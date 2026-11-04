Yếu tố nào sẽ là bệ đỡ cho thị trường chứng khoán những tháng cuối năm?

Buổi gặp gỡ trực tuyến với chủ đề "2027, gửi tiết kiệm thôi đã đủ?" do Chứng khoán VPS tổ chức chiều 2/11. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ trực tuyến, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược đầu tư CTCP Chứng khoán VPS, đánh giá kinh tế Việt Nam đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện qua tăng trưởng GDP, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo ông, những chuyển biến này tạo cơ sở để kỳ vọng vào triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như khả năng cải thiện dòng tiền trên thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm.

“Tôi hy vọng rằng động lực cuối năm chính là tiêu dùng trong nước, cũng như câu chuyện đầu tư công là một trong những bệ đỡ. Ngoài ra, kết quả kinh doanh khả quan của một số doanh nghiệp cũng là chất xúc tác khiến dòng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán khởi sắc hơn”, ông Khánh chia sẻ.

Đối với đầu tư công, vị chuyên gia cho rằng việc hoàn thành kế hoạch giải ngân vẫn là thách thức lớn. Thực tế trong khoảng 4-5 năm trở lại đây cho thấy tiến độ giải ngân thường chưa đạt mục tiêu đề ra từ đầu năm.

Dù vậy, ông ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan quản lý, bộ, ngành trong việc thúc đẩy tiến độ giải ngân vào giai đoạn cuối năm. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng, tạo thêm dư địa cho các nhóm ngành hưởng lợi như vật liệu xây dựng và thép.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp niêm yết thuộc các lĩnh vực hóa chất, cảng biển, vận tải biển và chế biến, chế tạo cũng đang ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Theo ông Khánh, đây là những tín hiệu cho thấy sự cải thiện của nền kinh tế đang dần phản ánh vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, diễn biến của các dòng vốn đầu tư vẫn có sự khác biệt. Trong khi Việt Nam tiếp tục thu hút vốn FDI, nhà đầu tư nước ngoài lại duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán. Theo ông, sự trái chiều giữa dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá triển vọng thị trường.

Trên bình diện quốc tế, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là một trong những yếu tố được nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương theo dõi sát sao.

Ông Khánh nhận định Fed đang đứng trước bài toán khó, bởi các quyết định thắt chặt tiền tệ có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư cũng như diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu. Do đó, cơ quan này cần tiếp tục theo dõi các chỉ báo kinh tế Mỹ trước khi đưa ra quyết định về bước đi chính sách tiếp theo.

Về phía Việt Nam, ông cho rằng Ngân hàng Nhà nước không còn nhiều dư địa để giảm lãi suất. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu, việc duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại nhằm ổn định kinh tế vĩ mô là định hướng cần được chú trọng.

Bên cạnh áp lực tỷ giá, nhu cầu vốn gia tăng vào cuối năm cũng đặt ra thách thức đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Theo ông Khánh, nhu cầu USD, vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cho vay tiêu dùng đều có xu hướng tăng, trong khi các ngân hàng đồng thời chịu áp lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Ngoài ra, nhu cầu vốn trên thị trường liên ngân hàng cũng là yếu tố cần theo dõi. Trong điều kiện lãi suất khó có thể giảm thêm, việc cân đối nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tín dụng để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp sẽ tiếp tục là bài toán đối với hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược đầu tư CTCP Chứng khoán VPS. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô và diễn biến dòng tiền, ông Khánh cũng đề cập đến sự khác biệt trong phương pháp đầu tư giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo ông, sự khác biệt này thể hiện ở quá trình phân tích, cách xác định mục tiêu, thời gian nắm giữ cổ phiếu và kỷ luật giao dịch.

“Nhà đầu tư cá nhân thường nóng vội hơn, không có một chiến lược đầu tư rõ ràng, cụ thể, dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa tốt. Kể cả những nhà đầu tư đã có một chút thời gian trải nghiệm trên thị trường vẫn gặp khó khăn, thách thức khi tham gia thị trường chứng khoán”, ông Khánh nhận định.

Theo vị chuyên gia, trong khi nhà đầu tư chuyên nghiệp thường dành thời gian phân tích kỹ lưỡng, xác định mục tiêu và tuân thủ kỷ luật nắm giữ, một bộ phận nhà đầu tư cá nhân vẫn có xu hướng giao dịch ngẫu hứng, thiếu kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Đây là những nguyên nhân khiến hiệu quả đầu tư của nhóm này chưa đạt được như kỳ vọng.