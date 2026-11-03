Yêu nhau say đắm nhưng người đàn ông vẫn giấu bạn trai một sự thật suốt 5 năm

Theo ABC News ngày 18/10/2026, câu chuyện của Vinko Anthony và Andrea Zara bắt đầu tại Croatia vào năm 2010. Khi đó, Vinko đang sống ở Sydney (Australia) và có chuyến du lịch đến thành phố Dubrovnik. Tại đây, anh tình cờ nhìn thấy Andrea đang nhảy múa trên một tảng đá bên bờ biển và lập tức bị thu hút bởi sự vui vẻ, tự do của người đàn ông này.

Sau lần gặp đầu tiên, cả hai không trao đổi số điện thoại nhưng Vinko vẫn nhớ về Andrea. Khi biết thành phố tổ chức một lễ hội mùa hè với khoảng 20.000 người tham dự, anh quyết định quay lại với hy vọng gặp được người mình đã chú ý. Thật bất ngờ, họ tình cờ chạm mặt nhau tại một quán bar.

Vinko và Andrea gặp nhau tại bãi biển trong chuyến du lịch đến Croatia vào năm 2010. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sau đó, cả hai giữ liên lạc qua email. Chỉ trong 3 tháng, họ đã trao đổi tổng cộng 2.743 email. Vinko thậm chí còn in toàn bộ thư từ để lưu giữ làm kỷ niệm.

Mối quan hệ ngày càng gắn bó khi Andrea đến Australia thăm Vinko vào tháng 1/2011. Hai người quyết định xây dựng cuộc sống chung và đăng ký quan hệ chính thức. Đáng chú ý, họ thực hiện nghi thức kết hôn trong trang phục áo tắm giữa thời tiết Sydney nóng tới 40 độ C.

Tuy nhiên, đằng sau chuyện tình tưởng chừng viên mãn ấy, Vinko lại mang một bí mật không dám tiết lộ. Anh cho biết mình đã nhiễm HIV từ nhiều năm trước khi gặp Andrea. Dù vẫn điều trị và theo dõi sức khỏe thường xuyên, Vinko lo sợ sự thật sẽ khiến người yêu rời bỏ mình.

Anh từng nhiều lần định viết thư thú nhận nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Ban đầu, Vinko nghĩ chỉ cần giấu kín một ngày, rồi một tuần, một tháng. Thế nhưng, khoảng thời gian ấy cuối cùng kéo dài tới 5 năm.

Cuối cùng, anh quyết định để những viên thuốc điều trị HIV trên bàn trong phòng tắm, nơi Andrea có thể nhìn thấy. Khi phát hiện sự thật, Andrea lập tức hỏi thẳng người yêu. Ban đầu, anh không khỏi bất ngờ và lo lắng, nhưng sau đó chủ động tìm hiểu về HIV, đi xét nghiệm và trao đổi với bác sĩ để hiểu rõ hơn về căn bệnh.

Andrea cho biết trước đây bản thân từng có nhiều định kiến do những thông tin đáng sợ về HIV. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kiến thức y khoa, anh nhận ra mình đã có những quan niệm chưa chính xác.

Điều khiến Vinko nhẹ nhõm là Andrea không lựa chọn rời đi. Thay vào đó, người đàn ông khẳng định tình yêu và mối quan hệ của họ lớn lao hơn căn bệnh. Sự cảm thông ấy giúp Vinko trút bỏ gánh nặng đã mang trong suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ của hai người, họ không chỉ cùng nhau vượt qua thử thách trong tình cảm mà còn xây dựng một dịch vụ mai mối dành cho nam giới đồng tính. Cả hai cho rằng sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành là những yếu tố quan trọng giúp một mối quan hệ bền vững.