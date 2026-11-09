YIC Phủ Lý Green Race 2026: Mỗi bước chạy thêm một hành trình xanh

Bước sang mùa giải thứ 4 sau ba năm tổ chức thành công, giải chạy tiếp tục hành trình kết nối thể thao, cộng đồng và tinh thần sống xanh với thông điệp “Raise Green Up”. Sự kiện diễn ra trong tháng 11, thời điểm Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tạo nên không khí sôi động tại địa phương.

Năm 2026, giải chạy tiếp tục mở rộng với 3 nội dung gồm 5 km, 10 km và Family Run, đường chạy dành riêng cho các gia đình. Các cự ly được thiết kế nhằm khuyến khích mọi lứa tuổi cùng tham gia vận động, từ những người yêu thích chạy bộ đến các em nhỏ và phụ huynh. Qua đó, giải không chỉ tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, vun đắp tình yêu thể thao cho thế hệ trẻ.

Các cự ly được thiết kế nhằm khuyến khích mọi lứa tuổi cùng tham gia vận động, từ những người yêu thích chạy bộ đến các em nhỏ và phụ huynh. Ảnh: BTC

Không đơn thuần là một cuộc tranh tài, YIC Phủ Lý Green Race 2026 được định hướng trở thành ngày hội thể thao cộng đồng, nơi người dân và du khách có thể cùng vận động, giao lưu, trải nghiệm và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Với thông điệp “Raise Green Up”, giải chạy mong muốn truyền cảm hứng cho hành trình sống khỏe - sống xanh, khuyến khích mỗi cá nhân bắt đầu từ những hành động nhỏ để cùng xây dựng một cộng đồng năng động và hướng tới tương lai bền vững.

Đường chạy xuất phát từ Sân vận động Phủ Lý, đi qua các tuyến phố trung tâm và men theo dòng sông Đáy, mang đến cho vận động viên cơ hội khám phá những không gian quen thuộc của địa phương dưới một góc nhìn mới. Không chỉ là hành trình chinh phục các cự ly, mỗi bước chạy còn góp phần giới thiệu cảnh quan đô thị, nhịp sống và những nét đặc trưng của vùng đất Phủ Lý, Ninh Bình đến với người tham gia.

Đáng chú ý, các cung đường chạy đều được đo đạc và cập nhật theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, góp phần bảo đảm tính chính xác về cự ly.

YIC Phủ Lý Green Race 2026 được đầu tư kỹ lưỡng về công tác tổ chức và vận hành nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người tham gia. Giải áp dụng hệ thống chip time hiện đại để ghi nhận thành tích chính xác, góp phần bảo đảm tính công bằng cho từng vận động viên. Mỗi người tham gia sẽ nhận bộ Race Kit gồm áo thi đấu, số BIB, headband, túi Eco Bag, giấy chứng nhận điện tử cùng nhiều phần quà từ các nhà tài trợ.

Đặc biệt, huy chương hoàn thành của giải được làm từ nhựa tái chế, tiếp tục thể hiện cam kết đưa tinh thần sống xanh vào những trải nghiệm cụ thể. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà Ban Tổ chức mong muốn truyền tải: phát triển thể thao cộng đồng cần song hành với ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với không gian sống chung.

Mỗi bước chạy còn góp phần giới thiệu cảnh quan đô thị, nhịp sống và những nét đặc trưng của vùng đất Phủ Lý, Ninh Bình. Ảnh: BTC

Bên cạnh các hoạt động trên đường chạy, YIC Phủ Lý Green Race 2026 còn mang đến nhiều trải nghiệm dành cho cộng đồng như Lucky Draw, hoạt động đổi rác thải nhựa lấy quà tặng và cuộc thi trang phục ấn tượng.

Trong đó, hoạt động đổi rác thải nhựa được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho thông điệp sống xanh của mùa giải. Người tham gia có thể mang chai nhựa, vỏ hộp sữa và một số vật liệu có thể tái chế đến khu vực quy đổi để nhận những món quà thân thiện với môi trường.

Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen phân loại, tái chế và giảm thiểu rác thải trong cuộc sống hằng ngày.

Không khí ngày hội còn được mở rộng với các gian hàng và hoạt động dành cho trẻ em, tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm cho các gia đình. Khu vực ẩm thực được bố trí phù hợp, mang đến nơi nghỉ ngơi và thưởng thức các món ăn địa phương trong không khí sôi động của sự kiện. Tháng 11/2026 cũng là thời điểm Ninh Bình tổ chức Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, từ ngày 18 - 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Chuỗi hoạt động bao gồm nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trưng bày và trải nghiệm tại các địa điểm trong tỉnh, hướng tới tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá di sản và hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình.

YIC Phủ Lý Green Race là giải chạy thường niên do Công ty TNHH YIC Hà Nam tổ chức, miễn phí dành cho người tham gia. Qua ba mùa giải, sự kiện từng bước trở thành hoạt động cộng đồng được đông đảo người yêu chạy bộ mong chờ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao và xây dựng lối sống năng động tại địa phương.