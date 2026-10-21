Yêu chàng trai Phú Thọ sau 5 ngày quen, cô gái Nga đi gần 60km mỗi ngày để gặp

Yêu sau 5 ngày quen biết

Nhắc lại cơ duyên với vợ, anh Trương Chính Thức (quê Phú Thọ, hiện sống ở Hà Nội) vẫn thấy mọi chuyện diễn ra như sự sắp đặt của duyên số.

Năm 2023, khi phụ trách tuyển dụng giáo viên cho một số trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội, anh đăng thông tin tìm giáo viên.

Trong số những người ứng tuyển có Vasileva Elena (SN 1995), cô gái Nga từng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và đặc biệt yêu thích dải đất hình chữ S. Trước đó, Elena từng ghé thăm Việt Nam 1 lần.

Tình yêu đến với cặp đôi nhanh nhưng bền chặt

Sau buổi phỏng vấn trực tuyến thành công, Elena được nhận vào làm việc. Anh Thức được giao nhiệm vụ hỗ trợ cô làm quen với cuộc sống và môi trường làm việc mới.

“Thực ra, tôi cũng theo dõi buổi phỏng vấn trực tuyến đó. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Elena là quá xinh đẹp”, anh Thức kể.

Dẫu vậy, trong lần gặp đầu tiên, họ lại không mấy ấn tượng về nhau. Hôm đó là ngày nghỉ, anh Thức xuất hiện trong bộ quần short, áo phông in hình khủng long. Trái lại, Elena ăn mặc chỉn chu như chuẩn bị lên lớp.

Cô gái Nga nghĩ người đàn ông trước mặt có phần trẻ con, còn anh Thức lại thấy cô có vẻ khó gần. Họ nghĩ, đôi bên quá khác biệt.

Họ yêu sự chân thành và tỉ mỉ của nhau

Elena lúc này vẫn ở tạm tại khách sạn. Muốn giúp cô ổn định cuộc sống, anh Thức đề nghị dẫn cô đi tìm nhà thuê.

“Chúng tôi tìm được căn nhà ưng ý nhưng phải đợi chủ nhà sắp xếp lại mới được chuyển vào.

Trong thời gian chờ đợi, tôi mời cô ấy đến nhà mình ở tạm. Chúng tôi phân chia không gian sinh hoạt, tôn trọng sự riêng tư của nhau”, anh Thức kể.

Thế nhưng, những ngày sống chung khiến khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Anh Thức quan tâm, chăm sóc cô gái Nga từ những điều nhỏ nhặt, Elena cũng cảm nhận được sự chân thành của anh.

“Chúng tôi cảm mến nhau sau 3 ngày gặp, nhưng để nghiêm túc hẹn hò thì sau 5-6 ngày.

Tôi hỏi Elena rằng ‘nếu có một người luôn ở bên chăm sóc và giúp đỡ như những ngày qua, em cảm thấy thế nào?’. Elena đáp, sự quan tâm của tôi là một phần động lực để cô ấy bắt đầu cuộc sống mới ở Việt Nam”, anh Thức kể.

Ít tháng sau, Elena được phân công giảng dạy tại cơ sở mới, cách căn hộ họ sống 30km. Để được gặp người yêu mỗi ngày, cô chấp nhận di chuyển gần 60km cả đi lẫn về.

Đám cưới được tổ chức linh đình tại quê nhà Chính Thức

Càng gắn bó, Elena càng tin tưởng vào chàng trai Việt. Chính mối duyên này đã khiến cô quyết định gắn bó với Việt Nam lâu dài.

Tháng 4/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê nhà anh Thức ở Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ). Phía nhà gái có mẹ cô dâu và một số người bạn quốc tế đến chung vui.

Mẹ chồng nàng dâu từ bất hòa đến gắn kết

Kết hôn với chàng trai Việt, Elena bắt đầu hành trình làm quen với những phong tục, thói quen sinh hoạt khác biệt.

Một trong những điều khiến cô ngạc nhiên là văn hóa ngủ trưa của người Việt.

