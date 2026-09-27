Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên leo lên hơn 4600 điểm nhiệt sau khi phát sóng trở lại

Sau khi được phát hành trở lại trên nền tảng Youku với tên mới Nhất Tiếu Khuynh Thành, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi đạt hơn 4600 điểm nhiệt, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng độ hot phim truyền hình trong ngày. Dù sự trở lại lần này đi kèm nhiều tranh luận xoay quanh công nghệ AI thay đổi gương mặt nữ chính, sức hút của tác phẩm sau một thập kỷ vẫn cho thấy sức sống mạnh mẽ của một bộ phim từng là ký ức thanh xuân của nhiều khán giả.

Ra mắt năm 2016, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên từng tạo nên cơn sốt lớn trên màn ảnh Hoa ngữ khi chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Tiêu Nại do Dương Dương thủ vai và Bối Vy Vy do Trịnh Sảng đảm nhận, hai sinh viên ngành công nghệ thông tin tình cờ quen nhau qua trò chơi trực tuyến rồi phát triển mối quan hệ ngoài đời thực.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bất ngờ trở lại màn ảnh với tên mới Nhất Tiếu Khuynh Thành, tiếp tục thu hút sự chú ý sau gần 10 năm kể từ ngày lên sóng.

Hình tượng Tiêu Nại lạnh lùng, tài giỏi cùng chuyện tình ngọt ngào giữa anh và Bối Vy Vy từng trở thành một trong những cặp đôi kinh điển của dòng phim thanh xuân ngôn tình. Thành công của bộ phim không chỉ đến từ câu chuyện nhẹ nhàng, trẻ trung mà còn nhờ sức hút của Dương Dương và Trịnh Sảng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau những ồn ào đời tư của Trịnh Sảng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên từng bị ảnh hưởng và không còn xuất hiện rộng rãi trên các nền tảng phát hành chính thức. Sau nhiều năm, tác phẩm được đưa trở lại với một phương án đặc biệt khi đổi tên thành Nhất Tiếu Khuynh Thành, đồng thời sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt nhân vật Bối Vy Vy.

Phiên bản mới của bộ phim đạt hơn 4600 điểm nhiệt trên Youku, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng độ hot phim truyền hình trong ngày.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, phiên bản mới giữ nguyên phần diễn xuất của Dương Dương cùng các cảnh quay, lời thoại và cốt truyện ban đầu. Phần thay đổi chủ yếu tập trung vào gương mặt nhân vật nữ chính, được thay bằng hình ảnh của diễn viên Vương Chu Duyệt thông qua công nghệ AI. Bên cạnh đó, bộ phim cũng được nâng cấp chất lượng hình ảnh lên chuẩn 4K nhằm mang đến trải nghiệm mới cho khán giả.

Sự trở lại này nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận khán giả tò mò muốn xem phiên bản mới của bộ phim sau gần 10 năm, trong khi nhiều người hâm mộ bản gốc lại cho rằng việc thay đổi gương mặt nữ chính khiến cảm xúc quen thuộc bị ảnh hưởng.

Nhiều ý kiến nhận xét phần gương mặt AI chưa thực sự tự nhiên, đặc biệt ở những cảnh biểu cảm mạnh như cười, đối thoại hoặc tương tác tình cảm. Một số khán giả cho rằng sự kết hợp giữa gương mặt mới và phần hình thể, chuyển động của diễn viên cũ tạo cảm giác thiếu đồng nhất, khiến nhân vật Bối Vy Vy không còn giữ được nét quen thuộc như trong ký ức của họ.

Sau nhiều năm vắng bóng trên các nền tảng phát hành chính thức, tác phẩm được đưa trở lại với diện mạo mới nhờ công nghệ AI thay đổi gương mặt nữ chính.

Dương Dương tiếp tục nhận được sự quan tâm khi vai diễn Tiêu Nại vẫn là một trong những hình tượng nổi bật trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Bên cạnh những tranh luận, cũng có không ít khán giả ủng hộ cách xử lý này. Với họ, việc sử dụng công nghệ để giúp tác phẩm quay trở lại màn ảnh là một giải pháp để bảo vệ giá trị của bộ phim, đồng thời giúp những thành viên còn lại trong êkíp tiếp tục được khán giả nhìn nhận qua một tác phẩm từng thành công.

Sau khi lên sóng trở lại, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên không cần một chiến dịch quảng bá lớn vẫn nhanh chóng tạo hiệu ứng. Bộ phim đạt hơn 4600 điểm nhiệt trên nền tảng, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng tổng độ hot phim truyền hình trong ngày, chỉ xếp sau một số tác phẩm đang được chú ý như Đầu Xuân Tươi Sáng, Nhất Âu Xuân và Đông Thành Liệp Hung.

Thành tích này cho thấy sức hút của những tác phẩm kinh điển vẫn rất lớn trong thị trường phim ảnh hiện nay. Dù công nghệ AI trở thành tâm điểm tranh luận, yếu tố quan trọng giúp Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên tiếp tục thu hút khán giả vẫn nằm ở nền tảng câu chuyện, sức ảnh hưởng của nhân vật Tiêu Nại do Dương Dương thể hiện và sự gắn bó của người xem với một bộ phim từng đánh dấu thời kỳ hoàng kim của dòng phim thanh xuân ngôn tình.

Sau gần 10 năm, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn chứng minh sức mạnh của những tác phẩm có lượng khán giả trung thành và giá trị hoài niệm lớn.

Việc một bộ phim đã ra mắt gần 10 năm vẫn có thể quay lại bảng xếp hạng nhiệt độ cũng cho thấy sức mạnh của những tác phẩm có lượng người hâm mộ trung thành. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên không chỉ là một lần phát sóng lại mà còn trở thành cuộc thảo luận về ranh giới giữa công nghệ, ký ức điện ảnh và cách ngành phim ảnh xử lý những tác phẩm chịu ảnh hưởng từ biến động ngoài màn ảnh.