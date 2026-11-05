Yêu Huế từ tà áo dài

Ông Anthony Garrison thăm di tích Huế.

Bà Kato Yasuko, người Nhật Bản đã “phải lòng” áo dài ngay lần đầu khoác lên mình. Vốn là cử nhân ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, sau khi nghỉ hưu, bà mong muốn được giao lưu và khám phá những vùng đất mới. Tình yêu văn hóa đã dẫn lối cho bà gia nhập Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Foundation). Hiện tại, bà đang là cộng sự dạy tiếng Nhật cho một số trường học tại Huế.

Với bà, khoảnh khắc khoác áo dài, chậm rãi bước đi giữa không gian cổ kính của Đại Nội để ghi lại những khoảnh khắc lưu niệm là điều làm bà bồi hồi nhất.“Tôi vô cùng yêu áo dài. Khi khoác lên mình tà áo ấy, tôi cảm nhận được một nét đẹp trang nghiêm, thanh thoát, đồng thời thấu hiểu sự trân trọng mà người Việt dành cho trang phục truyền thống. Ở Huế, các trường học đều quy định mặc áo dài. Nhìn hình ảnh ấy, tôi cũng muốn diện áo dài để cảm nhận sự đồng điệu và hòa cùng nhịp đập với người dân nơi đây”, bà Kato Yasuko hào hứng chia sẻ.

Cùng dành tình cảm đặc biệt cho áo dài là ông Anthony Garrison, chuyên gia hàng không người Canada. Sau hơn 30 năm đi qua 82 quốc gia, ông hiện là phi công tại Hà Nội và đã sống ở Huế hai năm. Đến Huế lần đầu vào năm 2016, ông Anthony vẫn giữ tình cảm đặc biệt với vùng đất này. Là người yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử, ông từng tìm hiểu và mặc thử trang phục truyền thống ở nhiều quốc gia. Với ông, mặc áo dài, thong dong cùng bạn bè ngắm Huế từ Thượng Thành trong những chiều nắng vàng là một trải nghiệm đáng nhớ.

“Tôi yêu áo dài vì sự cổ điển, thanh lịch và chiều sâu văn hóa ẩn chứa bên trong. Được mặc áo dài giữa lòng xứ Huế là một vinh dự lớn đối với tôi. Mỗi lần dạo bước quanh Đại Nội, ngắm nhìn mọi người trong tà áo truyền thống, tôi lại thấy vô cùng trân quý cách các bạn giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”, ông Anthony bày tỏ.

Với cô gái trẻ Venus Flores Moraga đến từ Philippines, Huế là thành phố đầu tiên ở Việt Nam cho cô cơ hội được mặc áo dài. Sống và làm việc tại đây, Venus cảm thấy may mắn khi có thể cảm nhận trọn vẹn chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô qua hình ảnh tà áo dài. Cô thích thú khám phá trang phục của hoàng tộc Triều Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đồng thời bắt gặp hình ảnh áo dài trong đời sống thường ngày bên cầu Trường Tiền và ở các trường học.Dù bận rộn với công việc giảng dạy, Venus vẫn hào hứng dành thời gian tìm hiểu vẻ độc đáo của các kiểu áo dài xưa cùng những phụ kiện đi kèm. Đó cũng là cách cô bạn trẻ chạm vào một nét văn hóa lâu đời của Huế.

Venus trải lòng: “Trải nghiệm văn hóa giúp tôi mở rộng tâm trí để tiếp nhận những giá trị mới. Tôi đặc biệt yêu thích áo dài truyền thống vì nó tôn lên bản sắc và song hành cùng những mốc lịch sử sâu sắc của người Việt. Khoác lên mình chiếc áo dài, với một người Philippines như tôi, chính là cách trân trọng và tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam”.

Điều khiến tà áo dài trở nên đặc biệt trong mắt những người bạn quốc tế không chỉ nằm ở vẻ đẹp của trang phục, mà còn ở không gian văn hóa mà họ được trải nghiệm khi mặc áo dài tại Huế. Từ Đại Nội, Thượng Thành đến những con đường bên sông Hương, tà áo dài hiện diện giữa di sản và đời sống thường nhật, giúp người mặc cảm nhận rõ hơn nhịp sống, phong thái và nét văn hóa của vùng đất Cố đô. Khi tự mình khoác lên trang phục truyền thống, du khách không chỉ lưu giữ một kỷ niệm trong hành trình khám phá mà còn có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa Việt Nam từ những điều gần gũi, chân thực.

Qua trải nghiệm của những người bạn quốc tế, tà áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn mở ra cơ hội khám phá văn hóa, di sản Huế. Từ những cảm nhận riêng, tình yêu áo dài góp phần đưa hình ảnh con người và vùng đất Cố đô đến gần hơn với bạn bè năm châu.