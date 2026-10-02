Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đổi tên sau khi thay mặt Trịnh Sảng, vượt 5000 điểm nhiệt

Sau 10 năm kể từ ngày lên sóng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bất ngờ trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác. Tác phẩm được đổi tên thành Nhất Tiếu Khuynh Thành, đồng thời sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt của Trịnh Sảng, người từng đảm nhận vai Bối Vi Vi, trong khi phần lớn hình ảnh, lời thoại và diễn xuất của Dương Dương vẫn được giữ lại.

Sự trở lại này lập tức tạo ra cuộc tranh luận lớn trên các diễn đàn phim ảnh Trung Quốc. Điều đáng chú ý là dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng hình ảnh sau khi thay mặt, phiên bản mới vẫn đạt hơn 5000 điểm nhiệt trên nền tảng phát hành. Con số này cho thấy sức hút của một tác phẩm từng là hiện tượng truyền hình vẫn còn đáng kể, ngay cả khi diện mạo của nhân vật nữ chính đã thay đổi.

Sau 10 năm, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên trở lại với tên mới Nhất Tiếu Khuynh Thành và diện mạo được can thiệp bằng công nghệ AI.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên lên sóng năm 2016 với Dương Dương và Trịnh Sảng đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu giữa Tiêu Nại và Bối Vi Vi, bắt đầu từ môi trường đại học rồi phát triển qua thế giới game trực tuyến, kết hợp yếu tố thanh xuân, tình cảm và công nghệ. Tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim truyền hình được chú ý nhất thời điểm đó và tạo dấu ấn mạnh với khán giả trẻ.

Theo dữ liệu được các nguồn trong bài tổng hợp, đến cuối năm 2018, bộ phim đã vượt 28 tỷ lượt xem trực tuyến, trong đó lượng xem trung bình mỗi tập vượt 800 triệu. Thành công của phim không chỉ đến từ câu chuyện tình yêu mà còn nằm ở sức hút của cặp đôi Tiêu Nại và Bối Vi Vi, cũng như hình ảnh của Dương Dương và Trịnh Sảng trong giai đoạn sự nghiệp được khán giả đặc biệt quan tâm.

Sau nhiều năm vắng bóng trên các nền tảng, tác phẩm được đưa trở lại với hình ảnh nâng cấp lên chuẩn 4K và tên gọi mới.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2021, sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu các đơn vị không mời Trịnh Sảng tham gia sản xuất chương trình và dừng phát sóng những chương trình cô từng tham gia, nhiều tác phẩm có nữ diễn viên này đồng loạt bị gỡ khỏi các nền tảng. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cũng nằm trong số những bộ phim bị ảnh hưởng, khiến một tác phẩm từng có lượng người xem lớn biến mất khỏi thị trường phát trực tuyến trong nhiều năm.

Năm 2026, bộ phim được đưa trở lại với một phương án đặc biệt. Thay vì quay lại toàn bộ từ đầu, ê kíp giữ phần lớn hình ảnh cũ và sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt Trịnh Sảng bằng gương mặt diễn viên Vương Chu Duyệt. Tên phim gốc cũng được thay đổi thành Nhất Tiếu Khuynh Thành, đồng thời hình ảnh được nâng cấp lên chuẩn 4K.

Việc thay đổi gương mặt Bối Vi Vi trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều khán giả vẫn giữ ký ức đặc biệt về phiên bản gốc.

Cách xử lý này giúp nhà phát hành tận dụng phần lớn tài sản hình ảnh đã có của bộ phim. Dương Dương vẫn xuất hiện trong vai Tiêu Nại, các tuyến truyện cơ bản được giữ nguyên, lời thoại và cấu trúc nhiều cảnh cũng không thay đổi. Phần can thiệp chủ yếu tập trung vào khuôn mặt của nhân vật Bối Vi Vi, qua đó tránh phải sản xuất lại toàn bộ một bộ phim dài 30 tập.

Về mặt khai thác nội dung, đây là một phương án khác biệt so với việc làm lại hoàn toàn. Nếu quay mới, nhà sản xuất phải xây dựng lại dàn diễn viên, bối cảnh, phục trang, lịch quay và hậu kỳ, đồng thời đối diện với rủi ro phiên bản mới không thể tái tạo sức hút của tác phẩm cũ. Trong trường hợp này, phần hình ảnh đã được khán giả nhận diện từ nhiều năm trước vẫn được giữ lại, trong khi công nghệ được sử dụng để xử lý một vấn đề liên quan đến hình ảnh của nhân vật trung tâm.

Dù gây tranh luận về chất lượng hình ảnh, Nhất Tiếu Khuynh Thành vẫn vượt mốc 5.000 điểm nhiệt trên nền tảng phát hành.

Thế nhưng, chính phương án này lại tạo nên tranh luận lớn nhất. Một bộ phận khán giả cho rằng việc đưa bộ phim trở lại là cơ hội để họ có thể xem lại câu chuyện quen thuộc sau nhiều năm. Trong khi đó, những khán giả từng yêu thích bản gốc lại khó chấp nhận việc gương mặt của Bối Vi Vi bị thay đổi, bởi biểu cảm và thần thái của diễn viên cũng là một phần tạo nên ký ức về nhân vật.

Những phản ứng tiêu cực tập trung nhiều vào chất lượng của phần AI. Một số ý kiến cho rằng gương mặt mới có cảm giác thiếu tự nhiên, đôi khi không đồng bộ với ánh sáng, chuyển động cơ thể và biểu cảm của nhân vật. Một số cảnh còn bị nhận xét là có độ lệch giữa khẩu hình và lời thoại, khiến trải nghiệm xem trở nên khác biệt đáng kể so với bản gốc.

Vương Chu Duyệt sau đó xác nhận cô đã đồng ý cho sử dụng gương mặt của mình trong phiên bản mới. Nữ diễn viên cũng lên tiếng xin lỗi khán giả vì hiểu rằng hình ảnh mới có thể khác xa cách người xem từng hình dung về Bối Vi Vi. Theo thông tin được đăng tải, cô cho biết việc sử dụng gương mặt là có sự đồng ý của bản thân và hiện đã chuyển sang công việc phía sau máy quay.

Sự trở lại của tác phẩm cho thấy sức hút của những bộ phim thanh xuân từng tạo dấu ấn vẫn có thể được duy trì sau nhiều năm.

Dù tranh cãi chưa hoàn toàn lắng xuống, mức nhiệt vượt 5000 của Nhất Tiếu Khuynh Thành cho thấy tên tuổi của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn có sức hút nhất định sau một thập kỷ. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi phiên bản mới không phải một dự án làm lại hoàn chỉnh mà là một tác phẩm cũ được chỉnh sửa bằng công nghệ hình ảnh.