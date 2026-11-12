Yêu nước từ những việc làm bình dị

Người dân ở nhiều lứa tuổi khoác áo in hình cờ đỏ sao vàng, thể hiện niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước.

Trách nhiệm từ những việc làm cụ thể

Giữa không khí hào hùng của Đại nhạc hội Quốc gia “Nối vòng tay lớn”, khoảnh khắc hai học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên là Tạ Ngọc Gia Hân (lớp 12 Chuyên Địa) và Nguyễn Khang Duy (lớp 11 Chuyên Hóa) đón nhận ngọn đuốc truyền thống từ thế hệ đi trước đã để lại nhiều cảm xúc.

Ánh lửa được trao truyền trên lễ đài gợi nhắc những năm tháng đấu tranh giành độc lập, đồng thời gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ.Trên vùng đất ATK lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khởi xướng Lời kêu gọi thi đua ái quốc (năm 1948), ngọn đuốc ấy gợi nhắc trách nhiệm tiếp nối truyền thống yêu nước bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống hôm nay.

Ở xóm Trung Tâm, xã Phượng Tiến, Phạm Văn Kiên (sinh năm 1988) dành phần lớn thời gian làm các sản phẩm thủ công từ tre, giáo cụ mầm non đến những chiếc đèn Trung thu nhiều màu sắc. Mắc bệnh xương khớp từ năm học lớp 5, khả năng vận động ngày càng hạn chế, 7 năm Kiên sống khép mình, mặc cảm về hình thể.

Bước ngoặt đến sau một lần Kiên được một hành khách trên xe buýt chủ động nhường chỗ ngồi. Kiên nhận ra sự quan tâm, sẻ chia đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Anh dần cởi mở hơn, nghĩ đến việc tự mình sẽ làm ra những sản phẩm có ích, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Học sinh tích cực học tập, rèn luyện, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ý chí vươn lên và trách nhiệm với tương lai.

Từ những mô hình tre làm để khuây khỏa, Kiên bắt đầu có khách đặt mua. Giáo viên mầm non tìm đến đặt giáo cụ, trẻ nhỏ yêu thích những chiếc đèn Trung thu do anh làm. Anh nhớ mãi lần nghe một em nhỏ reo lên: “Mẹ ơi, nhà chú làm đèn Trung thu này!”. Niềm vui của đứa trẻ cũng là động lực để anh tiếp tục công việc.

Với Kiên, được lao động, làm ra sản phẩm mọi người đón nhận chính là niềm vui và cũng là cách anh khẳng định bản thân. Câu chuyện ấy gợi nhắc rằng lòng yêu nước trong thời bình còn bắt đầu từ ý thức vượt lên hoàn cảnh, trân trọng lao động và mong muốn sống có ích.

Nếu ở Kiên, tình yêu cuộc sống được thể hiện qua lao động sáng tạo thì trong những thời điểm thiên tai, hoạn nạn, tình cảm dành cho quê hương, đồng bào lại hiện lên qua sự dấn thân và sẻ chia. Những đợt mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực tại Thái Nguyên từng đẩy người dân vào những tình huống nguy hiểm.

Trong hoàn cảnh ấy, hàng chục đội cứu hộ, cứu nạn cùng hàng trăm cá nhân, nhóm thiện nguyện đã gác lại việc riêng, tham gia hỗ trợ đồng bào. Người dùng phương tiện tiếp cận vùng ngập, người vận chuyển nhu yếu phẩm, kết nối thông tin, người chuẩn bị đồ ăn, nước uống. Dù là người kinh doanh, lái xe, thợ sửa chữa hay lao động tự do, họ đều chung mong muốn giúp người dân vượt qua hoạn nạn.

Giữa dòng nước lũ, những chuyến xe, chiếc thuyền và bàn tay chìa ra đúng lúc đã giúp nhiều gia đình thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Trong những thời khắc ấy, khoảng cách giữa người quen và người lạ dường như được thu hẹp. Tình đồng bào được bồi đắp qua nhiều thế hệ đã kết tinh thành những hành động cụ thể, thiết thực. Yêu một vùng đất cũng là biết lo lắng trước những mất mát của người dân nơi ấy, sẵn lòng góp sức khi quê hương gặp khó khăn.

Gìn giữ giá trị, tiếp nối truyền thống

Ở xã Phú Xuyên, chị Dương Thị Kim Cảnh, người phụ nữ Dao sinh năm 1995, chọn cách thể hiện tình yêu quê hương bằng việc gìn giữ tiếng nói và bản sắc dân tộc. Sau 10 năm gắn bó với nghề giáo ở vùng có đông đồng bào Dao sinh sống, chị nhận thấy tiếng mẹ đẻ và nhiều phong tục truyền thống dần ít được người trẻ thực hành.

Năm 2020, khi sinh con trai, chị bắt đầu hát ru, trò chuyện với con bằng tiếng Dao. Hai năm sau, chị vận động người dân thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc Dao tại xóm Tân Lập.

Sắc đỏ cờ Tổ quốc khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người.

Những lớp học tiếng Dao miễn phí được tổ chức vào tối cuối tuần, có sự tham gia của trẻ em, phụ huynh và người cao tuổi. Bên cạnh truyền dạy tiếng mẹ đẻ, các thành viên còn cùng nhau tìm hiểu chữ viết, kỹ thuật thêu trang phục, điệu múa và làn điệu dân ca của dân tộc mình.

Từ mong muốn gìn giữ tiếng nói cho con trẻ, chị Cảnh đã kết nối nhiều gia đình cùng tham gia bảo tồn di sản. Mỗi đứa trẻ biết nói tiếng mẹ đẻ, hiểu về nguồn cội cũng là cách để một phần di sản quê hương được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Với thế hệ trẻ, tình yêu nước còn được thể hiện qua ý chí học tập, khát vọng sáng tạo, sự hiểu biết về lịch sử và cách ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Biết trân trọng sự thật, kiểm chứng thông tin, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng là những việc làm thiết thực.

Mỗi dịp Quốc khánh 2-9 hay những ngày lễ lớn của dân tộc, sắc đỏ của cờ Tổ quốc lại rực rỡ trên nhiều tuyến phố, khu dân cư, bản làng. Những gia đình cùng nhau treo cờ trước hiên nhà, em nhỏ háo hức khoác chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng, người trẻ lưu giữ khoảnh khắc bên các biểu tượng lịch sử...

Những hình ảnh quen thuộc ấy cho thấy tình yêu nước luôn có cách hiện diện riêng trong đời sống mỗi người. Tình cảm ấy được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi: một câu chuyện lịch sử cha mẹ kể cho con, chuyến tham quan di tích để hiểu thêm về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ở nhiều vùng quê, người dân cùng chăm lo phát triển kinh tế, giữ gìn phong tục truyền thống, xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Tình yêu nơi mình sinh sống được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng.

Đất nước được dựng xây từ những quyết sách lớn, những công trình mang tầm vóc thời đại, nhưng đất nước cũng được bồi đắp từ mỗi lựa chọn sống có trách nhiệm của những con người rất đỗi bình thường.