Khi tiểu thương cùng cười, cùng vui

Tiếng nhạc rộn ràng, những tràng cười giòn giã vang lên giữa không gian chợ Đồng Xuân vốn quen thuộc với tiếng người mua, người bán. Trong 45 phút, những người phụ nữ thường ngày tất bật bên quầy hàng tạm gác công việc, cùng thực hiện các động tác yoga cười dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

Không cần trang phục hay dụng cụ tập luyện cầu kỳ, các tiểu thương vẫn có thể vận động, vỗ tay, hít thở và bật cười sảng khoái. Những người ở quầy hàng bên cạnh cũng hào hứng hưởng ứng, tạo nên không khí giao lưu cởi mở giữa các ngành hàng.

Các tiểu thương chợ Đồng Xuân hào hứng tham gia tập luyện yoga cười. Ảnh: Đỗ Long

Bà Trần Thị Liên, Tổ trưởng ngành hàng dép A1, chợ Đồng Xuân, cho biết, bà con rất hào hứng, từ sáng sớm đã mong chờ đến giờ tập luyện. Theo bà, hoạt động không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tiểu thương các ngành hàng giao lưu, gần gũi nhau hơn. “Dù cùng làm việc trong một khu chợ nhưng do đặc thù kinh doanh, mọi người ít có dịp gặp gỡ, trò chuyện. Bởi vậy, những buổi tập chung mang đến niềm vui và sự gắn kết rất riêng”, bà Liên chia sẻ.

Bà Liên mong muốn hoạt động được duy trì mỗi tuần một vài buổi để tiểu thương có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng sau những ngày buôn bán vất vả.

Có hơn 40 năm gắn bó với chợ Đồng Xuân, bà Lê Thị Lan, tiểu thương kinh doanh quần áo may sẵn, cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng. Bà đánh giá yoga cười giúp giải tỏa mệt mỏi, tạo không khí vui vẻ và lan tỏa năng lượng tích cực. Sau buổi tập, bà cảm nhận cơ thể khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn và yêu đời hơn. Với bà, câu nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” được thể hiện gần gũi qua chính trải nghiệm này.

Du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia tập yoga cười”. Ảnh: Đỗ Long

Không chỉ có tiểu thương, hoạt động còn thu hút người dân và du khách. Chị Mareike Müller, du khách đến từ Đức, tình cờ biết đến lớp tập khi đi mua sắm gần đó. Thấy mọi người cùng vận động, chị hào hứng tham gia. “Tôi thấy hoạt động này rất tuyệt vời, vừa vui vừa giúp rèn luyện sức khỏe. Điều thú vị là tất cả phụ nữ cùng nhau tập luyện. Việc vận động toàn bộ cơ thể rất quan trọng”, chị chia sẻ.

Theo huấn luyện viên Thiên Đức, Trưởng ban Yoga cộng đồng, Liên đoàn Yoga thành phố Hà Nội, điều ông chú trọng nhất khi hướng dẫn tiểu thương là giúp mọi người dễ dàng đón nhận và tham gia. Khác với những bộ môn đòi hỏi phải đến phòng tập, chuẩn bị trang phục hay thảm tập, yoga cười có thể thực hiện ngay tại quầy hàng, chỉ cần một khoảng không gian nhỏ, thậm chí có thể tập khi ngồi.

Hoạt động trải nghiệm “Yoga cộng đồng: Yoga cười” tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Đỗ Long

Huấn luyện viên Thiên Đức còn dí dỏm động viên bà con: “Cứ cười thì tiền mới đến”, bởi khuôn miệng khi cười giống như vầng trăng hay thỏi vàng mà các vị thần tài thường nâng trên tay. Cách ví von vui nhộn khiến buổi tập thêm rộn ràng, đồng thời khuyến khích tiểu thương giữ tinh thần tích cực, kể cả những lúc vắng khách hay kinh doanh không thuận lợi.

Đưa sáng tạo đến gần đời sống

Yoga cười là một trong những hoạt động cộng đồng tại chợ Đồng Xuân trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Với KTS Nguyễn Công Hiệp, giảng viên Bộ môn Lịch sử kiến trúc và Bảo tồn di sản, Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trưởng ban Điều phối các hoạt động cộng đồng của lễ hội tại chợ Đồng Xuân, yêu cầu đặt ra ngay từ đầu là làm sao để lễ hội trở nên gần gũi với tiểu thương, thay vì trở thành một sản phẩm xa lạ từ bên ngoài đưa vào khu chợ.

Hoạt động đã mang đến cho các tiểu thương những giây phút thư giãn, giảm mệt mỏi. Ảnh: Đỗ Long

Theo KTS Nguyễn Công Hiệp, điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là các hoạt động diễn ra trong khi hoạt động kinh doanh tại chợ vẫn duy trì bình thường. Vì vậy, ban tổ chức lựa chọn những hình thức đơn giản, dễ tham gia, phù hợp với nhịp sống của tiểu thương. Yoga cười đáp ứng được điều đó khi mọi người có thể tập ngay tại nơi kinh doanh, không cần tập trung về một địa điểm cố định.

Những ngày đầu, tiểu thương còn e dè nhưng chỉ sau một buổi tập, nhiều người đã hào hứng rủ nhau tham gia. Đến buổi thứ ba, hoạt động thu hút tiểu thương ở nhiều lứa tuổi và cả du khách. Nhiều người còn chủ động tìm đến chợ sau khi xem các video, thông tin truyền thông về lớp tập.

Khoảng trống giữ chợ hay ngay tại gian hàng cũng có thể trở thành nơi tập luyện. Ảnh: Đỗ Long

Không chỉ tạo cơ hội giao lưu giữa các tiểu thương, hoạt động còn mở ra dịp để người dân, du khách cùng tham gia vào đời sống khu chợ. Đây cũng là tinh thần Lễ hội Thiết kế sáng tạo hướng tới, đó là đưa sáng tạo ra khỏi những không gian trưng bày chuyên biệt, trở thành trải nghiệm sống động, có sự tham gia của cộng đồng.

Cùng với lớp yoga cười, khu vực sân mái chợ Đồng Xuân cũng được khai thác thành không gian văn hóa, cộng đồng mới. Sau hơn một năm nghiên cứu, khảo sát, KTS Nguyễn Công Hiệp và cộng sự nhận thấy đây là địa điểm giàu tiềm năng nhưng lâu nay ít được biết đến. Ngay cả những tiểu thương đã buôn bán hàng chục năm tại chợ cũng chưa từng đặt chân lên khu vực này. Việc cải thiện cảnh quan, bố trí cây xanh, trưng bày các thiết kế và tổ chức triển lãm đã biến sân mái thành điểm đến mới giữa khu phố cổ đông đúc.

Hoạt động trải nghiệm “Yoga cộng đồng: Yoga cười” tại chợ Đồng Xuân nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2026. Ảnh: Đỗ Long

Tại đây, người dân và du khách có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh, đọc sách, tham quan triển lãm; buổi tối còn có các hoạt động chiếu phim, chơi nhạc và biểu diễn âm nhạc cộng đồng. KTS Nguyễn Công Hiệp kỳ vọng không gian này sẽ trở thành địa điểm sinh hoạt chung có giá trị, bổ sung không gian xanh, thoáng đãng cho khu phố cổ vốn chật chội.

Từ những tiếng cười ở lớp yoga đến không gian văn hóa trên sân mái, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 gợi mở cách tiếp cận mới, sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, xa lạ mà có thể khởi nguồn từ chính nhu cầu, thói quen và sự tương tác giữa con người trong đời sống thường ngày.