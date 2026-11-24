Mỏ Anchor nằm ở độ sâu khoảng 5.000 feet (1.524 m). Dù chi phí phát triển lớn, dự án vẫn có mức giá hòa vốn tương đối cạnh tranh. (Ảnh: Chevron)

Theo dữ liệu Enverus được Argus Media dẫn lại, mỏ Anchor nằm ở độ sâu khoảng 5.000 feet (1.524 m). Dù chi phí phát triển lớn, dự án vẫn có mức giá hòa vốn tương đối cạnh tranh. Điều này cho thấy yếu tố quyết định hiệu quả kinh tế nằm nhiều hơn ở quy mô và đặc tính của mỏ dầu bên dưới đáy biển. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khoảng 94% sản lượng dầu thô tại vịnh Mỹ năm 2023 đến từ các giếng nước sâu, tức nằm ở vùng biển sâu từ 1.000 feet trở lên.

Những yếu tố quyết định hiệu quả kinh tế

Chi phí phát triển trên mỗi đơn vị sản lượng có thể được khái quát như sau: Chi phí phát triển đơn vị ≈ (Chi phí cơ sở hạ tầng và công trình khai thác + chi phí giếng khoan và thiết bị dưới biển) / Tổng trữ lượng có thể thu hồi.

Độ sâu vùng biển làm tăng chi phí thông qua việc kéo dài đường ống dẫn dầu, hệ thống cáp điều khiển, thiết bị khai thác và khiến hoạt động khoan, lắp đặt phức tạp hơn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn là lượng dầu có thể thu hồi.

Một mỏ có trữ lượng lớn sẽ giúp phân bổ chi phí đầu tư ban đầu trên nhiều thùng dầu hơn. Trong khi đó, giếng có lưu lượng khai thác cao giúp giảm số lượng giếng cần khoan và rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Theo Rystad Energy, năm 2025, các dự án nước sâu chiếm khoảng 95% chi phí đầu tư vốn (CAPEX) và 91% chi phí vận hành (OPEX) tại vịnh Mỹ. Vì vậy, khi đánh giá một phát hiện dầu khí nước sâu, cần ưu tiên xem xét trữ lượng có thể thu hồi và lưu lượng khai thác thay vì chỉ tập trung vào độ sâu.

Kết nối mỏ hiện hữu và xây dựng cơ sở khai thác mới

Sau khi xác định quy mô mỏ đủ tiềm năng thương mại, nhà khai thác phải quyết định nên kết nối mỏ mới với cơ sở hạ tầng hiện có hay xây dựng một hệ thống khai thác độc lập.

Kết nối với cơ sở hiện hữu thường là phương án tiết kiệm nhất. Các giếng dưới biển được nối bằng đường ống tới một giàn khai thác đã có sẵn, tận dụng hệ thống xử lý, vận chuyển và thiết bị hiện hữu.

Phương án này phù hợp khi: Mỏ nằm gần một giàn khai thác còn công suất xử lý dư; Trữ lượng đủ để phát triển thêm giếng nhưng chưa đủ lớn để xây dựng cơ sở riêng; Lưu lượng khai thác và điều kiện vận chuyển dầu phù hợp với hệ thống hiện có. Ví dụ, dự án Ballymore chỉ cần ba giếng và đường ống dài khoảng 3 dặm kết nối với cơ sở Blind Faith, không phải xây dựng thêm một giàn khai thác nổi.

Ngược lại, việc xây dựng một cơ sở khai thác nổi mới chỉ có hiệu quả khi mỏ sở hữu trữ lượng lớn, nằm xa hạ tầng hiện hữu và có sản lượng đủ cao để khai thác hết công suất thiết bị. Dự án Anchor của Chevron là ví dụ, với một hệ thống khai thác nổi mới, bảy giếng dưới biển và công nghệ chịu áp suất 20.000 psi. Như vậy, khoảng cách tới cơ sở hạ tầng hiện hữu cũng quan trọng không kém chất lượng địa chất của mỏ.

Công nghệ và tiêu chuẩn hóa giúp giảm chi phí

Nhiều mỏ dầu tại vịnh Mỹ nằm sâu dưới đáy biển và chịu áp suất cực lớn, vượt quá khả năng chịu tải của các thiết bị khai thác truyền thống. Dự án Anchor là dự án đầu tiên tại Vịnh Mexico ứng dụng công nghệ khai thác chịu áp suất 20.000 psi, cho phép tiếp cận các tầng chứa dầu nằm sâu khoảng 34.000 feet dưới mực nước biển.

Theo Wood Mackenzie, công nghệ này có thể mở ra khả năng khai thác hơn 2 tỷ thùng dầu quy đổi (boe) tài nguyên tại vịnh Mỹ. Tuy nhiên, thiết bị chuyên dụng cũng làm tăng chi phí đầu tư và phụ thuộc vào nguồn cung từ một số nhà khai thác hạn chế.

Bên cạnh tiến bộ công nghệ, việc tiêu chuẩn hóa thiết kế cũng góp phần cải thiện hiệu quả kinh tế. Các nhà khai thác có thể sử dụng lại thiết kế đã được kiểm chứng, giảm thời gian nghiên cứu kỹ thuật, rủi ro trong khai thác thiết bị và chi phí triển khai.

Ví dụ, mỏ Whale với trữ lượng khoảng 480 triệu boe được công bố khai thác dòng dầu đầu tiên ngày 9/1/2025, khoảng 7,5 năm sau khi phát hiện. Việc rút ngắn thời gian phát triển giúp dòng tiền về sớm hơn, đồng thời giảm rủi ro do lạm phát và biến động chuỗi cung ứng.

Bên cạnh chi phí kỹ thuật, các điều khoản hợp đồng thuê quyền khai thác cũng quyết định tỷ suất sinh lời của dự án.

Tóm lại, độ sâu không phải yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của các dự án dầu khí nước sâu. Trữ lượng có thể thu hồi, lưu lượng khai thác, quy mô đầu tư, khả năng tận dụng hạ tầng và trình độ công nghệ mới là những yếu tố chi phối hiệu quả kinh tế.

Xét về mức độ rủi ro vốn, các dự án khoan bổ sung tại mỏ hiện hữu và kết nối mỏ mới với hạ tầng sẵn có thường có lợi thế hơn. Tiếp theo là các dự án khai thác nổi sử dụng thiết kế tiêu chuẩn hóa, trong khi những dự án tiên phong ở vùng nước siêu sâu thường có mức độ rủi ro và yêu cầu vốn lớn nhất.

Tiêu chí đánh giá tiềm năng thương mại của một mỏ nước sâu

- Trữ lượng có thể thu hồi: Trữ lượng càng lớn, chi phí đầu tư cố định trên mỗi thùng dầu càng thấp.

- Lưu lượng khai thác mỗi giếng: Lưu lượng cao giúp giảm số giếng cần khoan và rút ngắn thời gian hoàn vốn.

- Khoảng cách tới cơ sở hạ tầng hiện hữu: Khả năng kết nối với các giàn khai thác sẵn có giúp tiết kiệm đáng kể vốn đầu tư.

- Mức độ tiêu chuẩn hóa công nghệ: Thiết kế được sử dụng lặp lại giúp giảm chi phí và thời gian triển khai.

- Yêu cầu công nghệ đặc biệt: Các mỏ có áp suất và nhiệt độ cực cao có thể mở rộng tiềm năng tài nguyên nhưng cũng làm tăng chi phí và rủi ro cung ứng thiết bị.

- Điều khoản hợp đồng khai thác: Thuế tài nguyên và thời hạn thuê ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và khả năng sinh lời.

Nh.Thạch