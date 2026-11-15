Yêu thời trang theo cách xanh hơn: Bắt đầu từ chính tủ quần áo đầy ắp của bạn

Đã bao giờ bạn đứng trước chiếc tủ quần áo đầy ắp, ngắm nghía cả chục phút, chọn lên chọn xuống rồi vẫn thở dài: “Trời ơi, chẳng có gì để mặc!”? Trong khi đó, chiếc áo mới mua tuần trước để bắt trend vẫn còn nguyên tem mác, còn chiếc quần từng được săn lùng suốt cả tháng nay đã nằm im dưới đáy tủ.

Tủ treo kín quần áo nhưng teen vẫn không biết mặc gì.

Đây là tình trạng khá quen thuộc với những tín đồ thời trang, đặc biệt khi mạng xã hội liên tục cập nhật xu hướng mới. Chỉ cần thấy một món đồ xinh xắn, giá mềm là chúng ta dễ dàng bấm nút đặt hàng mà chưa kịp nghĩ xem mình có thực sự cần hay không. Thói quen mua sắm theo trào lưu rồi nhanh chóng bỏ xó chính là một phần của vòng xoáy thời trang nhanh (fast fashion).

Đằng sau những chiếc áo, chiếc quần ít được sử dụng là lượng tài nguyên, nước và năng lượng đã tiêu tốn trong quá trình sản xuất, vận chuyển. Khi bị vứt bỏ, quần áo có thể trở thành một phần của những bãi rác khổng lồ.

Đặc biệt, rác hữu cơ trong bãi chôn lấp khi phân hủy trong điều kiện thiếu ôxy có thể sinh ra khí mê-tan, loại khí nhà kính có khả năng giữ nhiệt rất mạnh, góp phần làm Trái Đất nóng lên. Vì thế, giảm mua sắm thiếu kiểm soát và kéo dài tuổi thọ quần áo cũng là một cách gián tiếp góp phần hạn chế phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường đấy.

Quần cũ, cách phối mới cũng tạo nên set đồ khác biệt.

Thử thách phối đồ từ những món đã có

Thay vì vội vàng mua một chiếc áo mới vì thấy bạn bè mặc đẹp, hãy thử mở tủ và khám phá lại những món đồ cũ. Một chiếc sơ mi có thể mặc cùng chân váy, quần jeans hoặc khoác ngoài áo phông. Một chiếc váy quen thuộc cũng có thể trở nên mới mẻ khi kết hợp với thắt lưng, khăn hoặc phụ kiện khác. Bạn có thể tự đặt thử thách 7 ngày không mặc trùng một set đồ. Biết đâu, stylist tương lai đang ẩn náu ngay trong chính căn phòng của bạn!

Trao đổi quần áo với hội bạn thân

Có những món đồ bạn không còn thích nhưng lại là item trong mơ của cô bạn cùng lớp. Vậy tại sao không tổ chức một buổi đổi đồ? Mỗi người mang đến vài món còn tốt, sạch sẽ, không còn nhu cầu sử dụng để cùng lựa chọn và trao đổi. Vừa được sở hữu đồ mới mà không cần tốn tiền, vừa giúp quần áo tiếp tục được sử dụng thay vì nằm im trong tủ hoặc bị vứt bỏ.

Bạn hãy lựa chọn kỹ hơn khi mua một món đồ nào đó.

Mua ít hơn nhưng chọn thông minh hơn

Trước khi chốt đơn một món đồ đang gây sốt, hãy tự hỏi: Mình có thể phối nó với những gì đang có? Mình đã sở hữu món nào tương tự chưa? Mình có thực sự mặc nó nhiều lần không? Bạn nhớ ưu tiên những trang phục có kiểu dáng dễ phối, chất lượng tốt và phù hợp với nhiều hoàn cảnh sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc lẫn hạn chế rác thải thời trang.

Mặc đẹp không nhất thiết phải liên tục chạy theo xu hướng hay sở hữu thật nhiều quần áo. Đôi khi, chỉ cần sáng tạo một chút với những món đồ quen thuộc, bạn đã có thể tạo nên phong cách rất riêng. Và biết đâu, chiếc áo cũ được phối theo cách mới hôm nay lại trở thành item được bạn bè hỏi mua ở đâu. Vừa tiết kiệm, vừa phong cách, lại thêm một hành động nhỏ có ích cho Trái Đất, tại sao không thử nhỉ?