Những dịp về thăm quê chồng, Elena nhiều lần muốn ra ngoài sau bữa trưa nhưng thấy mọi người đều nghỉ ngơi, hàng quán lại đóng cửa nên cô ngại ngùng.

Tổ ấm nhỏ của Elena

Cô cũng bất ngờ khi thấy người Việt có thể ăn cơm mỗi ngày, trong khi bản thân chỉ quen ăn vài bữa/tuần. Thương vợ, anh Thức thường xuyên thay đổi thực đơn, kết hợp món Việt với các món phương Tây để vợ dễ thích nghi.

Điều khiến Elena ấn tượng hơn cả là sự gắn kết trong gia đình Việt.

Trong một lần về quê chồng ăn giỗ, cô ngạc nhiên trước khung cảnh họ hàng quây quần, cùng nấu nướng, dọn dẹp và trò chuyện với nhau. Sự gần gũi ấy khiến nàng dâu Nga vơi bớt cảm giác cô đơn khi sống xa nhà.

“Elena cũng rất thích văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Cô ấy thường rủ tôi ghé thăm đình, chùa và các di tích lịch sử để tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam”, anh Thức chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu không phải lúc nào cũng êm đềm với người phụ nữ ngoại quốc. Sau khi sinh con, Elena từng trải qua 2 tuần căng thẳng vì bất đồng quan điểm với mẹ chồng.

Thời điểm đó, vợ chồng anh Thức sống ở Hà Nội, mẹ anh từ quê ra hỗ trợ chăm cháu.

Mẹ anh là người phụ nữ truyền thống, luôn muốn chăm sóc, bao bọc con cháu theo cách của mình. Bà thường khuyên con dâu kiêng khem, hạn chế ra ngoài hay vận động sau sinh để giữ sức khỏe.

Trong khi đó, Elena cho rằng việc kiêng cữ sau sinh không cần quá khắt khe. Những lời dặn dò của mẹ chồng đôi khi khiến cô thấy bị gò bó.

“Rào cản ngôn ngữ càng khiến hai người khó thấu hiểu nhau. Mâu thuẫn có lúc căng thẳng đến mức cả mẹ chồng lẫn nàng dâu đều bật khóc”, anh Thức kể.

Elena và mẹ chồng từ bất hòa đến gắn kết, thương yêu nhau

Giữa hoàn cảnh ấy, anh Thức buộc phải tìm cách dung hòa, tránh mâu thuẫn bùng nổ.

Ban đầu, mỗi khi phiên dịch, anh tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng để giảm bớt hiểu lầm giữa mẹ và vợ.

Nhưng khi tình hình không cải thiện, anh quyết định trò chuyện thẳng thắn với mẹ, mong bà thông cảm cho sự khác biệt văn hóa của con dâu và trở về quê nghỉ ngơi.

Anh nhận trách nhiệm chăm sóc vợ con, chỉ nhờ mẹ hỗ trợ khi thực sự cần thiết.

“Tôi hiểu mẹ buồn nhưng tin rằng, khoảng cách tạm thời sẽ giúp mọi người bình tĩnh, tránh những tổn thương không đáng có”, anh Thức chia sẻ.

May mắn, anh đã quyết định đúng. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau thời gian xa cách dần được xoa dịu.

Giờ đây, mẹ anh thường xuyên hỏi han, mua quà cho con dâu. Elena cũng chủ động học thêm tiếng Việt để trò chuyện và thấu hiểu mẹ chồng.

Mỗi tháng, cô theo chồng về quê thăm gia đình, mua quà tặng mẹ chồng và người thân.

Có lần, Elena tự lái xe máy về quê đón mẹ chồng ra Hà Nội thăm cháu dù không thông thạo đường.

“Tôi nhận ra, hôn nhân không chỉ là chuyện hai người yêu nhau mà còn là hành trình học cách thấu hiểu, dung hòa những khác biệt để cùng xây dựng một mái ấm hạnh phúc. May mắn, vợ tôi cũng sẵn sàng làm điều đó”, anh Thức nói.

Ảnh: NVCC