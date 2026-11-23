Mặc dù được bổ sung tính năng nhận diện khuôn mặt trong bản cập nhật iOS 27.3 beta 2, iPhone Duo vẫn chưa thể mang đến trải nghiệm Face ID hoàn chỉnh như những mẫu iPhone truyền thống.

Nguyên nhân nằm ở việc Apple sử dụng camera trước để nhận diện khuôn mặt thay vì hệ thống cảm biến TrueDepth chuyên dụng. Theo The Verge, đây được xem là giải pháp bổ sung nhằm cải thiện sự tiện lợi khi mở khóa thiết bị, nhưng vẫn đi kèm nhiều giới hạn về bảo mật và khả năng sử dụng.

Khả năng bảo mật và nhận diện trong điều kiện thiếu sáng thấp

Điểm yếu đáng chú ý nhất của công nghệ nhận diện khuôn mặt trên iPhone Duo là mức độ bảo mật chưa tương đương Face ID. Trên những mẫu iPhone thông thường, Apple sử dụng hệ thống TrueDepth để thu thập dữ liệu chiều sâu ba chiều, kết hợp camera hồng ngoại và các thuật toán nhận diện nhằm xác định chính xác khuôn mặt.

Trong khi đó, iPhone Duo sử dụng camera trước thông thường để thực hiện quá trình nhận diện. Sự khác biệt về phần cứng khiến phương thức mới không có đầy đủ những lớp bảo vệ như Face ID truyền thống. Apple cũng cảnh báo ngay trong quá trình thiết lập rằng tính năng này có độ bảo mật thấp hơn Face ID và Touch ID.

Apple cảnh báo tính năng nhận diện khuôn mặt trên iPhone Duo có độ bảo mật thấp hơn Face ID và Touch ID

Điều này cũng đặt ra những lo ngại nhất định về khả năng chống giả mạo. Face ID truyền thống có thể sử dụng dữ liệu chiều sâu để phân biệt khuôn mặt thật với hình ảnh hai chiều, trong khi camera trước trên iPhone Duo không có hệ thống cảm biến tương tự.

Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng thử nghiệm để khẳng định tính năng mới có thể dễ dàng bị đánh lừa bằng ảnh chụp hoặc video.

Bên cạnh đó, việc sử dụng camera trước thay cho hệ thống cảm biến hồng ngoại cũng ảnh hưởng đến khả năng nhận diện trong môi trường thiếu sáng. Face ID truyền thống có thể hoạt động trong bóng tối nhờ hệ thống chiếu và thu nhận ánh sáng hồng ngoại, không phụ thuộc hoàn toàn vào ánh sáng nhìn thấy được.

Ngược lại, tính năng nhận diện trên iPhone Duo sử dụng camera selfie thông thường nên chất lượng hình ảnh thu được có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình mở khóa. Theo trải nghiệm thực tế được MacRumors chia sẻ, tính năng này hoạt động tương đối tốt khi có đủ ánh sáng, nhưng gặp khó khăn khi sử dụng trong phòng tối.

Đây là hạn chế có thể gây bất tiện khi mở điện thoại vào ban đêm hoặc tại những nơi có điều kiện chiếu sáng không thuận lợi.

Không thể sử dụng để xác thực thanh toán và ứng dụng

Một hạn chế khác nằm ở phạm vi sử dụng của công nghệ nhận diện khuôn mặt mới. Trong khi Face ID truyền thống được tích hợp sâu vào hệ thống bảo mật của Apple, cho phép xác nhận thanh toán, truy cập mật khẩu và đăng nhập ứng dụng, tính năng trên iPhone Duo hiện chỉ phục vụ việc mở khóa màn hình khóa.

Khi thực hiện giao dịch Apple Pay, truy cập mật khẩu đã lưu hoặc những thao tác yêu cầu xác thực sinh trắc học, thiết bị vẫn yêu cầu Touch ID hoặc mật mã. Đây là một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất giữa tính năng nhận diện khuôn mặt mới và Face ID thực sự.

Điều này khiến người dùng vẫn phải duy trì hai phương thức xác thực song song, thay vì có thể sử dụng khuôn mặt cho hầu hết thao tác như trên các dòng iPhone cao cấp.

Giới hạn thời gian sử dụng 45 phút

Không chỉ bị giới hạn về chức năng, tính năng nhận diện khuôn mặt trên iPhone Duo còn có quy định khá đặc biệt về thời gian sử dụng. Cụ thể, thiết bị cần có một lần xác thực gần đây bằng Touch ID hoặc mật mã trước khi cho phép mở khóa bằng camera trước.

Sau khoảng 45 phút không có hoạt động xác thực phù hợp, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại bằng vân tay hoặc mật mã. Giới hạn này được Apple thiết lập do phương thức nhận diện bằng camera không có mức độ bảo mật tương đương Face ID và Touch ID.

Quy định trên cũng phần nào làm giảm sự tiện lợi của tính năng, đặc biệt đối với những người thường xuyên sử dụng điện thoại trong ngày. Việc phải quay lại xác thực bằng vân tay sau một khoảng thời gian nhất định khiến trải nghiệm mở khóa bằng khuôn mặt chưa thực sự liền mạch.

Không hỗ trợ nhận diện khi mở màn hình bên trong

Thiết kế màn hình gập cũng tạo ra một giới hạn đáng chú ý khác. Tính năng nhận diện khuôn mặt trên iPhone Duo hiện chỉ hoạt động khi thiết bị ở trạng thái gập, thông qua camera trước nằm trên màn hình bên ngoài.

Khi mở rộng điện thoại để sử dụng màn hình bên trong, người dùng vẫn phải sử dụng Touch ID hoặc nhập mật mã để mở khóa. Theo ITmedia Mobile, camera selfie ở màn hình ngoài là bộ phận được sử dụng để đăng ký và nhận diện khuôn mặt, trong khi camera ẩn dưới màn hình bên trong không hỗ trợ chức năng này.

Điều đó khiến trải nghiệm mở khóa chưa đồng nhất giữa hai trạng thái sử dụng, đồng thời làm giảm phần nào tính linh hoạt vốn là ưu điểm của một chiếc smartphone màn hình gập.