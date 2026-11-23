Khảo sát gần đây cho thấy, gần 75% doanh nghiệp được hỏi đã thử nghiệm hoặc triển khai AI ở các mức độ khác nhau, hơn 80% cho biết AI giúp tiết kiệm thời gian và cải thiện năng suất.

Tuy nhiên, chỉ 6,3% khẳng định đã chứng minh được giá trị tài chính rõ ràng, thông qua tác động đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận hoặc các chỉ số kinh doanh khác, theo CIO Vietnam Survey 2026.

Khoảng cách này cho thấy một thực tế rằng AI có thể giúp nhân viên làm việc nhanh hơn nhưng chưa chắc giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn.

Trên thực tế, AI cải thiện năng suất làm việc của nhân viên khi nhanh chóng hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu và hoàn thành tác vụ. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành của doanh nghiệp không chỉ nằm ở tốc độ xử lý công việc của từng nhân viên mà còn được quyết định bởi khả năng kết nối các công đoạn, phối hợp giữa các bộ phận và tạo ra kết quả chung như kỳ vọng.

Nếu thiếu sự liên kết này, những cải thiện về năng suất nhờ AI khó chuyển hóa thành giá trị đo lường được cho doanh nghiệp.

AI có thể giúp nhân viên làm việc nhanh hơn nhưng chưa chắc giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Ảnh: Pixabay

Muốn AI tạo giá trị, cần nhìn lại cách doanh nghiệp vận hành

Một ví dụ thực tế trong doanh nghiệp sản xuất, việc xác nhận ngày giao hàng có thể cần sự phối hợp giữa bộ phận bán hàng, chuỗi cung ứng, tài chính và dịch vụ khách hàng.

Theo đó, bộ phận bán hàng tiếp nhận đơn hàng, quản lý chuỗi cung ứng kiểm tra tồn kho và năng lực cung ứng, bên tài chính xác minh hạn mức tín dụng còn chăm sóc khách hàng cập nhật thông tin cho khách hàng. Nếu mỗi bộ phận làm việc trên một hệ thống khác nhau và phải trao đổi thủ công để xác nhận dữ liệu, một quyết định tưởng chừng đơn giản cũng có thể mất nhiều thời gian.

AI có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin, nhận diện ngoại lệ và đề xuất bước xử lý tiếp theo. Nhưng nếu dữ liệu không nhất quán, quy trình thiếu kết nối hoặc AI không được cấp quyền truy cập phù hợp, công nghệ khó tạo ra kết quả đáng tin cậy.

Tại sự kiện về AI trong kinh doanh mới đây, ông Trần Trịnh Minh Triết, Giám đốc giải pháp của SAP Vietnam, nhấn mạnh: “Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) chính là hệ thần kinh trung ương của AI trong doanh nghiệp”.

Ông cho rằng, ERP không chỉ là nơi lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ mà còn là nền tảng giúp AI hiểu được ngữ cảnh vận hành, từ tài chính, chuỗi cung ứng và sản xuất đến trải nghiệm khách hàng.

Điều này phản ánh một thực tế đang ngày càng rõ nét trong các chương trình chuyển đổi số. Doanh nghiệp không thể kỳ vọng AI tự giải quyết các vấn đề vận hành nếu những vấn đề đó bắt nguồn từ dữ liệu phân mảnh, quy trình rời rạc và cách thức phối hợp chưa đồng bộ.

Nói cách khác, AI không tạo ra những điểm nghẽn mới, AI chỉ khiến những điểm nghẽn vốn đã tồn tại trong doanh nghiệp trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trước khi chọn công nghệ, cần xác định đúng điểm nghẽn

Muốn AI tạo ra tác động thực chất, doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc rà soát quy trình đầu cuối: dữ liệu nào đang thiếu nhất quán, khâu nào thường gây trì hoãn, bộ phận nào chịu trách nhiệm xử lý và quyết định nào thực sự có thể tự động hóa. Việc xác định đúng nguyên nhân gốc rễ sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn hướng đi phù hợp thay vì đầu tư công nghệ trước rồi mới tìm cách ứng dụng.

Điều đó không có nghĩa mọi doanh nghiệp đều phải thay thế hay nâng cấp hệ thống ERP trước khi triển khai AI. Hướng đi phù hợp cần được xác định dựa trên mục tiêu kinh doanh và hiện trạng hệ thống, quy trình, dữ liệu. Nếu nền tảng lõi vẫn đáp ứng tốt yêu cầu nghiệp vụ, doanh nghiệp có thể ưu tiên tăng cường tích hợp giữa các hệ thống và nâng cao chất lượng dữ liệu để khai thác hiệu quả các nền tảng hiện có.

Ngược lại, nếu hệ thống hiện tại không còn đáp ứng nhu cầu vận hành, bị giới hạn bởi cấu trúc phân mảnh, quá nhiều tùy biến hoặc các quy trình xử lý thủ công, doanh nghiệp cần cân nhắc hiện đại hóa nền tảng, đồng thời thiết kế lại cách thức vận hành.

Ông Thiều Thiên Định, Giám đốc Bộ phận giải pháp tích hợp doanh nghiệp của ABeam Consulting Vietnam

Dù lựa chọn lộ trình nào, ERP, lưu trữ đám mây hay các công cụ AI như SAP Joule và Microsoft 365 Copilot cũng chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một kiến trúc thống nhất, gắn với dữ liệu, quy trình và cơ chế quản trị rõ ràng.

Theo ông Thiều Thiên Định, Giám đốc Bộ phận giải pháp tích hợp doanh nghiệp của ABeam Consulting Vietnam, quyết định hiện đại hóa cần xuất phát từ mục tiêu kinh doanh và hiện trạng vận hàn thay vì chạy theo xu hướng công nghệ. “Khách hàng không mua công nghệ để sở hữu thêm một nền tảng. Khách hàng muốn giải quyết các vấn đề kinh doanh”.

Ông Định cho biết thêm, đây cũng là vai trò mà ABeam Consulting theo đuổi trong các chương trình chuyển đổi: kết nối mục tiêu kinh doanh với quy trình và công nghệ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xác định ưu tiên, đánh giá hiện trạng hệ thống và dữ liệu, thiết kế kiến trúc tích hợp cũng như xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế.

Định hướng này cũng được thể hiện trong Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với doanh nghiệp, điều này có nghĩa chuyển đổi AI không đơn thuần là bổ sung công nghệ mới, mà đòi hỏi xem xét lại cách thiết kế quy trình, tổ chức công việc và ra quyết định. AI có thể là chất xúc tác cho thay đổi, nhưng lợi thế cạnh tranh lâu dài sẽ thuộc về những doanh nghiệp có khả năng đơn giản hóa vận hành, kết nối dữ liệu và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.