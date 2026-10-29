Yêu râu xanh mang dao khống chế nữ nhân viên vào nhà vệ sinh cưỡng hiếp và cái kết trả giá bằng cả mạng sống

Sự việc diễn ra vào sáng 25/10 tại một cửa hàng kem trên địa bàn. Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy, một người đàn ông tiến vào cửa hàng, trò chuyện với nữ nhân viên trước khi dạo quanh một vòng rồi rời đi. Không lâu sau, hắn quay lại với mưu đồ đen tối.

Nhận thấy biểu hiện bất thường và nguy hiểm, nữ nhân viên hoảng sợ gọi điện cho chủ cửa hàng để cầu cứu. Tuy nhiên, trước khi lực lượng ứng cứu kịp thời, kẻ này đã dùng dao khống chế, kéo cô xềnh xệch vào nhà vệ sinh phía sau cửa hàng nhằm thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Trong khoảnh khắc sinh tử, nạn nhân đã vùng lên chống trả quyết liệt, giành lấy con dao từ tay kẻ tấn công và đâm một nhát vào chân hắn để thoát thân. Kẻ tấn công gục ngã tại chỗ và tử vong do vết thương quá nặng.

Qua điều tra, danh tính kẻ thủ ác được xác định là Nelson Ferreira Lemes (42 tuổi). Đáng chú ý, Nelson là một đối tượng cộm cán với 6 tiền án tội cướp tài sản. Hắn đang phải mang thiết bị giám sát điện tử ở cổ chân, nhưng thiết bị này đã bị cố tình ngắt kết nối từ ngày 22/10.

Hình ảnh ghi lại sự việc

Hiện tại, cơ quan cảnh sát đã trả tự do cho nữ nhân viên sau khi xác định hành vi của cô hoàn toàn nằm trong khuôn khổ phòng vệ chính đáng trước sự đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nhân phẩm. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ điều tra vụ việc.