32 trở nên chân thực trên màn ảnh. Đặc biệt, cấu trúc ba chương của bộ phim được phản chiếu trực tiếp qua ba loại máy quay và ba chất liệu hình ảnh khác nhau, biến 15 năm thời gian thành một trải nghiệm có thể cảm nhận bằng thị giác.

Để tái hiện hành trình từ tuổi 17 đến 32 của Kai và Akimi, diễn xuất cũng trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất. Yokohama Ryusei tiếp cận Kai bằng tinh thần “sống trong vai diễn”, đúng với mong muốn ban đầu của anh khi chủ động đề xuất chuyển thể tiểu thuyết với tác giả Nagira Yuu và đạo diễn Fujii Michihito. Chính đạo diễn Fujii cũng chia sẻ rằng ông muốn chứng kiến Yokohama thực sự sống trọn vẹn 15 năm cuộc đời của Kai.

Chính vì thế, Yokohama Ryusei đã giảm cân xuống khoảng 40 ký cho vai diễn, đồng thời kiên trì luyện giọng Kansai. Sự thay đổi về thể chất và tinh thần giúp nhân vật mang trên mình những dấu vết rõ rệt của thời gian đã đi qua.

Trong khi đó, Hirose Suzu tiếp cận Akimi bằng sự tinh tế và cẩn trọng, từng bước thể hiện một người phụ nữ vừa mang trong mình những tổn thương, vừa khao khát được tự quyết định cuộc đời. Đặc biệt, ở cảnh cuối cùng của chương 3, được quay bằng phim 35mm, đạo diễn Fujii cho biết, đây là một trong những màn trình diễn mà ông ấn tượng nhất từ Hirose Suzu. Cảnh quay được thực hiện vào thời khắc Mặt Trời lặn, tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt trên trường quay.

Bên cạnh cặp đôi chính, các diễn viên Matsumura Hokuto, Nakamura Anne, Hamada Gaku, Ono Machiko, Kimura Yoshino, Ishida Yuriko và Hasegawa Hiroki cũng góp phần tạo nên mạng lưới nhân vật nhiều chiều, nơi mỗi người đều mang theo những lựa chọn, tổn thương và mong muốn riêng.