Yêu cầu xử lý xói lở, hư hỏng rãnh thoát nước cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 28/9

Ngày 27/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu kiểm tra, khẩn trương khắc phục tình trạng hư hỏng, đứt gãy rãnh thoát nước và một số vị trí taluy tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Vị trí sạt lở rãnh thoát nước ở taluy cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân, Đồng Nai.

Theo Ban QLDA, tuyến cao tốc chủ yếu đi qua khu vực có nền đường đắp cao, taluy lớn. Trong điều kiện hiện đang vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ xói lở, sạt trượt tại các vị trí này tăng cao, ảnh hưởng đến công trình nếu không được xử lý kịp thời.

Ban QLDA yêu cầu các nhà thầu rà soát toàn bộ phạm vi thi công, đặc biệt là các đoạn nền đường đắp cao, taluy, rãnh thoát nước và những vị trí đi qua hoặc xung quanh khu vực sông Buông.

Các vị trí bị xói lở, hư hỏng rãnh thoát nước phải được khắc phục trong ngày 28/9.

Nội dung khắc phục bao gồm gia cố mái taluy, bổ sung và sửa chữa rãnh thu nước trên mái taluy, trồng cỏ, hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh hoặc áp dụng các giải pháp bảo vệ mái phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt. Ban cũng yêu cầu việc xử lý phải bảo đảm không để nước mặt tiếp tục chảy gây xói lở, qua đó ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Khu vực gần miệng cống thoát nước sông Buông có nhiều vị trí của taluy cao tốc đã bị hư hỏng.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, Ban QLDA yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời yêu cầu nhà thầu khắc phục các vị trí hư hỏng, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, kèm hình ảnh và báo cáo chủ đầu tư trong ngày 30/9.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện gồm các gói thầu xây lắp 18 và 21. Gói thầu số 18 có sự tham gia của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO, Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68, Công ty CP 479 Hòa Bình, Công ty TNHH Thủy Tiên và Công ty TNHH Xây dựng công trình Nhật Huy.

Gói thầu số 21 gồm Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Công ty CP Hải Đăng, Công ty TNHH Bá Lộc và Công ty CP ĐTXL Miền Nam Bình Phước.

Một đoạn taluy và hầm chui thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ban QLDA yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nhằm hạn chế phát sinh thêm hư hỏng, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16km có điểm đầu tại nút giao Võ Nguyên Giáp (thuộc phường Phước Tân) điểm cuối tại nút giao Long Thành (phường Long Thành) và tiếp giáp với dự án thành phần 2. Dự án được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5 và đến nay chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h. Hiện chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để sớm khai thác đồng bộ tuyến.