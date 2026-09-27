Yêu cầu xử lý sạt lở tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai, tuyến cao tốc chủ yếu đi qua khu vực có nền đường đắp cao, taluy lớn. Trong điều kiện hiện đang vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ xói lở, sạt trượt tại các vị trí này tăng cao, ảnh hưởng đến công trình nếu không được xử lý kịp thời.

Do đó, cơ quan này yêu cầu các nhà thầu rà soát toàn bộ phạm vi thi công, đặc biệt là các đoạn nền đường đắp cao, taluy, rãnh thoát nước và những vị trí đi qua hoặc xung quanh khu vực sông Buông. Trong quá trình xử lý phải bảo đảm không để nước mặt tiếp tục chảy gây xói lở, qua đó ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Hư hỏng, đứt gãy rãnh thoát nước của cao tốc.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết tiếp tục có mưa lớn, nhằm hạn chế phát sinh thêm hư hỏng, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình; kịp thời yêu cầu nhà thầu khắc phục các vị trí hư hỏng, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, kèm hình ảnh và báo cáo chủ đầu tư trong ngày 30/9.

Một số đoạn taluy bị sạt lở.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện gồm các gói thầu xây lắp 18 và 21. Gói thầu số 18 có sự tham gia của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO, Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68, Công ty CP 479 Hòa Bình, Công ty TNHH Thủy Tiên và Công ty TNHH Xây dựng công trình Nhật Huy. Gói thầu số 21 gồm Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Công ty CP Hải Đăng, Công ty TNHH Bá Lộc và Công ty CP ĐTXL Miền Nam Bình Phước.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16km có điểm đầu tại nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) điểm cuối tại nút giao Long Thành (phường Long Thành). Dự án được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5 và đến nay mới chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h.