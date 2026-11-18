tvN vừa tung loạt ảnh nhá hàng cho tập 9 của bộ phim Tình Yêu Trong Vỏ Bọc (Love in Disguise), hé lộ tình huống khiến Yoon Yi Jun (Yim Si Wan) không khỏi sửng sốt khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Kang Jae Hee (Seol In Ah) và Kim Seok Jin (Nam Hae Jun). Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mối quan hệ giữa ba nhân vật đang có những chuyển biến đáng chú ý.

Tình Yêu Trong Vỏ Bọc thuộc thể loại tình cảm kết hợp giật gân, xoay quanh Yoon Yi Jun, người thừa kế một tập đoàn tài phiệt kiêu ngạo bất ngờ trở thành nghi phạm trong một vụ án mạng. Để điều tra sự thật, Kang Jae Hee, cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm, bí mật cải trang thành thư ký riêng của anh. Từ đây, cả hai dần bị cuốn vào những tình huống phức tạp, nơi ranh giới giữa nhiệm vụ và tình cảm ngày càng trở nên khó phân định.

Cuộc trò chuyện của Seol In Ah và Nam Hae Jun.

Trong những diễn biến trước đó, Kang Jae Hee cùng người đồng đội Kim Seok Jin âm thầm phối hợp điều tra cái chết của Han Eun Young (Jung Yoo Min), cựu thư ký của Yi Jun. Tuy nhiên, kế hoạch của hai người có nguy cơ bị ảnh hưởng khi Yi Jun bất ngờ bắt gặp họ gặp riêng.

Đáng chú ý, chứng kiến Jae Hee tỏ ra thoải mái và thân thiết bên một người đàn ông xa lạ, Yi Jun bắt đầu nảy sinh cảm giác ghen tuông. Dù Jae Hee đã giải thích Seok Jin là người anh thân thiết mà cô quen biết từ lâu, điều này dường như vẫn không thể khiến nam chính hoàn toàn yên tâm.

Trong loạt ảnh mới được nhà đài công bố, Yi Jun tìm đến nhà Jae Hee nhưng bất ngờ nhìn thấy cô đang ngồi trò chuyện cùng Seok Jin trên sân thượng. Không khí giữa hai người khá thoải mái, trái ngược với vẻ mặt có phần khó chịu của Yi Jun khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Yi Jun vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nữ chính và nam phụ.

Đáng chú ý, thay vì trực tiếp xuất hiện, Yi Jun lại đứng phía cầu thang và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Một câu nói bất ngờ từ Jae Hee dường như đã khiến anh sững sờ. Ngay sau đó, nam chính quay người rời đi, để lại nhiều câu hỏi về nội dung mà anh vừa nghe được.

Tình tiết này khiến khán giả tò mò liệu Jae Hee và Seok Jin đang trao đổi điều gì liên quan đến vụ án, hay cuộc trò chuyện còn hé lộ một bí mật có thể làm thay đổi cách Yi Jun nhìn nhận người con gái mình đang dần dành tình cảm.

Đặc biệt, khi tình cảm của Yi Jun dành cho Jae Hee ngày càng rõ ràng, sự xuất hiện của Seok Jin có thể trở thành yếu tố khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật chính thêm nhiều thử thách.