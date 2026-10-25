Yêu người yêu cũ của bạn thân là cấm kỵ?

Thật không dễ dàng khi nảy sinh tình cảm sâu sắc với một người mà bạn cảm thấy không được phép chạm tới, Ảnh: Pexels.

Hẹn hò với người yêu cũ của bạn bè, đặc biệt là bạn thân, luôn là chủ đề nhạy cảm. Đó dường như là điều cấm kỵ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Góc nhìn tinh tế và biết tôn trọng ranh giới sẽ giúp bạn có lựa chọn đúng đắn khi đứng trước tình cảm phức tạp này, theo Verywell Mind.

Chuyện cấm kỵ

Sự say mê, tình yêu và các mối quan hệ vốn dĩ rất phức tạp. Phải lòng người yêu cũ của bạn mình lại càng khó khăn hơn do nó vốn bị coi là cấm kỵ.

Thật khó chịu khi nảy sinh tình cảm sâu sắc với một người mà bạn cảm thấy không được phép chạm tới, dù trên thực tế điều đó đúng hay sai.

Khi được hỏi liệu có được phép quen người yêu cũ của bạn bè, rất hiếm khi người ta đơn giản trả lời bằng một chữ "có" hoặc "không".

Hẹn hò người yêu cũ của bạn thân luôn là chủ đề cấm kỵ. Ảnh: Pexels.

Theo bà Michelle Cantrell, chuyên viên tư vấn cho các cặp đôi, việc xem xét bối cảnh hẹn hò rất quan trọng. Hẹn hò với một người bạn mình từng đính hôn khác hẳn với một người mà bạn ấy chỉ quen chớp nhoáng.

Bạn cũng nên xem xét về cách mối quan hệ đó kết thúc. Nghiên cứu cho thấy những người hiểu rõ lý do tại sao một mối quan hệ kết thúc thường cảm thấy thanh thản, dễ vượt qua hơn.

Nếu mọi chuyện giữa bạn thân và người yêu cũ kết thúc tốt đẹp, việc bạn tiến tới sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn. Nếu họ không kết thúc trong êm đẹp, bạn có thể sẽ mất đi một người bạn nếu nhất quyết theo đuổi người yêu cũ của người đó.

"Nếu bạn thực sự coi trọng tình bạn, sự minh bạch và thấu cảm là chìa khóa. Không chỉ là hình thức, mà bạn cần hành động thể hiện sự quan tâm và tôn trọng chân thành với người bạn ấy", bà Cantrell giải thích.

Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục hẹn hò, ngay cả khi bạn bè phản đối, hãy cân nhắc lại cách đề cập đến vấn đề này.

Tuy nhiên, có một số trường hợp không bao giờ được phép hẹn hò với người yêu cũ của bạn mình. Theo bà Cantrell, nếu người bạn ấy đã trải qua mối quan hệ có sự lạm dụng, thao túng, phản bội hoặc tổn thương tình cảm sâu sắc với người cũ thì bạn không nên tiến tới.

Liệu đó là mối quan hệ đáng theo đuổi

Không phải mọi mối quan hệ đều giống nhau. Việc bạn băn khoăn không biết liệu tình cảm này có đáng để mình bỏ công sức ra hay không là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Hãy thành thật về điều gì đang thu hút bạn đến với người cũ của bạn thân. Nếu chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn về thể xác hoặc tò mò đơn thuần, có lẽ việc hy sinh tình bạn là không đáng.

Hiểu được tình cảm thật sự của mình giúp bạn đưa ra được lựa chọn đúng đắn trong mối quan hệ. Ảnh: Pexels.

Cuốn Gắn bó yêu thương (Attached) của Amir Levine và Rachel Heller phân tích về những tín hiệu "rung động" trong tình cảm. Cuốn sách giúp người đọc nhận diện các lầm tưởng là "tình yêu sét đánh" hay "rung động thực sự".

Việc hiểu được vì sao mình rung động với người yêu cũ của bạn bè rất quan trọng để đưa ra lựa chọn tiến tới hay không.

Ngay cả khi bạn đã quyết định xong, hãy dành thời gian suy nghĩ về tất cả những cách khác nhau mà tình cảm này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Ví dụ, vòng tròn mối quan hệ xã hội của bạn chắc chắn sẽ bị xáo trộn.

"Nếu tất cả các bạn đều có chung một vòng tròn bạn bè, không gian cộng đồng, nhóm cùng nuôi dạy con thì mọi chuyện có thể trở nên phức tạp", chuyên viên tư vấn Michelle Cantrell nhấn mạnh.

Việc suy nghĩ thấu đáo về điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện khó khăn với người bạn của mình - cũng là trở ngại lớn để bắt đầu cho mối quan hệ.

Trước khi chính thức tiến tới với người yêu cũ của bạn thân, bạn nhất định phải nói chuyện này cho người bạn ấy nếu không muốn tình bạn đổ vỡ.

"Không chỉ để lương tâm bạn thanh thản, mà còn vì sự minh bạch rất quan trọng", bà Cantrell giải thích. Che giấu mối quan hệ có thể làm tổn thương thêm tình bạn.

Khi đề cập đến vấn đề này, bạn hãy trò chuyện một cách cẩn trọng và thấu cảm. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận phản ứng mạnh mẽ, thậm chí chấp nhận có thể mất đi tình bạn.